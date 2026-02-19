В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Полицейские, пострадавшие при подрыве задерживаемым взрывного устройства в Ростовской области, получили ранения без угрозы для жизни, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

"По состоянию полицейских: ранения без угрозы для жизни, (они) в медицинском учреждении", - сказал собеседник агентства.