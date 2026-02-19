https://ria.ru/20260219/politseyskie-2075411520.html
В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших полицейских
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Полицейские, пострадавшие при подрыве задерживаемым взрывного устройства в Ростовской области, получили ранения без угрозы для жизни, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Ранее сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что мужчина 1981 года рождения, находящийся в федеральном розыске, может находиться в селе Николаевка Ростовской области
. Его обнаружили в одном из домов. При попытке задержания мужчина подорвал взрывное устройство, предположительно, боевую гранату. Подозреваемый погиб, двое полицейских пострадали.
"По состоянию полицейских: ранения без угрозы для жизни, (они) в медицинском учреждении", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что проводятся оперативные мероприятия.