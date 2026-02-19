Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших полицейских - РИА Новости, 19.02.2026
11:07 19.02.2026
В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших полицейских
В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших полицейских
происшествия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших полицейских

РИА Новости: пострадавшие в Ростовской области полицейские находятся в больнице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Полицейские, пострадавшие при подрыве задерживаемым взрывного устройства в Ростовской области, получили ранения без угрозы для жизни, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Ранее сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что мужчина 1981 года рождения, находящийся в федеральном розыске, может находиться в селе Николаевка Ростовской области. Его обнаружили в одном из домов. При попытке задержания мужчина подорвал взрывное устройство, предположительно, боевую гранату. Подозреваемый погиб, двое полицейских пострадали.
"По состоянию полицейских: ранения без угрозы для жизни, (они) в медицинском учреждении", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что проводятся оперативные мероприятия.
В Ингушетии задержали школьницу по подозрению в краже 3200 долларов
