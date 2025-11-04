Рейтинг@Mail.ru
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 04.11.2025 (обновлено: 20:37 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/prazdnik-2052794605.html
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства
В России сегодня отмечают День народного единства, который связан с переломным моментом в истории — освобождением Москвы от польских интервентов.
2025-11-04T16:13:00+03:00
2025-11-04T20:37:00+03:00
видео
россия
москва
волгоград
день народного единства
пермь
челябинск
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052793518_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9db0a90cb74108fc06e30122eb2d4c7.jpg
россия
москва
волгоград
пермь
челябинск
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства
В России сегодня отмечают День народного единства, который связан с переломным моментом в истории – освобождением Москвы от польских интервентов. Во всех регионах – праздничные мероприятия. Уличные гуляния, ярмарки, концерты прошли в Волгограде, Перми, Челябинске и Красноярске.
2025-11-04T16:13
true
PT1M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052793518_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d65043a941495ed9555e97c132fa8935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, россия, москва, волгоград, день народного единства, пермь, челябинск, красноярск, видео
Видео, Россия, Москва, Волгоград, День народного единства, Пермь, Челябинск, Красноярск
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства
В России сегодня отмечают День народного единства, который связан с переломным моментом в истории — освобождением Москвы от польских интервентов.
2025-11-04T16:13
true
PT1M32S

Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
В России сегодня отмечают День народного единства, который связан с переломным моментом в истории — освобождением Москвы от польских интервентов.
Во всех регионах проходят праздничные мероприятия. Уличные гулянья, ярмарки, концерты прошли в Волгограде, Перми, Челябинске и Красноярске.
 
ВидеоРоссияМоскваВолгоградДень народного единстваПермьЧелябинскКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала