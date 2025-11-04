Во всех регионах проходят праздничные мероприятия. Уличные гулянья, ярмарки, концерты прошли в Волгограде, Перми, Челябинске и Красноярске.
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства
В России сегодня отмечают День народного единства, который связан с переломным моментом в истории — освобождением Москвы от польских интервентов.
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства
В России сегодня отмечают День народного единства, который связан с переломным моментом в истории – освобождением Москвы от польских интервентов. Во всех регионах – праздничные мероприятия. Уличные гуляния, ярмарки, концерты прошли в Волгограде, Перми, Челябинске и Красноярске.
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства
В России сегодня отмечают День народного единства, который связан с переломным моментом в истории — освобождением Москвы от польских интервентов.
Праздник всей России: в стране отмечают День народного единства
В России сегодня отмечают День народного единства, который связан с переломным моментом в истории — освобождением Москвы от польских интервентов.