Владимиро-Суздальский музей-заповедник запустит новогодний спецпроект
10:05 11.12.2025 (обновлено: 12:30 11.12.2025)
Владимиро-Суздальский музей-заповедник запустит новогодний спецпроект
Владимиро-Суздальский музей-заповедник запустит новогодний спецпроект
Владимиро-Суздальский музей-заповедник 26 декабря запустит специальный новогодний проект "Сказка белого камня", сообщает пресс-служба культурного учреждения. РИА Новости, 11.12.2025
суздаль, владимир, гусь-хрустальный, владимиро-суздальский музей-заповедник, дмитрий пожарский, музеи, выставки, развлечения, новый год
Владимиро-Суздальский музей-заповедник запустит новогодний спецпроект

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Владимиро-Суздальский музей-заповедник 26 декабря запустит специальный новогодний проект "Сказка белого камня", сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Он посвящен празднованию Нового года и Рождества на Владимиро-Суздальской земле.
Музей-заповедник объединяет площадки в разных городах Владимирской области: Суздаля, Владимира, Гусь-Хрустального, Александрова и Муромцева. Начиная с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в каждом филиале сотрудники музея проведут специальные праздничные программы, связанные с древней историей и культурой региона.
Зимний праздник в Суздале
В Суздальском кремле продолжит работу главная выставка зимнего сезона "Поленов и ученики". В праздничные дни в лектории Кремля можно будет увидеть диораму "Волшебные световые картинки Василия Дмитриевича Поленова", которую сопровождают рисунки младшей сестры художника и одного из первых иллюстраторов детской книги в России Елены Поленовой к русским народным сказкам. Диорама была создана в 1921 году. Экспонат сохранен в мемориальном виде за исключением керосиновой лампы и свечей, которые заменены на электрические лампочки. Также в Суздальском кремле пройдет серия творческих занятий по живописи.
В новом музейном пространстве – детском культурно-просветительском центре "ДОМ" – можно будет посмотреть выставку "Счастье в елочной игрушке". А в лаборатории "Мастерская подарков" каждый участник сможет освоить азы ткачества, лепки, росписи, работы с глиной или сделать свою новогоднюю игрушку.
Культурно-просветительский центр для детей открылся в суздальском музее
9 декабря, 10:54
Одна из самых значимых экспозиций музея-заповедника "Князь Дмитрий Пожарский" по-прежнему будет открыта для гостей в Спасо-Евфимиевом монастыре. Также в музейном комплексе пройдет и традиционная музыкальная программа. В Музее деревянного зодчества в Суздале будут играть традиционное вертепное представление "Рождественская история". Показы пройдут по определенным сеансам, расписание которых можно найти на сайте музея-заповедника.
В Рождество, 7 января, состоится ключевое событие новогодней программы – праздник "Святки в Суздале". Он начнется на берегу реки Каменка. Как и в старину, здесь будут петь колядки, кружиться в хороводах и танцевать кадриль под гармонь.
Специальная программа подготовлена и во Владимире. В музейном центре "Палаты" будет открыта выставка "Михаил Шибанов. Русский сюжет". Она посвящена творчеству русского художника, который в 70-е годы XVIII века обратился в своих картинах к сюжетам из народной жизни. Также будут работать новые выставки "Брызги шампанского" об истории производства питейной посуды на примере изделий Гусевского хрустального завода и "Цветовой прорыв" о владимирских живописцах – "русских Ван Гогах" – Владимире Юкине, Киме Бритове и Валерии Кокурине.
Зима в Суздале
Для детей в "Палатах" будет работать лаборатория "Мастерская подарков" – здесь по интересам можно будет выбрать занятие в ткацкой, художественной, архитектурной и гончарной мастерских. В пространстве кинозала в "Палатах" пройдут показы любимых новогодних мультфильмов и концерт. В Доме-музее Столетовых в начале января зрители смогут принять участие в иммерсивном спектакле "Столетов".
В известном Музее хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном будет открыта выставка "От тары до шедевра. Творчество по стеклу Анны Куриловой". Она посвящена метаморфозам и удивительным композициям в стиле ресайклинг-арт. В филиале "Александровская слобода" будет работать выставка "Нить Ариадны – красный". Этот проект рассказывает о цветовой стилистике искусства русского средневековья.
Во всех городах музея-заповедника можно будет присоединиться к пешеходным и автобусным экскурсиям, а также посетить выставки с персональными гидами.
"Поленов и ученики": новая выставка великого художника в Суздале
20 ноября, 11:05
 
