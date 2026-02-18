Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали планы Польши потребовать с России репарации абсурдом - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/polsha-2075094645.html
В Крыму назвали планы Польши потребовать с России репарации абсурдом
В Крыму назвали планы Польши потребовать с России репарации абсурдом - РИА Новости, 18.02.2026
В Крыму назвали планы Польши потребовать с России репарации абсурдом
Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал абсурдным популизмом планы Польши потребовать с РФ репарации, предложив полякам... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T02:45:00+03:00
2026-02-18T02:45:00+03:00
в мире
россия
польша
москва
роман чегринец
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/56/1560455611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fba46568194fa2ac0ab1cee031dd5637.jpg
https://ria.ru/20260217/polsha-2074986460.html
https://ria.ru/20260206/mema-2072812829.html
россия
польша
москва
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/56/1560455611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f89457d324905218a66f852ed42fd5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, москва, роман чегринец, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, республика крым
В мире, Россия, Польша, Москва, Роман Чегринец, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Республика Крым
В Крыму назвали планы Польши потребовать с России репарации абсурдом

Чегринец предложил планирующим требовать репарации полякам вспомнить 1612 год

© Depositphotos.com / rognarВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Depositphotos.com / rognar
Варшава. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал абсурдным популизмом планы Польши потребовать с РФ репарации, предложив полякам вспомнить об ущербе, нанесенном ими России в 1612 году.
Газета Financial Times ранее выступила с утверждением, что Польша готовит иск против РФ о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Скоро убедятся". В Польше резко отреагировали на новость о России
Вчера, 16:01
"Это абсолютный популизм польских политиков. Да и вообще, польская политика, как и большинства агрессивно настроенных по отношению к России западноевропейских стран, уже давно превратились в ходячий анекдот, поэтому и реагировать на них можно точно так же, с юмором", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, польские политики ведут себя крайне неблагодарно.
"Советский Союз спас поляков от практически полнейшего уничтожения, фашистского гнета и ига, о чем они предательски умалчивают", - сказал Чегринец.
При этом, по его мнению, у России куда больше прав подать к Польше встречный иск.
"Если поляки так любят копаться в истории, то пусть вспомнят польскую интервенцию 1612 года, когда русское ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского разбило польскую армию и освободило Москву от оккупации интервентами. Так, может, теперь спросить с поляков с учетом процентов за четыреста лет?" - сказал Чегринец.
Строй кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Объявление войны". Шаг Польши против России вызвал изумление в Финляндии
6 февраля, 22:36
 
В миреРоссияПольшаМоскваРоман ЧегринецКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий ПожарскийРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала