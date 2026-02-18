https://ria.ru/20260218/polsha-2075094645.html
В Крыму назвали планы Польши потребовать с России репарации абсурдом
В Крыму назвали планы Польши потребовать с России репарации абсурдом
В Крыму назвали планы Польши потребовать с России репарации абсурдом
Чегринец предложил планирующим требовать репарации полякам вспомнить 1612 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал абсурдным популизмом планы Польши потребовать с РФ репарации, предложив полякам вспомнить об ущербе, нанесенном ими России в 1612 году.
Газета Financial Times ранее выступила с утверждением, что Польша готовит иск против РФ о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.
"Это абсолютный популизм польских политиков. Да и вообще, польская политика, как и большинства агрессивно настроенных по отношению к России западноевропейских стран, уже давно превратились в ходячий анекдот, поэтому и реагировать на них можно точно так же, с юмором", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, польские политики ведут себя крайне неблагодарно.
"Советский Союз спас поляков от практически полнейшего уничтожения, фашистского гнета и ига, о чем они предательски умалчивают", - сказал Чегринец
.
При этом, по его мнению, у России
куда больше прав подать к Польше
встречный иск.
"Если поляки так любят копаться в истории, то пусть вспомнят польскую интервенцию 1612 года, когда русское ополчение под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского
разбило польскую армию и освободило Москву
от оккупации интервентами. Так, может, теперь спросить с поляков с учетом процентов за четыреста лет?" - сказал Чегринец.