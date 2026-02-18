СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал абсурдным популизмом планы Польши потребовать с РФ репарации, предложив полякам вспомнить об ущербе, нанесенном ими России в 1612 году.

Газета Financial Times ранее выступила с утверждением, что Польша готовит иск против РФ о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.

"Это абсолютный популизм польских политиков. Да и вообще, польская политика, как и большинства агрессивно настроенных по отношению к России западноевропейских стран, уже давно превратились в ходячий анекдот, поэтому и реагировать на них можно точно так же, с юмором", - сказал Чегринец РИА Новости.

По его словам, польские политики ведут себя крайне неблагодарно.

"Советский Союз спас поляков от практически полнейшего уничтожения, фашистского гнета и ига, о чем они предательски умалчивают", - сказал Чегринец

При этом, по его мнению, у России куда больше прав подать к Польше встречный иск.