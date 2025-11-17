Народный герой: в Суздале открылась новая экспозиция о Дмитрии Пожарском

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Новая экспозиция Владимиро-Суздальского музея-заповедника "Князь Дмитрий Пожарский" открылась для посетителей на территории музейного комплекса "Спасо-Евфимиев монастырь" в Суздале. Она посвящена князю Дмитрию Пожарскому, его жизни и подвигам, связям с Суздальской землей, а также ключевым событиям российской истории Смутного времени рубежа XVI–XVII столетий. Экспозиция разместилась в надвратной церкви музейного комплекса "Спасо-Евфимиев монастырь".

« "Нам удалось из всех наших филиалов и других подразделений музея, которые находятся во Владимире, Суздале, собрать реликвии, связанные с князем Пожарским, его временем и бытованием нашей земли в период Великой смуты", – говорит генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Новая экспозиция "Князь Дмитрий Пожарский" в музейном комплексе "Спасо-Евфимиев монастырь" © Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Новая экспозиция "Князь Дмитрий Пожарский" в музейном комплексе "Спасо-Евфимиев монастырь"

До сих пор мемориальные предметы Пожарских выставлялись разрозненно во Владимире и Суздале. Теперь они будут собраны в одном пространстве, посвященном сохранению памяти о национальном герое России — Дмитрии Михайловиче Пожарском. Можно увидеть уникальное собрание мемориальных предметов XVII века из фондов музея-заповедника, связанное с князем и его семьей и представленное в одном месте. Среди экспонатов — иконы, изделия из драгоценных металлов и камней, оружие, нумизматика, белый камень, скульптуры и многое другое.

« "Мы должны вспомнить и сделать все возможное, чтобы единство русского народа было подлинным, настоящим, крепким и, конечно же, было основано на духовной идентичности, на нашей традиционной вере, которая всегда, в самые тяжелые моменты истории нашей страны, всегда спасала, вдохновляла и давала победу", – комментирует митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Новая экспозиция "Князь Дмитрий Пожарский" в музейном комплексе "Спасо-Евфимиев монастырь" © Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Новая экспозиция "Князь Дмитрий Пожарский" в музейном комплексе "Спасо-Евфимиев монастырь"

Князь Дмитрий Пожарский – воевода и политический деятель Смутного времени рубежа XVI–XVII столетий. Вместе с Кузьмой Мининым он возглавил в 1611 году Второе ополчение и освободил Москву от польско-литовских оккупантов. В память об этом знаменательном событии с 2005 года отмечается особый государственный праздник – День народного единства.

Новая экспозиция рассказывает о князе не только как о воеводе и народном герое, но и как о человеке православном и щедром благотворителе. Неслучайно выставка разместилась в стенах Спасо-Евфимиева монастыря – известно, что сюда неоднократно на богомолье приезжали многие представители рода Пожарских. Здесь же находится и семейное захоронение княжеского рода. Особое внимание кураторы уделили вкладу князя Дмитрия Михайловича в суздальские монастыри. Например, иконы, изделия из драгоценных металлов и камней, Евангелие с подписью князя, царские врата для Покровского женского монастыря.

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Новая экспозиция "Князь Дмитрий Пожарский" в музейном комплексе "Спасо-Евфимиев монастырь" © Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Новая экспозиция "Князь Дмитрий Пожарский" в музейном комплексе "Спасо-Евфимиев монастырь"

"Спасо-Евфимиев монастырь – это было любимое богомолье Пожарских. То есть много поколений Пожарских и до Дмитрия Михайловича, и после его ухода из жизни, связаны с этим местом. В экспозиции есть, например, икона Преображения – это личный вклад Дмитрия Михайловича Пожарского в монастырь. Это предмет XVII века, непосредственно связанный с самим князем Дмитрием Пожарским. В экспозиции также представлена коллекция монет Смутного времени, в том числе и фальшивых, которые имели хождение в то время. Экспозиция расположена в храме, и мы так предусмотрели расположение предметов, что это не помешает богослужениям, которые тут будут проходить", – рассказывает заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александр Капусткин.

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Новая экспозиция "Князь Дмитрий Пожарский" в музейном комплексе "Спасо-Евфимиев монастырь" © Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Новая экспозиция "Князь Дмитрий Пожарский" в музейном комплексе "Спасо-Евфимиев монастырь"

Благодаря современным мультимедиатехнологиям посетители могут в деталях рассмотреть и храмовые настенные фрески, и старинные монеты. Авторы новой экспозиции рассказывают о князе в тесной связи с историей России – ведь все политические события находили отражение в бытовых предметах, в том числе нумизматике. Новая экспозиция стала возможна в том числе и благодаря сотрудничеству музея с Владимирской епархией.