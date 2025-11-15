Рейтинг@Mail.ru
На Украине назвали Минина и Пожарского пропагандой российского империализма - РИА Новости, 15.11.2025
10:25 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055143243.html
На Украине назвали Минина и Пожарского пропагандой российского империализма
На Украине назвали Минина и Пожарского пропагандой российского империализма - РИА Новости, 15.11.2025
На Украине назвали Минина и Пожарского пропагандой российского империализма
Украинский институт национальной памяти Украины счел Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского лицами, которые якобы пропагандируют "символику российской имперской... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T10:25:00+03:00
2025-11-15T10:25:00+03:00
украина
россия
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
украинский институт национальной памяти
верховная рада украины
еврокомиссия
украина, россия, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, украинский институт национальной памяти, верховная рада украины, еврокомиссия
Украина, Россия, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Украинский институт национальной памяти, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
На Украине назвали Минина и Пожарского пропагандой российского империализма

На Украине сочли Минина и Пожарского якобы символикой российского империализма

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому
Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Украинский институт национальной памяти Украины счел Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского лицами, которые якобы пропагандируют "символику российской имперской политики".
"Перечень лиц, которые содержат символику российской имперской политики: Минин Кузьма (полное имя Кузьма Минич Захарьев Сухорукий) и Пожарский Дмитрий Михайлович – российские государственные и военные деятели, лица, занимавшие руководящие должности в органах власти и управления Московского царства", - заявлено в материале на сайте института.
Рядовой нижегородский купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский возглавили второе народное ополчение, которое в начале XVII века во время Смутного времени спасли Россию от польских интервентов. Произошло это в 1612 году, а в 2005 году в Российской Федерации в честь них был учрежден праздник День народного единства.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
В Киеве подростки включили гимн России - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
На улице в Киеве включили гимн России, сообщили СМИ
5 октября, 23:16
 
Украина Россия Кузьма Минин (Сухорукий) Дмитрий Пожарский Украинский институт национальной памяти Верховная Рада Украины Еврокомиссия
 
 
