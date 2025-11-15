МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Украинский институт национальной памяти Украины счел Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского лицами, которые якобы пропагандируют "символику российской имперской политики".
"Перечень лиц, которые содержат символику российской имперской политики: Минин Кузьма (полное имя Кузьма Минич Захарьев Сухорукий) и Пожарский Дмитрий Михайлович – российские государственные и военные деятели, лица, занимавшие руководящие должности в органах власти и управления Московского царства", - заявлено в материале на сайте института.
Рядовой нижегородский купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский возглавили второе народное ополчение, которое в начале XVII века во время Смутного времени спасли Россию от польских интервентов. Произошло это в 1612 году, а в 2005 году в Российской Федерации в честь них был учрежден праздник День народного единства.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
На улице в Киеве включили гимн России, сообщили СМИ
5 октября, 23:16