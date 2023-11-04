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Празднование Дня народного единства в России - РИА Новости, 04.11.2023
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18:08 04.11.2023 (обновлено: 18:15 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907472813.html
Празднование Дня народного единства в России
Празднование Дня народного единства в России - РИА Новости, 04.11.2023
Празднование Дня народного единства в России
День народного единства ежегодно празднуется в России 4 ноября. Новую торжественную дату, установленную по инициативе Межрелигиозного совета, впервые отметили в РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T18:08
2023-11-04T18:15
фото
день народного единства
день народного единства в россии
общество
россия
новосибирск
владивосток
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День народного единства ежегодно празднуется в России 4 ноября. Новую торжественную дату, установленную по инициативе Межрелигиозного совета, впервые отметили в 2005 году.
россия
новосибирск
владивосток
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, день народного единства, день народного единства в россии, общество, россия, новосибирск, владивосток, владимир путин
Фото, День народного единства, День народного единства в России, Общество, Россия, Новосибирск, Владивосток, Владимир Путин

Празднование Дня народного единства в России

Читать ria.ru в
День народного единства ежегодно празднуется в России 4 ноября. Новую торжественную дату, установленную по инициативе Межрелигиозного совета, впервые отметили в 2005 году.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На центральной площади Владивостока к празднику развернули тематические площадки и фотозоны, устроили концерт.

Участники празднования Дня народного единства на Центральной площади Владивостока

На центральной площади Владивостока к празднику развернули тематические площадки и фотозоны, устроили концерт.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 13
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Жители Владивостока на праздновании Дня народного единства.

Участники празднования Дня народного единства на Центральной площади Владивостока

Жители Владивостока на праздновании Дня народного единства.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 13
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин 4 ноября возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства

Президент России Владимир Путин 4 ноября возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

После церемонии глава государства поздоровался и пообщался с активистами, юнармейцами и участниками молодежных организаций. Президент сделал с ними совместное фото.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции (СВО) после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства

После церемонии глава государства поздоровался и пообщался с активистами, юнармейцами и участниками молодежных организаций. Президент сделал с ними совместное фото.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Главной площадкой празднования в Новосибирске стал Государственный концертный зал имени А.М. Каца.

Участники празднования Дня народного единства в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. в Новосибирске

Главной площадкой празднования в Новосибирске стал Государственный концертный зал имени А.М. Каца.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 13
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники празднования Дня народного единства в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. в Новосибирске.

Участники празднования Дня народного единства в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. в Новосибирске

Участники празднования Дня народного единства в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 13
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Симферополе к празднику открыли кованую карту России с новыми регионами.

Участники празднования Дня народного единства у большой кованной карты России в Симферополе

В Симферополе к празднику открыли кованую карту России с новыми регионами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 13
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге День народного единства отметили фестивалем народов России.

Участники празднования Дня народного единства в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге День народного единства отметили фестивалем народов России.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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8 из 13
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Жителей города познакомили с различных видами национальных искусств и блюдами национальных кухонь.

Выступление танцевального коллектива в рамках празднования Дня народного единства в Санкт-Петербурге

Жителей города познакомили с различных видами национальных искусств и блюдами национальных кухонь.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В Луганске во время празднования устроили гигантский хоровод во время акции "В кругу СВОих".

Участницы акции В кругу СВОих в Луганске, посвященной празднованию Дню народного единства

В Луганске во время празднования устроили гигантский хоровод во время акции "В кругу СВОих".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Артисты народного хореографического ансамбля "Молодость Енисея" выступили на митинге-концерте "Моя Родина - Россия!" в рамках празднования Дня народного единства на Театральной площади Красноярска.

Артисты народного хореографического ансамбля Молодость Енисея выступают на митинге-концерте Моя Родина - Россия! в рамках празднования Дня народного единства на Театральной площади Красноярска

Артисты народного хореографического ансамбля "Молодость Енисея" выступили на митинге-концерте "Моя Родина - Россия!" в рамках празднования Дня народного единства на Театральной площади Красноярска.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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11 из 13
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" открылась в День народного единства в Москве на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" открылась в День народного единства в Москве на ВДНХ.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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12 из 13
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В театрализованном концерте "Книга народной мудрости" на ВДНХ приняли участие Лариса Долина, ансамбли "Карагод" и "Братчина".

Концерт ко Дню народного единства Книга народной мудрости

В театрализованном концерте "Книга народной мудрости" на ВДНХ приняли участие Лариса Долина, ансамбли "Карагод" и "Братчина".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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