Празднование Дня народного единства в России

На центральной площади Владивостока к празднику развернули тематические площадки и фотозоны, устроили концерт.
На центральной площади Владивостока к празднику развернули тематические площадки и фотозоны, устроили концерт.
Жители Владивостока на праздновании Дня народного единства.
Жители Владивостока на праздновании Дня народного единства.
Президент России Владимир Путин 4 ноября возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
Президент России Владимир Путин 4 ноября возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
После церемонии глава государства поздоровался и пообщался с активистами, юнармейцами и участниками молодежных организаций. Президент сделал с ними совместное фото.
После церемонии глава государства поздоровался и пообщался с активистами, юнармейцами и участниками молодежных организаций. Президент сделал с ними совместное фото.
Главной площадкой празднования в Новосибирске стал Государственный концертный зал имени А.М. Каца.
Главной площадкой празднования в Новосибирске стал Государственный концертный зал имени А.М. Каца.
Участники празднования Дня народного единства в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. в Новосибирске.
Участники празднования Дня народного единства в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. в Новосибирске.
В Симферополе к празднику открыли кованую карту России с новыми регионами.
В Симферополе к празднику открыли кованую карту России с новыми регионами.
В Санкт-Петербурге День народного единства отметили фестивалем народов России.
В Санкт-Петербурге День народного единства отметили фестивалем народов России.
Жителей города познакомили с различных видами национальных искусств и блюдами национальных кухонь.
Жителей города познакомили с различных видами национальных искусств и блюдами национальных кухонь.
В Луганске во время празднования устроили гигантский хоровод во время акции "В кругу СВОих".
В Луганске во время празднования устроили гигантский хоровод во время акции "В кругу СВОих".
Артисты народного хореографического ансамбля "Молодость Енисея" выступили на митинге-концерте "Моя Родина - Россия!" в рамках празднования Дня народного единства на Театральной площади Красноярска.
Артисты народного хореографического ансамбля "Молодость Енисея" выступили на митинге-концерте "Моя Родина - Россия!" в рамках празднования Дня народного единства на Театральной площади Красноярска.
Международная выставка-форум "Россия" открылась в День народного единства в Москве на ВДНХ.
Международная выставка-форум "Россия" открылась в День народного единства в Москве на ВДНХ.
В театрализованном концерте "Книга народной мудрости" на ВДНХ приняли участие Лариса Долина, ансамбли "Карагод" и "Братчина".
В театрализованном концерте "Книга народной мудрости" на ВДНХ приняли участие Лариса Долина, ансамбли "Карагод" и "Братчина".