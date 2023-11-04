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Празднование Дня народного единства в России

Празднование Дня народного единства в России - РИА Новости, 04.11.2023

Празднование Дня народного единства в России

День народного единства ежегодно празднуется в России 4 ноября. Новую торжественную дату, установленную по инициативе Межрелигиозного совета, впервые отметили в РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T18:08

2023-11-04T18:08

2023-11-04T18:15

фото

день народного единства

день народного единства в россии

общество

россия

новосибирск

владивосток

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День народного единства ежегодно празднуется в России 4 ноября. Новую торжественную дату, установленную по инициативе Межрелигиозного совета, впервые отметили в 2005 году.

россия

новосибирск

владивосток

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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