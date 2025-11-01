Участница форума БРИКС надеется на присоединение Аргентины к объединению

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Участница Международного муниципального форума БРИКС в Санкт-Петербурге, секретарь по вопросам экономической интеграции Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки (CICRAL) Виктория Лухан заявила РИА Новости, что надеется на присоединение своей страны к БРИКС.

Лухан отметила, что прежним аргентинским руководством были предприняты большие усилия на дипломатическом поприще, чтобы войти в БРИКС, но по идеологическим соображениям новая власть отказалась от этой инициативы, не приняв во внимание выгоды в сфере сотрудничества, которые предполагает членство в этой структуре.