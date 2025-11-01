Рейтинг@Mail.ru
Участница форума БРИКС надеется на присоединение Аргентины к объединению - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 01.11.2025 (обновлено: 21:12 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/briks-2052425585.html
Участница форума БРИКС надеется на присоединение Аргентины к объединению
Участница форума БРИКС надеется на присоединение Аргентины к объединению - РИА Новости, 01.11.2025
Участница форума БРИКС надеется на присоединение Аргентины к объединению
Участница Международного муниципального форума БРИКС в Санкт-Петербурге, секретарь по вопросам экономической интеграции Центра интеграции и кооперации России и... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T21:05:00+03:00
2025-11-01T21:12:00+03:00
в мире
россия
бразилия
санкт-петербург
хавьер милей
юрий ушаков
брикс
аргентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:81:2863:1691_1920x0_80_0_0_2553eb6fc1bf880cc8e4c4a15be9704c.jpg
https://ria.ru/20251101/briks-2052421638.html
россия
бразилия
санкт-петербург
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:27:2658:2021_1920x0_80_0_0_7a29ae985c718c477446607c89b7be58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бразилия, санкт-петербург, хавьер милей, юрий ушаков, брикс, аргентина
В мире, Россия, Бразилия, Санкт-Петербург, Хавьер Милей, Юрий Ушаков, БРИКС, Аргентина
Участница форума БРИКС надеется на присоединение Аргентины к объединению

Участница форума БРИКС надеется, что Аргентина скоро присоединится к объединению

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип БРИКС . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Участница Международного муниципального форума БРИКС в Санкт-Петербурге, секретарь по вопросам экономической интеграции Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки (CICRAL) Виктория Лухан заявила РИА Новости, что надеется на присоединение своей страны к БРИКС.
Президент Аргентины Хавьер Милей, вступив в должность главы государства в декабре 2023 года, известил руководителей стран БРИКС об отзыве ходатайства о присоединении своей страны к этому объединению.
«
"Надеемся, что скоро мы станем частью БРИКС", - заявила она.
Лухан отметила, что прежним аргентинским руководством были предприняты большие усилия на дипломатическом поприще, чтобы войти в БРИКС, но по идеологическим соображениям новая власть отказалась от этой инициативы, не приняв во внимание выгоды в сфере сотрудничества, которые предполагает членство в этой структуре.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами объединения. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в БРИКС, сообщило о вступлении Индонезии в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Мэр аргентинского города Ла Киака рассказал, о чем договорились на БРИКС
18:49
 
В миреРоссияБразилияСанкт-ПетербургХавьер МилейЮрий УшаковБРИКСАргентина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала