Участница форума БРИКС надеется на присоединение Аргентины к объединению
2025-11-01T21:05:00+03:00
2025-11-01T21:05:00+03:00
2025-11-01T21:12:00+03:00
Новости
Участница форума БРИКС надеется на присоединение Аргентины к объединению
Участница форума БРИКС надеется, что Аргентина скоро присоединится к объединению
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости, Олег Краев. Участница Международного муниципального форума БРИКС в Санкт-Петербурге, секретарь по вопросам экономической интеграции Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки (CICRAL) Виктория Лухан заявила РИА Новости, что надеется на присоединение своей страны к БРИКС.
«
"Надеемся, что скоро мы станем частью БРИКС", - заявила она.
Лухан отметила, что прежним аргентинским руководством были предприняты большие усилия на дипломатическом поприще, чтобы войти в БРИКС, но по идеологическим соображениям новая власть отказалась от этой инициативы, не приняв во внимание выгоды в сфере сотрудничества, которые предполагает членство в этой структуре.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией
, Китаем
, Индией
и Бразилией
, в 2011 году в него вошла ЮАР
. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков
говорил, что Белоруссия
, Боливия
, Казахстан
, Таиланд
, Куба
, Уганда
, Малайзия
, Узбекистан
и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами объединения. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в БРИКС, сообщило о вступлении Индонезии
в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.