Запад просчитался в стремлении подавить Россию, заявил Слуцкий

Запад просчитался в стремлении подавить Россию, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.09.2025

Запад просчитался в стремлении подавить Россию, заявил Слуцкий

Запад просчитался в стремлении подавить РФ и "прогнуть под себя мир", прошедший в онлайн-формате внеочередной саммит БРИКС и его итоги - прямое подтверждение... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T22:03:00+03:00

2025-09-08T22:03:00+03:00

2025-09-08T22:03:00+03:00

в мире

россия

бразилия

китай

леонид слуцкий (политик)

брикс

госдума рф

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Запад просчитался в стремлении подавить РФ и "прогнуть под себя мир", прошедший в онлайн-формате внеочередной саммит БРИКС и его итоги - прямое подтверждение провала курса на гегемонию стран "золотого миллиарда", считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела в понедельник внеочередной виртуальный саммит государств-участников БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Запад просчитался в маниакальном стремлении подавить Россию и "прогнуть под себя мир". Политика западного меньшинства по навязыванию ложных ценностей и нарративов, диктата и санкций ударила бумерангом", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что БРИКС и ШОС становятся полноправными центрами силы в формирующейся конфигурации нового миропорядка. "Прошедший онлайн внеочередной саммит БРИКС и его итоги - прямое подтверждение провала курса на гегемонию стран "золотого миллиарда". Достигнут консенсус о необходимости перехода к справедливому, сбалансированному и инклюзивному международному порядку, способному отражать текущие преобразования и эффективно реагировать на требования Глобального Юга", - заключил парламентарий. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

россия

бразилия

китай

2025

