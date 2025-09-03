ШОС утверждает новую модель мирового порядка, заявил Медведчук
Медведчук: ШОС утверждает новую модель мирового порядка в противовес Западу
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) утверждает новую модель мирового порядка в противовес политике коллективного Запада, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"ШОС утверждает новую модель мирового порядка в противовес неоколониальной политике коллективного Запада… Пока США и их сателлиты в Европе безуспешно пытаются навязать некоторым странам очередную старую-новую модель неоколонизации и сдерживания глобальных стратегических игроков, Россия-Китай-Индия генерируют новую геополитическую конструкцию в формате ШОС, направленную на укрепление глобального тренда на технологическое превосходство", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Он отметил, что "шаблон неоколонизаторов" не меняется. Но членам ШОС есть чем ответить на подобную стратегию – добрососедством и взаимовыгодным сотрудничеством на основе национальных интересов.
"Развитие отношений в рамках БРИКС и ШОС является важным сигналом остальному миру, особенно странам, находящимся по инерции на американо-европейском треке, который несет им убытки, нищету и войны. В нынешнем году масштабный саммит ШОС трансформируется и укрепляет глобальную политическую архитектуру, в которой Китай, Россия и Индия генерируют повестку будущего, открыто бросают вызов вчерашней гегемонии семерки, отторгая прежнюю модель иллюзорных международных отношений", - добавил Медведчук.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Его участники приняли тяньцзиньскую декларацию, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в понедельник инициативу глобального управления, а президент России Владимир Путин в рамках встречи в формате "ШОС плюс" провел серию переговоров.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
