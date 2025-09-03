https://ria.ru/20250903/shos-2039287608.html

ШОС утверждает новую модель мирового порядка, заявил Медведчук

ШОС утверждает новую модель мирового порядка, заявил Медведчук - РИА Новости, 03.09.2025

ШОС утверждает новую модель мирового порядка, заявил Медведчук

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) утверждает новую модель мирового порядка в противовес политике коллективного Запада, заявил экс-лидер запрещенной на РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T09:44:00+03:00

2025-09-03T09:44:00+03:00

2025-09-03T09:44:00+03:00

в мире

китай

россия

индия

виктор медведчук

си цзиньпин

владимир путин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_0:111:2986:1791_1920x0_80_0_0_0ebf309a4d389f42aedb091a04659918.jpg

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) утверждает новую модель мирового порядка в противовес политике коллективного Запада, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "ШОС утверждает новую модель мирового порядка в противовес неоколониальной политике коллективного Запада… Пока США и их сателлиты в Европе безуспешно пытаются навязать некоторым странам очередную старую-новую модель неоколонизации и сдерживания глобальных стратегических игроков, Россия-Китай-Индия генерируют новую геополитическую конструкцию в формате ШОС, направленную на укрепление глобального тренда на технологическое превосходство", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". Он отметил, что "шаблон неоколонизаторов" не меняется. Но членам ШОС есть чем ответить на подобную стратегию – добрососедством и взаимовыгодным сотрудничеством на основе национальных интересов. "Развитие отношений в рамках БРИКС и ШОС является важным сигналом остальному миру, особенно странам, находящимся по инерции на американо-европейском треке, который несет им убытки, нищету и войны. В нынешнем году масштабный саммит ШОС трансформируется и укрепляет глобальную политическую архитектуру, в которой Китай, Россия и Индия генерируют повестку будущего, открыто бросают вызов вчерашней гегемонии семерки, отторгая прежнюю модель иллюзорных международных отношений", - добавил Медведчук. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Его участники приняли тяньцзиньскую декларацию, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в понедельник инициативу глобального управления, а президент России Владимир Путин в рамках встречи в формате "ШОС плюс" провел серию переговоров. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250902/sammit-2039198669.html

https://ria.ru/20250902/stubb-2039121788.html

китай

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, индия, виктор медведчук, си цзиньпин, владимир путин, шос