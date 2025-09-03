https://ria.ru/20250903/shos-2039241191.html

Очевидно, что Россия не находится в изоляции, заявил Степашин

Очевидно, что Россия не находится в изоляции, заявил Степашин - РИА Новости, 03.09.2025

Очевидно, что Россия не находится в изоляции, заявил Степашин

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил РИА Новости, что Россия совершенно очевидно не находится в изоляции, и назвал трехстороннюю встречу лидеров РФ, РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T03:48:00+03:00

2025-09-03T03:48:00+03:00

2025-09-03T03:48:00+03:00

в мире

россия

китай

индия

владимир путин

нарендра моди

сергей степашин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038787561_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_23954e19fe65f7ad141de52724208d12.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил РИА Новости, что Россия совершенно очевидно не находится в изоляции, и назвал трехстороннюю встречу лидеров РФ, Китая и Индии на саммите ШОС "большим уроком". "Нет, конечно, это очевидно совершенно. Полмира с нами вместе, о чем мы говорим", - сказал он, отвечая на вопрос, находится ли Россия в изоляции с учетом масштабного визита президента России Владимира Путина в Китай. Перед началом заседания саммита ШОС в Тяньцзине президент РФ кратко пообщался с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем и премьером Индии Нарендрой Моди. Путин сначала побеседовал с Моди, лидеры вместе шли к залу заседания саммита, взявшись за руки. Затем к Путину и Моди присоединился Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы. "Когда на троих по русской традиции собираются Индия, Китай, Россия - это все большой урок на самом деле", - добавил Степашин. Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие более 20 лидеров стран, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html

https://ria.ru/20250831/putin-2038713221.html

россия

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, индия, владимир путин, нарендра моди, сергей степашин, шос, саммит шос в китае в 2025 году