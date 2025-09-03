Саммит ШОС показал несостоятельность политики Запада, пишет Sabah
Sabah: КНР и Россия на саммите ШОС показали несостоятельность западной политики
Владимир Путин и Си Цзиньпин
АНКАРА, 3 сен - РИА Новости. Китай и Россия на последнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировали несостоятельность западной политики санкций и сдерживания, пишет турецкая проправительственная газета Sabah.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС состоялся в китайском городе Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие более 20 лидеров государств, а также представители международных организаций. По итогам встречи была принята Тяньцзиньская декларация. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник представил инициативу глобального управления.
"Если для председателя КНР Си (Цзиньпина) прошедший саммит стал "демонстрацией силы", прежде всего в отношении США и Западной Европы, то для президента России Владимира Путина он был также свидетельством того, что механизмы сдерживания, блокады и санкции оказываются бессмысленными для значительного числа стран", - отмечает обозреватель издания Керем Алкин.
"Именно поэтому предстоящий военный парад, на котором подчеркнут китайско-российское сотрудничество и вспомнят о совместной борьбе против фашизма во Второй мировой войне, также станет демонстрацией силы", - добавляет газета.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
