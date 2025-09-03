https://ria.ru/20250903/sammit-2039302429.html

Саммит ШОС показал несостоятельность политики Запада, пишет Sabah

Саммит ШОС показал несостоятельность политики Запада, пишет Sabah - РИА Новости, 03.09.2025

Саммит ШОС показал несостоятельность политики Запада, пишет Sabah

Китай и Россия на последнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировали несостоятельность западной политики санкций и сдерживания,... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T10:40:00+03:00

2025-09-03T10:40:00+03:00

2025-09-03T10:40:00+03:00

в мире

китай

россия

сша

си цзиньпин

владимир путин

шос

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038795065_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_4b9c066ca9d8cc69297d7a9fc67ecf9b.jpg

АНКАРА, 3 сен - РИА Новости. Китай и Россия на последнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировали несостоятельность западной политики санкций и сдерживания, пишет турецкая проправительственная газета Sabah. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС состоялся в китайском городе Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем приняли участие более 20 лидеров государств, а также представители международных организаций. По итогам встречи была принята Тяньцзиньская декларация. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник представил инициативу глобального управления. "Если для председателя КНР Си (Цзиньпина) прошедший саммит стал "демонстрацией силы", прежде всего в отношении США и Западной Европы, то для президента России Владимира Путина он был также свидетельством того, что механизмы сдерживания, блокады и санкции оказываются бессмысленными для значительного числа стран", - отмечает обозреватель издания Керем Алкин. "Именно поэтому предстоящий военный парад, на котором подчеркнут китайско-российское сотрудничество и вспомнят о совместной борьбе против фашизма во Второй мировой войне, также станет демонстрацией силы", - добавляет газета. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20250902/sammit-2039198669.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, сша, си цзиньпин, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году