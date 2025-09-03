Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши высказался о саммите ШОС
14:37 03.09.2025
Глава МИД Польши высказался о саммите ШОС
Глава МИД Польши высказался о саммите ШОС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что США не удалось помешать сближению России с другими сверхдержавами - по его словам, об этом... РИА Новости, 03.09.2025
в мире
россия
китай
индия
владимир путин
нарендра моди
радослав сикорский
шос
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что США не удалось помешать сближению России с другими сверхдержавами - по его словам, об этом свидетельствует прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Журналист издания Kyiv Post спросил главу польского внешнеполитического ведомства, работает ли стратегия Вашингтона, нацеленная на то, чтобы препятствовать сближению России с другими сверхдержавами. В ответ министр напомнил о саммите ШОС в Тяньцзине. "Я думаю, что фотографии последних 48 часов со встречи Шанхайской организации сотрудничества, к сожалению, ставят палки в колеса этой идее", - сказал Сикорский. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 31 августа пошутил про "изоляцию" России, опубликовав видеозапись совместного фотографирования участников саммита ШОС, на котором также присутствовал президент РФ Владимир Путин. На видео, размещенном Дмитриевым в соцсети X, запечатлено, как участники саммита собираются для того, чтобы сделать общую фотографию, и как некоторые из них пожимают руку Путину после фотографирования. Перед началом заседания на саммите ШОС в Тяньцзине президент РФ кратко пообщался с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди. Путин сначала побеседовал с Моди, лидеры вместе шли к залу заседаний, взявшись за руки. Затем к Путину и Моди присоединился Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
россия
китай
индия
в мире, россия, китай, индия, владимир путин, нарендра моди, радослав сикорский, шос, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Китай, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Радослав Сикорский, ШОС, Российский фонд прямых инвестиций
Глава МИД Польши высказался о саммите ШОС

Сикорский: США не удалось помешать сближению России с другими сверхдержавами

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что США не удалось помешать сближению России с другими сверхдержавами - по его словам, об этом свидетельствует прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Журналист издания Kyiv Post спросил главу польского внешнеполитического ведомства, работает ли стратегия Вашингтона, нацеленная на то, чтобы препятствовать сближению России с другими сверхдержавами. В ответ министр напомнил о саммите ШОС в Тяньцзине.
"Я думаю, что фотографии последних 48 часов со встречи Шанхайской организации сотрудничества, к сожалению, ставят палки в колеса этой идее", - сказал Сикорский.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходил в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем приняли участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 31 августа пошутил про "изоляцию" России, опубликовав видеозапись совместного фотографирования участников саммита ШОС, на котором также присутствовал президент РФ Владимир Путин. На видео, размещенном Дмитриевым в соцсети X, запечатлено, как участники саммита собираются для того, чтобы сделать общую фотографию, и как некоторые из них пожимают руку Путину после фотографирования.
Перед началом заседания на саммите ШОС в Тяньцзине президент РФ кратко пообщался с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди. Путин сначала побеседовал с Моди, лидеры вместе шли к залу заседаний, взявшись за руки. Затем к Путину и Моди присоединился Си Цзиньпин. Главы государств находились в хорошем настроении, улыбались в ходе беседы.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
