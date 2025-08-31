Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал Эрдогана к сотрудничеству для стабильности в мире
14:48 31.08.2025
Си Цзиньпин призвал Эрдогана к сотрудничеству для стабильности в мире
Си Цзиньпин призвал Эрдогана к сотрудничеству для стабильности в мире
Китаю и Турции необходимо поддерживать тесную координацию в рамках ООН, G20 и ШОС, чтобы содействовать миру и стабильности во всем мире, заявил в воскресенье... РИА Новости, 31.08.2025
в мире
китай
турция
тяньцзинь
реджеп тайип эрдоган
си цзиньпин
шос
оон
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 3 авг – РИА Новости. Китаю и Турции необходимо поддерживать тесную координацию в рамках ООН, G20 и ШОС, чтобы содействовать миру и стабильности во всем мире, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. "Необходимо укреплять многостороннее сотрудничество, мы должны поддерживать тесную координацию в рамках ООН, "Большой двадцатки" и Шанхайской организации сотрудничества, чтобы совместно отстаивать международный порядок и правила, а также защищать международную справедливость и беспристрастность, вносить вклад в мир и стабильность во всем мире", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Эрдоган в свою очередь отметил, что "Турция готова укреплять сотрудничество с Китаем в рамках ШОС для содействия развитию и процветанию в регионе и мире". Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
китай
турция
тяньцзинь
в мире, китай, турция, тяньцзинь, реджеп тайип эрдоган, си цзиньпин, шос, оон, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Турция, Тяньцзинь, Реджеп Тайип Эрдоган, Си Цзиньпин, ШОС, ООН, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Си Цзиньпин призвал Эрдогана к сотрудничеству для стабильности в мире

Си Цзиньпин: Китай и Турция должны сотрудничать в рамках ООН, G20 и ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 3 авг – РИА Новости. Китаю и Турции необходимо поддерживать тесную координацию в рамках ООН, G20 и ШОС, чтобы содействовать миру и стабильности во всем мире, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Эрдоган находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября.
Церемония совместного фотографирования глав государств - членов ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для участников саммита ШОС
Вчера, 14:28
"Необходимо укреплять многостороннее сотрудничество, мы должны поддерживать тесную координацию в рамках ООН, "Большой двадцатки" и Шанхайской организации сотрудничества, чтобы совместно отстаивать международный порядок и правила, а также защищать международную справедливость и беспристрастность, вносить вклад в мир и стабильность во всем мире", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Эрдоган в свою очередь отметил, что "Турция готова укреплять сотрудничество с Китаем в рамках ШОС для содействия развитию и процветанию в регионе и мире".
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Символика саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) у вокзала в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Китай привлек роботов для работы с журналистами в пресс-центре саммита ШОС
Вчера, 14:22
 
В миреКитайТурцияТяньцзиньРеджеп Тайип ЭрдоганСи ЦзиньпинШОСООНСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
