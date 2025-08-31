https://ria.ru/20250831/shos-2038597349.html

В Тяньцзине открывается саммит ШОС

2025-08-31T00:34:00+03:00

2025-08-31T00:34:00+03:00

2025-08-31T08:13:00+03:00

ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открывается в китайском городе Тяньцзине в воскресенье, на нем ожидается принятие около 20 документов. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем примут участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Как ранее заявил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, саммит в Тяньцзине станет "крупнейшим с момента основания организации". В Тяньцзине, расположенном на севере Китая на берегах реки Хайхэ, председатель КНР Си Цзиньпин проведет приветственный банкет для участвующих лидеров и руководителей международных организаций и ряд двусторонних мероприятий, а также представит планы по развитию двусторонних отношений между Китаем и странами-участницами. Среди участников саммита - президент России Владимир Путин. Как ранее рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов, на предстоящем саммите "планируется утвердить около 20 решений и документов". Кроме того, как отметил посол, в Тяньцзине ожидаются "фундаментальные решения в интересах модернизации механизмов ШОС по обеспечению региональной безопасности". Дипломат также сообщил агентству, что в ходе саммита будет принята тяньцзиньская декларация и обновленная стратегия развития ШОС до 2035 года. Эти документы станут дорожной картой сотрудничества стран объединения на ближайшую и долгосрочную перспективы. В рамках саммита также состоится встреча в формате "ШОС плюс", нацеленная на углубление стратегического диалога организации с внешними игроками. В интервью РИА Новости Моргулов сказал, что в данной встрече примут участие около 30 государств и многосторонних объединений. Генсек организации Нурлан Ермекбаев в интервью РИА Новости ранее отметил, что по итогам саммита в Тяньцзине ШОС может объявить о приеме новых стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. В последние годы ШОС становится все более притягательным объединением для многих государств на международной арене. Как ранее подчеркнул в интервью китайскому агентству Синьхуа Путин, секрет привлекательности организации для других стран заключается в твердой приверженности философии созидания и открытости для равноправного сотрудничества. В том же интервью российский лидер сделал заявление, что российская сторона рассчитывает, что ШОС нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы по итогам саммита в Тяньцзине. Как ранее уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, у Путина запланировано более десяти двусторонних встреч на полях саммита ШОС, не исключив появления в графике главы государства и дополнительных встреч с лидерами. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

2025

