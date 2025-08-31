https://ria.ru/20250831/peskov-2038687495.html

Песков оценил китайскую кухню на саммите ШОС

Песков оценил китайскую кухню на саммите ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал китайскую кухню великолепной. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества подавали традиционную китайскую кухню. "Прием (прошел - ред.) традиционно в максимально гостеприимной атмосфере, которую всегда обеспечивают китайские товарищи. И кухня великолепная китайская", - сказал Песков журналистам. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России, а также представители международных организаций. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

