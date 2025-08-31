Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган прибыл в Китай
05:32 31.08.2025 (обновлено: 08:14 31.08.2025)
Эрдоган прибыл в Китай
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 31 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит с 31 августа по 1 сентября, сообщает Центральное телевидение Китая. В крупнейшем за всю историю объединения саммите ШОС принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Как отмечает Центральное телевидение, КНР и Турция - крупные развивающиеся государства и члены глобального Юга, которые разделяют широкий консенсус в отношении достижения национального развития и возрождения, а также соблюдения основных норм международных отношений. Кроме того, телеканал подчеркивает, что Китай стал вторым по величине торговым партнером Турции и наиболее быстрорастущим источником иностранных туристов для нее. Помимо участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и встреч с китайскими властями, у Эрдогана запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, который ранее уже прибыл в Тяньцзинь. В пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита ШОС. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
в мире, турция, китай, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, юрий ушаков, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Турция, Китай, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 31 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит с 31 августа по 1 сентября, сообщает Центральное телевидение Китая.
В крупнейшем за всю историю объединения саммите ШОС принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Как отмечает Центральное телевидение, КНР и Турция - крупные развивающиеся государства и члены глобального Юга, которые разделяют широкий консенсус в отношении достижения национального развития и возрождения, а также соблюдения основных норм международных отношений.
Кроме того, телеканал подчеркивает, что Китай стал вторым по величине торговым партнером Турции и наиболее быстрорастущим источником иностранных туристов для нее.
Помимо участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и встреч с китайскими властями, у Эрдогана запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, который ранее уже прибыл в Тяньцзинь. В пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита ШОС. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
