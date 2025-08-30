https://ria.ru/20250830/oshibka-2038358060.html

"Это дорого обойдется". Киев допустил фатальную ошибку

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Каноническую УПЦ официально признали "аффилированной иностранной организацией". У крупнейшей в стране церкви считаные дни на то, чтобы оборвать все связи с Москвой. Эксперты же отмечают: в этой истории есть нюансы, невыгодные для самой власти."Полезные идиоты"Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) признала Киевскую митрополию (главную епархию УПЦ) "аффилированной с РПЦ".Деятельность последней в стране официально запрещена. Такая санкция стала возможной после того, как в августе прошлого года Рада приняла поправки к закону "О свободе совести и религиозных организациях". В СМИ документу сразу дали другое название: "О запрете УПЦ".Согласно одобренным депутатами изменениям, религиозную организацию следует запретить, если ее административный центр зарегистрирован в "государстве, которое признано осуществляющим вооруженную агрессию против Украины или временно оккупировавшим часть ее территории". То же касается и общин, которые прямо или косвенно "поддерживают вооруженную агрессию".Следуя логике закона, УПЦ находится в подчинении Московского патриархата, который поддерживает российское вторжение на Украину. Соответственно, полностью разделяет его позицию.Ни нардепы год назад, ни чиновники ГЭСС сейчас как будто не учли, что еще в мае 2022-го на соборе УПЦ официально осудила российско-украинский конфликт. А также напомнила о своей независимости от духовной Москвы по части решения ряда хозяйственно-административных вопросов.Еще на стадии предварительных результатов экспертизы ГЭСС специалисты отмечали противоречивость нормативно-правовой базы, которой пользовались чиновники.Украинский политолог Константин Бондаренко подметил: желая доказать "незаконность" УПЦ, специалисты службы Госэтнополитики апеллируют не к нормативным актам своей страны, а к уставу РПЦ — документу, "созданному на территории государства-агрессора".Впрочем, сама основа — "закон о запрете УПЦ" — для юристов настоящий камень преткновения. Ведь он, по сути, поражает в правах большую часть населения. Правда, глава ГЭСС Виктор Еленский так не считает. А критиков, в том числе представителей международных организаций, называет "полезными идиотами".Давно не на равныхКазалось, еще в мае 2022 года киевский режим мог оставить вопрос самоопределения УПЦ до завершения боевых действий. Однако почти сразу после собора на каноническую церковь обрушилась волна репрессий.Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить в приходах и монастырях обыски в поисках компрометирующих духовенство "пророссийских материалов". На священнослужителей (в том числе высокопоставленных) стали заводить уголовные дела (более 170 к августу 2025-го) по статьям "Шпионаж" и "Разжигание межрелигиозной розни".Вопиющим стал июльский указ Владимира Зеленского о лишении главы УПЦ украинского гражданства. Решение было принято с опорой на данные СБУ — о том, что митрополит Онуфрий якобы своевременно не уведомил госорганы об имеющемся у него российском паспорте.Сам Зеленский назвал свое решение "справедливой работой в отношении разных лиц, связавших себя с Россией".С ним в корне не согласилась эксперт ОБСЕ Наталья Василевич, увидевшая в подобном акте "дешевый политический популизм, который будет дорого стоить всей Украине". Ведь депортация (в соответствии с законом, через три месяца архиерей должен покинуть страну) столь авторитетной для верующих фигуры вряд ли останется незамеченной.В целом, отмечала ранее Василевич, отношения власти и духовенства уже давно нельзя считать "партнерскими". Скорее это система принуждения: "Мы вам покажем, как вам может быть плохо, если вы не будете выполнять условия, а потом предложим ряд действий, при выполнении которых перестанем делать вам плохо".Дело национального масштабаПараллельно сотрудники Министерства культуры взялись за выявление нарушений использования вверенного УПЦ имущества — храмов и обителей — с целью дальнейшей реституции. В последнее время это доходит до абсурда.Так, несколько дней назад сотрудники музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" вынесли из Ближних пещер раки с мощами. На кадрах, опубликованных рядом изданий, видно, как музейщики проводят со святыми останками какие-то манипуляции, а ризы — богослужебные облачения — развесили на веревках.Из заявления и. о. директора заповедника Светланы Котляревской неясно, что именно работники делали с мощами. Она лишь отметила, что "это большое духовное дело национального уровня".Но вот братию, проживающую в лавре, и верующих УПЦ до него не допустили. С апреля им запрещен доступ в Ближние пещеры — замки на дверях сменили, повсюду расставили охрану.Верны традициямГорько-иронично в этой связи выглядит выступление главы ГЭСС Виктора Еленского на недавнем форуме консервативной политики. В своей речи чиновник отметил: "В отличие от большинства постсоветских стран, которые сначала провозгласили свободу вероисповедания, а затем фактически ограничили это право, Украина осталась на фундаментальных основах религиозной свободы".Закономерен вопрос: почему же тогда его ведомство, составляя список религиозных организаций, имеющих право на бронь от мобилизации, не внесло туда ни одного прихода УПЦ? Ведь еще нет решения суда о ее юридической ликвидации.Контрастно на этом фоне выглядят участившиеся случаи бусификации (принудительной мобилизации) клириков канонической церкви. И зачастую работа сотрудников ТЦК более всего похожа на рэкет.Один из последних инцидентов произошел в Почаево (Тернопольская область). Прямо во время крестного хода задержали клирика Кременчугской епархии протоиерея Богдана Матвеева. Многодетный отец (в семье пятеро детей), он имел полное право на отсрочку. Однако слушать его никто не стал. По последним данным, священник уже находится на территории полигона в Ровно.Тщетные попыткиПосле нескольких витков давления очередное заключение от ведомства Еленского в руководстве канонической церкви, кажется, восприняли спокойно. Один из высокопоставленных иерархов УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент еще раз напомнил, что Киевская митрополия уже подала жалобу на действия ГЭСС."Предписанный ГЭСС документ, а также ее приказы не являются основанием считать религиозную общину ликвидированной. Подобные вопросы должен решать суд", — уточнил архиерей.И первым делом, рассуждает он, служители Фемиды увидят, что чиновники Госэтнополитики ссылаются на документы РПЦ, а не на украинское законодательство. Естественно, сразу встанет вопрос о легитимности такого экспертного заключения.В Русской церкви, в свою очередь, историю с "аффилированной организацией" назвали очередной попыткой "удушить каноническую УПЦ". "Киевский режим тщетно пытается <...> разрушить все, что связывает наши народы, сделать вооруженный конфликт и противостояние между Украиной и Россией вечным. Верю, что достигнуть этой цели гонители православия не смогут", — заявил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.Бывший настоятель снесенного Десятинного монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) рассказал РИА Новости, что недавно общался со знакомыми иерархами на Украине. "Я говорю: владыки, ну как же, что там будет после этого? Они говорят: откуда мы знаем, какие шаги будут, что последует физически, какие действия от украинской власти последуют после этих всех заявлений и распоряжений", — привел архиерей слова священнослужителей.И действительно, есть большая доля неопределенности. Через 60 дней "аффилированная с Москвой" Украинская церковь потеряет право на использование вверенного ей госимущества. Далее ее судьбу будет решать суд. С другой стороны, пока не закончится нынешняя тяжба с жалобой духовенства на чиновников ГЭСС, вопрос о ликвидации УПЦ в судебном порядке рассматривать не будут.

