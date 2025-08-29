Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается сделать конфликт вечным, считает протоиерей Балашов - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:36 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/kiev-2038284092.html
Киев пытается сделать конфликт вечным, считает протоиерей Балашов
Киев пытается сделать конфликт вечным, считает протоиерей Балашов - РИА Новости, 29.08.2025
Киев пытается сделать конфликт вечным, считает протоиерей Балашов
Киевский режим пытается сделать вооруженный конфликт и противостояние между Украиной и Россией вечным, отменяя многовековую историю и духовную культуру своей... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T11:36:00+03:00
2025-08-29T11:36:00+03:00
религия
киев
россия
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018741229_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_f506e7ca0e6ea22b729c4dc261d7bc75.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Киевский режим пытается сделать вооруженный конфликт и противостояние между Украиной и Россией вечным, отменяя многовековую историю и духовную культуру своей страны, а также разрушая связь между народами исторической Руси, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, комментируя постановление украинских властей о связи канонической Украинской (УПЦ) и Русской (РПЦ) православных церквей. Госслужба Украины по этнополитике в четверг бездоказательно назвала каноническую УПЦ аффилированной с РПЦ. "Вполне предсказуемое постановление Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести — это очередной шаг к постепенному удушению канонической Украинской православной церкви. Киевский режим тщетно пытается "отменить" многовековую историю и духовную культуру своей страны, разрушить всё, что связывает наши народы, сделать вооруженный конфликт и противостояние между Украиной и Россией вечным. Верю, что достигнуть этой цели гонители православия не смогут", – сказал советник патриарха РИА Новости.
https://ria.ru/20240818/ukraina-1966897043.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018741229_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_6b42b656245f61694383c7d292fcb258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, ситуация вокруг упц
Религия, Киев, Россия, Ситуация вокруг УПЦ
Киев пытается сделать конфликт вечным, считает протоиерей Балашов

Протоиерей Балашов: Украина пытается сделать конфликт вечным, отменяя историю

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Киевский режим пытается сделать вооруженный конфликт и противостояние между Украиной и Россией вечным, отменяя многовековую историю и духовную культуру своей страны, а также разрушая связь между народами исторической Руси, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, комментируя постановление украинских властей о связи канонической Украинской (УПЦ) и Русской (РПЦ) православных церквей.
Госслужба Украины по этнополитике в четверг бездоказательно назвала каноническую УПЦ аффилированной с РПЦ.
"Вполне предсказуемое постановление Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести — это очередной шаг к постепенному удушению канонической Украинской православной церкви. Киевский режим тщетно пытается "отменить" многовековую историю и духовную культуру своей страны, разрушить всё, что связывает наши народы, сделать вооруженный конфликт и противостояние между Украиной и Россией вечным. Верю, что достигнуть этой цели гонители православия не смогут", – сказал советник патриарха РИА Новости.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Советник патриарха: украинский совет церквей нарушил свой устав
18 августа 2024, 15:11
 
РелигияКиевРоссияСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала