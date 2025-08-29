https://ria.ru/20250829/kiev-2038284092.html

Киев пытается сделать конфликт вечным, считает протоиерей Балашов

2025-08-29T11:36:00+03:00

религия

киев

россия

ситуация вокруг упц

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Киевский режим пытается сделать вооруженный конфликт и противостояние между Украиной и Россией вечным, отменяя многовековую историю и духовную культуру своей страны, а также разрушая связь между народами исторической Руси, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, комментируя постановление украинских властей о связи канонической Украинской (УПЦ) и Русской (РПЦ) православных церквей. Госслужба Украины по этнополитике в четверг бездоказательно назвала каноническую УПЦ аффилированной с РПЦ. "Вполне предсказуемое постановление Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести — это очередной шаг к постепенному удушению канонической Украинской православной церкви. Киевский режим тщетно пытается "отменить" многовековую историю и духовную культуру своей страны, разрушить всё, что связывает наши народы, сделать вооруженный конфликт и противостояние между Украиной и Россией вечным. Верю, что достигнуть этой цели гонители православия не смогут", – сказал советник патриарха РИА Новости.

киев

россия

2025

