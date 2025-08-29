Киев пытается сделать конфликт вечным, считает протоиерей Балашов
Протоиерей Балашов: Украина пытается сделать конфликт вечным, отменяя историю
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Киевский режим пытается сделать вооруженный конфликт и противостояние между Украиной и Россией вечным, отменяя многовековую историю и духовную культуру своей страны, а также разрушая связь между народами исторической Руси, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, комментируя постановление украинских властей о связи канонической Украинской (УПЦ) и Русской (РПЦ) православных церквей.
Госслужба Украины по этнополитике в четверг бездоказательно назвала каноническую УПЦ аффилированной с РПЦ.
"Вполне предсказуемое постановление Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести — это очередной шаг к постепенному удушению канонической Украинской православной церкви. Киевский режим тщетно пытается "отменить" многовековую историю и духовную культуру своей страны, разрушить всё, что связывает наши народы, сделать вооруженный конфликт и противостояние между Украиной и Россией вечным. Верю, что достигнуть этой цели гонители православия не смогут", – сказал советник патриарха РИА Новости.
Советник патриарха: украинский совет церквей нарушил свой устав
18 августа 2024, 15:11