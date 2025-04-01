Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам с мощами
Епископ Гедеон: Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам с мощами святых
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Бывший настоятель Десятинного монастыря в Киеве заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон) рассказал РИА Новости, что братия Киево-Печерской лавры и верующие в результате действий украинских силовиков оказались лишены всякой возможности попасть в Ближние и Дальние пещеры монастыря, где хранятся мощи почитаемых печерских святых.
В пятницу, 28 марта, сотрудники полиции совместно с представителями украинского минкульта с болгаркой начали захват Ближних пещер лавры, проникнув в закрытое помещение монастыря. На входе в Ближние пещеры были поменяны замки, члены комиссии при министерстве культуры с полицейскими проникли также в Дальние пещеры лавры и срезали замки там.
"Никаких возможностей проникнуть в Ближние или Дальние пещеры сейчас нет. Там все поменяли замки, всё под охраной. Приходит эта бесовская "инвентаризация", закончили они или не закончили - еще ничего не известно", – рассказал епископ Гедеон РИА Новости, сославшись на собственные источники.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе 2023 года суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.