В СБУ заявили о возбуждении 170 дел против священников
Глава СБУ Малюк заявил о возбуждении более 170 дел против священников УПЦ
© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры.
"Дел (против священников – ред.), если не ошибаюсь, более 170, подозрений более 100, приговоров - 31... Это не всё государственная измена. Там есть и разжигание межрелигиозной розни", - сказал Малюк в интервью телеканалу "Мы Украина".
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
В Одессе задержали двух священнослужителей УПЦ
Вчера, 15:23