https://ria.ru/20250813/ukraina-2034942382.html

В СБУ заявили о возбуждении 170 дел против священников

В СБУ заявили о возбуждении 170 дел против священников - РИА Новости, 13.08.2025

В СБУ заявили о возбуждении 170 дел против священников

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T10:08:00+03:00

2025-08-13T10:08:00+03:00

2025-08-13T10:08:00+03:00

в мире

украина

василий малюк

владимир зеленский

украинская православная церковь

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148192/37/1481923708_0:3:751:425_1920x0_80_0_0_7d02b1710f8dc8c4e230ef9d185b4338.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. "Дел (против священников – ред.), если не ошибаюсь, более 170, подозрений более 100, приговоров - 31... Это не всё государственная измена. Там есть и разжигание межрелигиозной розни", - сказал Малюк в интервью телеканалу "Мы Украина". Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250812/upts-2034813260.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, василий малюк, владимир зеленский, украинская православная церковь, служба безопасности украины