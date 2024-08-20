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На Украине приняли закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ
На Украине приняли закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024
На Украине приняли закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ
Верховная рада Украины приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат Ярослав Железняк в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:17
2024-08-20T12:17
2024-08-20T14:14
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале."Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с Российской Федерацией. В народе — закон о запрете московской церкви", — говорится в публикации.Во втором чтении документ поддержали 265 парламентариев, закон вступит в силу через 30 дней после опубликования. По словам Железняка, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" пояснили, что после вступления в силу закона госслужба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации на предмет "аффилированности с московской церковью". Признанные такими религиозные организации лишатся права пользоваться государственным и коммунальным имуществом."Если хотя бы один из пяти определенных законом признаков связанности религиозной организации с РПЦ будет выявлен, такая организация получит предписание об устранении этой связи в течение 30 дней. Если связь с Москвой не будет разорвана, государство обратится в суд с иском о запрете такой организации. Судебные процедуры запрета начнутся через девять месяцев после опубликования закона", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Европейской солидарности".В партии добавили, что основанием для суда о запрете религиозной организации может стать и "пропаганда русского мира". Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя принятие законопроекта, его цель — уничтожение на Украине истинного православия и замещение его ложной церковью.Гонения на УПЦВ октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект № 8371 "О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью". Под действие этой нормы, как следовало из проекта, подпадает только одна структура — каноническая УПЦ, крупнейшая в стране религиозная организация по числу последователей, храмов и духовенства.Ко второму чтению новеллу переименовали — теперь это закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", хотя суть осталась та же. Активно обсуждать документ начали в конце июля, когда группа народных депутатов заблокировала трибуну на пленарном заседании Рады, требуя немедленно принять проект.В УПЦ неоднократно заявляли, что законопроект нарушает Конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Документ вызвал огласку в мире. Так, его осудили европейские богословы, заявив, что он "носит репрессивный характер". Госдеп США впервые обратил внимание на ситуацию, резко раскритиковав законопроект.Как сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой римским Франциском, понтифик выступает против запрета канонической Украинской православной церкви.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах объявили о запрете деятельности церкви. Против некоторых представителей духовенства власти ввели санкции, а СБУ начала заводить на них уголовные дела. Кроме того, у епископов и священников, в храмах и монастырях проводятся обыски в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240723/poroshenko-1961540207.html
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в мире, украина, ситуация вокруг упц, верховная рада украины, украинская православная церковь, русская православная церковь, россия
В мире, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Россия
На Украине приняли закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ
Верховная рада приняла закон, позволяющий запретить УПЦ
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Верховная рада Украины приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале
.
«
"Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с Российской Федерацией. В народе — закон о запрете московской церкви", — говорится в публикации.
Во втором чтении документ поддержали 265 парламентариев, закон вступит в силу через 30 дней после опубликования. По словам Железняка, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ
".
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" пояснили, что после вступления в силу закона госслужба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации на предмет "аффилированности с московской церковью". Признанные такими религиозные организации лишатся права пользоваться государственным и коммунальным имуществом.
"Если хотя бы один из пяти определенных законом признаков связанности религиозной организации с РПЦ будет выявлен, такая организация получит предписание об устранении этой связи в течение 30 дней. Если связь с Москвой не будет разорвана, государство обратится в суд с иском о запрете такой организации. Судебные процедуры запрета начнутся через девять месяцев после опубликования закона", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Европейской солидарности".
В партии добавили, что основанием для суда о запрете религиозной организации может стать и "пропаганда русского мира".
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя принятие законопроекта, его цель — уничтожение на Украине истинного православия и замещение его ложной церковью.
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект № 8371 "О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью". Под действие этой нормы, как следовало из проекта, подпадает только одна структура — каноническая УПЦ, крупнейшая в стране религиозная организация по числу последователей, храмов и духовенства.
Ко второму чтению новеллу переименовали — теперь это закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", хотя суть осталась та же. Активно обсуждать документ начали в конце июля, когда группа народных депутатов заблокировала трибуну
на пленарном заседании Рады, требуя немедленно принять проект.
В УПЦ неоднократно заявляли, что законопроект нарушает Конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Документ вызвал огласку в мире. Так, его осудили европейские богословы, заявив, что он "носит репрессивный характер". Госдеп США впервые обратил внимание на ситуацию, резко раскритиковав
законопроект.
Как сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой римским Франциском, понтифик выступает против запрета канонической Украинской православной церкви.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах объявили о запрете деятельности церкви. Против некоторых представителей духовенства власти ввели санкции, а СБУ начала заводить на них уголовные дела. Кроме того, у епископов и священников, в храмах и монастырях проводятся обыски в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".