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На Украине приняли закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ

На Украине приняли закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ - РИА Новости, 20.08.2024

На Украине приняли закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ

Верховная рада Украины приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат Ярослав Железняк в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:17

2024-08-20T12:17

2024-08-20T14:14

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале."Рада приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с Российской Федерацией. В народе — закон о запрете московской церкви", — говорится в публикации.Во втором чтении документ поддержали 265 парламентариев, закон вступит в силу через 30 дней после опубликования. По словам Железняка, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" пояснили, что после вступления в силу закона госслужба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации на предмет "аффилированности с московской церковью". Признанные такими религиозные организации лишатся права пользоваться государственным и коммунальным имуществом."Если хотя бы один из пяти определенных законом признаков связанности религиозной организации с РПЦ будет выявлен, такая организация получит предписание об устранении этой связи в течение 30 дней. Если связь с Москвой не будет разорвана, государство обратится в суд с иском о запрете такой организации. Судебные процедуры запрета начнутся через девять месяцев после опубликования закона", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Европейской солидарности".В партии добавили, что основанием для суда о запрете религиозной организации может стать и "пропаганда русского мира". Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя принятие законопроекта, его цель — уничтожение на Украине истинного православия и замещение его ложной церковью.Гонения на УПЦВ октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект № 8371 "О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью". Под действие этой нормы, как следовало из проекта, подпадает только одна структура — каноническая УПЦ, крупнейшая в стране религиозная организация по числу последователей, храмов и духовенства.Ко второму чтению новеллу переименовали — теперь это закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", хотя суть осталась та же. Активно обсуждать документ начали в конце июля, когда группа народных депутатов заблокировала трибуну на пленарном заседании Рады, требуя немедленно принять проект.В УПЦ неоднократно заявляли, что законопроект нарушает Конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Документ вызвал огласку в мире. Так, его осудили европейские богословы, заявив, что он "носит репрессивный характер". Госдеп США впервые обратил внимание на ситуацию, резко раскритиковав законопроект.Как сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой римским Франциском, понтифик выступает против запрета канонической Украинской православной церкви.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах объявили о запрете деятельности церкви. Против некоторых представителей духовенства власти ввели санкции, а СБУ начала заводить на них уголовные дела. Кроме того, у епископов и священников, в храмах и монастырях проводятся обыски в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240723/poroshenko-1961540207.html

https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html

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в мире, украина, ситуация вокруг упц, верховная рада украины, украинская православная церковь, русская православная церковь, россия