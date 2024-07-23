Депутаты в Раде заблокировали трибуну с требованием запретить УПЦ
УНИАН: народные депутаты в Раде заблокировали трибуну, требуя запретить УПЦ
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады заблокировали трибуну с требованием принят закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает местное информационное агентство УНИАН в Telegram-канале.
"В Раде нардепы начали блокировать трибуну и требуют сегодня проголосовать за закон о запрете УПЦ", - говорится в сообщении.
Публикуются фото происходящего. Украинские парламентарии развернули на трибуне плакаты с требованиями запрета УПЦ.
Ранее во вторник партия "Слуга народа" проголосовала против предложения партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" вынести на рассмотрение в Раде законопроект о запрете в стране всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России".
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".