https://ria.ru/20240723/upts-1961450584.html

Депутаты в Раде заблокировали трибуну с требованием запретить УПЦ

Депутаты в Раде заблокировали трибуну с требованием запретить УПЦ - РИА Новости, 23.07.2024

Депутаты в Раде заблокировали трибуну с требованием запретить УПЦ

Депутаты Верховной рады заблокировали трибуну с требованием принят закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает местное... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:04

2024-07-23T14:04

2024-07-23T14:04

религия

украина

россия

петр порошенко

верховная рада украины

европейская солидарность

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады заблокировали трибуну с требованием принят закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает местное информационное агентство УНИАН в Telegram-канале. "В Раде нардепы начали блокировать трибуну и требуют сегодня проголосовать за закон о запрете УПЦ", - говорится в сообщении. Публикуются фото происходящего. Украинские парламентарии развернули на трибуне плакаты с требованиями запрета УПЦ. Ранее во вторник партия "Слуга народа" проголосовала против предложения партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" вынести на рассмотрение в Раде законопроект о запрете в стране всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России". В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html

https://ria.ru/20240629/moskalkova-1956330767.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, петр порошенко, верховная рада украины, европейская солидарность