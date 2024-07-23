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Депутаты в Раде заблокировали трибуну с требованием запретить УПЦ - РИА Новости, 23.07.2024
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Религия
 
14:04 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/upts-1961450584.html
Депутаты в Раде заблокировали трибуну с требованием запретить УПЦ
Депутаты в Раде заблокировали трибуну с требованием запретить УПЦ - РИА Новости, 23.07.2024
Депутаты в Раде заблокировали трибуну с требованием запретить УПЦ
Депутаты Верховной рады заблокировали трибуну с требованием принят закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает местное... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:04
2024-07-23T14:04
религия
украина
россия
петр порошенко
верховная рада украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады заблокировали трибуну с требованием принят закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает местное информационное агентство УНИАН в Telegram-канале. "В Раде нардепы начали блокировать трибуну и требуют сегодня проголосовать за закон о запрете УПЦ", - говорится в сообщении. Публикуются фото происходящего. Украинские парламентарии развернули на трибуне плакаты с требованиями запрета УПЦ. Ранее во вторник партия "Слуга народа" проголосовала против предложения партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" вынести на рассмотрение в Раде законопроект о запрете в стране всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России". В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240720/tserkov-1960973428.html
https://ria.ru/20240629/moskalkova-1956330767.html
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украина, россия, петр порошенко, верховная рада украины, европейская солидарность
Религия, Украина, Россия, Петр Порошенко, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
Депутаты в Раде заблокировали трибуну с требованием запретить УПЦ

УНИАН: народные депутаты в Раде заблокировали трибуну, требуя запретить УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Верховной рады заблокировали трибуну с требованием принят закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает местное информационное агентство УНИАН в Telegram-канале.
"В Раде нардепы начали блокировать трибуну и требуют сегодня проголосовать за закон о запрете УПЦ", - говорится в сообщении.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Патриарх Сербский назвал злодеями тех, кто пытается уничтожить УПЦ
20 июля, 21:52
Публикуются фото происходящего. Украинские парламентарии развернули на трибуне плакаты с требованиями запрета УПЦ.
Ранее во вторник партия "Слуга народа" проголосовала против предложения партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" вынести на рассмотрение в Раде законопроект о запрете в стране всех религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в России".
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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29 июня, 15:46
 
РелигияУкраинаРоссияПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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