Антипасха (Фомино Воскресенье) 2026: какого числа, история и традиции праздника
10:32 17.04.2026

Антипасха, или Фомино воскресенье: дата в 2026 году, история и традиции

Микаллеф Лариса
Приглашенный эксперт
Лариса Микаллеф
Кандидат филологических наук
Антипасха (Фомино воскресенье) отмечается в первое воскресенье после главного христианского праздника. Суть и история торжества, народные традиции и обряды, что значит этот день в церковном календаре и почему он так называется – в материале РИА Новости.

Какого числа Антипасха в 2026 году

Антипасха – переходящий праздник, дата которого зависит от Пасхи. В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля, поэтому Фомино воскресенье отмечается 19 апреля.
Согласно церковному календарю Русской православной церкви, этот день всегда приходится на воскресенье, через неделю после Пасхи.

Год

Пасха

Антипасха

День недели

2024

5 мая

12 мая

Воскресенье

2025

20 апреля

27 апреля

Воскресенье

2026

12 апреля

19 апреля

Воскресенье

2027

2 мая

9 мая

Воскресенье

2028

16 апреля

23 апреля

Воскресенье

Что такое Антипасха

Антипасха завершает Светлую седмицу – первую неделю после Пасхи. Этот православный праздник призван напомнить верующим о чуде Воскресения Христова.

Значение слова "Антипасха"

Название происходит от греческого слова anti, которое означает "вместо", "подобно" или "напротив". Поэтому Антипасха не противопоставляется Пасхе, а повторяет и продолжает ее смысл. В церковной традиции этот день называют восьмым днем пасхального празднования.
Почему праздник называют Фомино Воскресенье

Название связано с апостолом Фомой – одним из двенадцати учеников Христа. Согласно Евангелию от Иоанна, он не присутствовал при первом явлении воскресшего Спасителя апостолам и усомнился в их словах.
Через неделю Христос снова явился ученикам и предложил Фоме прикоснуться к ранам от копья и гвоздей. После этого апостол произнес известные слова: "Господь мой и Бог мой".
Эта история стала символом уверения апостола Фомы и укрепления веры.

Народное название Красная горка

В народной традиции праздник называют Красной горкой. Слово "красная" на старославянском означало "красивая". В этот день устраивали весенние гуляния, водили хороводы и проводили народные обряды встречи весны.

Название

Происхождение

Значение

Распространение

Антипасха

греческое "anti pascha"

повторение пасхальной радости

церковное название

Неделя о Фоме

евангельское чтение

память о явлении Христа Фоме

церковная традиция

Фомино воскресенье

имя апостола

воскресенье апостола Фомы

народное и церковное

Красная горка

славянское название

весенние гуляния на холмах

народная традиция

Названия праздника и их значение

История праздника и апостола Фомы

История Антипасхи связана с событиями, которые произошли после Воскресения Христа. Апостолы находились в доме, опасаясь преследования. Христос явился им, несмотря на закрытые двери.
Фома не поверил рассказам учеников и сказал, что поверит только тогда, когда увидит раны от распятия. Через восемь дней Христос вновь явился апостолам и обратился к Фоме со словами: "Не будь неверующим, но верующим".
Этот эпизод закрепил в христианстве выражение "Фома неверующий", которое используется и сейчас, для обозначения человека, который сомневается без доказательств.
Церковное значение Антипасхи

В православии Антипасха символизирует продолжение пасхальной радости и обновление мира после Воскресения Христова.
Смысл этого праздника – показать путь от сомнения к вере. История апостола Фомы напоминает верующим, что даже сомнения могут привести человека к более глубокому пониманию веры.
Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент, заместитель заведующего Кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной работе Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, объясняет важность Антипасхи в православной культуре:
"Воскресенье вообще символизирует первый день мира, а Антипасха – это уже "восьмой день", то есть шаг за пределы привычного времени, намек на вечность. В этот день Христос является ученикам, приносит им мир, и это уже не просто событие истории, а свидетельство того, что мир вступил в новую духовную эпоху. Не случайно Антипасха совпадает с весенним обновлением природы. Пробуждение земли становится зримым образом внутреннего обновления человека. Это напоминание о том, что вера – не только о будущем спасении, но и о настоящем: она уже сейчас способна менять жизнь, возвращать человеку целостность и смысл".
Богослужения Антипасхи

В этот день в православных храмах совершается литургия, читается отрывок из Евангелия от Иоанна о явлении Христа апостолу Фоме.
Верующие приходят в храм, участвуют в богослужении, принимают причастие и продолжают празднование Пасхи.
Традиции и обычаи Антипасхи

Антипасха завершает Светлую седмицу и сохраняет атмосферу пасхальной радости.

Народные гуляния и обряды

На Руси в этот день устраивали весенние гуляния, пели песни, водили хороводы и проводили народные игры.

Свадьбы и венчание

После Великого поста и Светлой седмицы церковь снова разрешает Таинство Венчания. Поэтому Антипасха считалась благоприятным днем для свадеб, а молодожены нередко предпочитали начинать семейную жизнь именно в эту неделю.

Обычай красить яйца

В этот день продолжали дарить пасхальные яйца, которые символизируют жизнь и воскресение.
Поминовение усопших

После пасхальных праздников верующие начинают готовиться к Радонице – дню поминовения усопших. В этот день у православных принято посещать кладбища и молятся за родственников.

Что можно и нельзя делать на Антипасху

Можно делать

Нельзя делать

Рекомендуется

посещать храм и богослужение

гадать и заниматься оккультными обрядами

участвовать в крестном ходе

играть свадьбы и венчаться

ссориться и конфликтовать

навещать родственников

устраивать праздничные гуляния

заниматься тяжелым трудом

дарить крашеные яйца

поздравлять молодожёнов

выбрасывать пищу со стола

проводить день с семьей

Приметы и суеверия

С праздником связано множество народных примет:
  • если на Красную горку сыграть свадьбу – брак будет долгим и счастливым
  • если надеть одежду красного цвета – можно привлечь благополучие
  • выбрасывать еду со стола считалось плохой приметой
  • если человек не выходит из дома в этот день, ему может долго не везти в личной жизни
