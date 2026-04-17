Антипасха, или Фомино воскресенье: дата в 2026 году, история и традиции

Антипасха (Фомино воскресенье) отмечается в первое воскресенье после главного христианского праздника. Суть и история торжества, народные традиции и обряды, что значит этот день в церковном календаре и почему он так называется – в материале РИА Новости.
Какого числа Антипасха в 2026 году
Антипасха – переходящий праздник, дата которого зависит от Пасхи
. В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля, поэтому Фомино воскресенье отмечается 19 апреля
.
Согласно церковному календарю
Русской православной церкви, этот день всегда приходится на воскресенье, через неделю после Пасхи.
Год
Пасха
Антипасха
День недели
2024
5 мая
12 мая
Воскресенье
2025
20 апреля
27 апреля
Воскресенье
2026
12 апреля
19 апреля
Воскресенье
2027
2 мая
9 мая
Воскресенье
2028
16 апреля
23 апреля
Воскресенье
Антипасха завершает Светлую седмицу – первую неделю после Пасхи. Этот православный праздник призван напомнить верующим о чуде Воскресения Христова.
Значение слова "Антипасха"
Название происходит от греческого слова anti, которое означает "вместо", "подобно" или "напротив". Поэтому Антипасха не противопоставляется Пасхе, а повторяет и продолжает ее смысл. В церковной традиции этот день называют восьмым днем пасхального празднования.
Почему праздник называют Фомино Воскресенье
Название связано с апостолом Фомой – одним из двенадцати учеников Христа. Согласно Евангелию от Иоанна, он не присутствовал при первом явлении воскресшего Спасителя апостолам и усомнился в их словах.
Через неделю Христос снова явился ученикам и предложил Фоме прикоснуться к ранам от копья и гвоздей. После этого апостол произнес известные слова: "Господь мой и Бог мой".
Эта история стала символом уверения апостола Фомы и укрепления веры.
Народное название Красная горка
В народной традиции праздник называют Красной горкой. Слово "красная" на старославянском означало "красивая". В этот день устраивали весенние гуляния, водили хороводы и проводили народные обряды встречи весны.
Название
Происхождение
Значение
Распространение
Антипасха
греческое "anti pascha"
повторение пасхальной радости
церковное название
Неделя о Фоме
евангельское чтение
память о явлении Христа Фоме
церковная традиция
Фомино воскресенье
имя апостола
воскресенье апостола Фомы
народное и церковное
Красная горка
славянское название
весенние гуляния на холмах
народная традиция
Названия праздника и их значение
История праздника и апостола Фомы
История Антипасхи связана с событиями, которые произошли после Воскресения Христа. Апостолы находились в доме, опасаясь преследования. Христос явился им, несмотря на закрытые двери.
Фома не поверил рассказам учеников и сказал, что поверит только тогда, когда увидит раны от распятия. Через восемь дней Христос вновь явился апостолам и обратился к Фоме со словами: "Не будь неверующим, но верующим".
Этот эпизод закрепил в христианстве выражение "Фома неверующий", которое используется и сейчас, для обозначения человека, который сомневается без доказательств.
Церковное значение Антипасхи
В православии Антипасха символизирует продолжение пасхальной радости и обновление мира после Воскресения Христова.
Смысл этого праздника – показать путь от сомнения к вере. История апостола Фомы напоминает верующим, что даже сомнения могут привести человека к более глубокому пониманию веры.
Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент, заместитель заведующего Кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной работе Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, объясняет важность Антипасхи в православной культуре:
"Воскресенье вообще символизирует первый день мира, а Антипасха – это уже "восьмой день", то есть шаг за пределы привычного времени, намек на вечность. В этот день Христос является ученикам, приносит им мир, и это уже не просто событие истории, а свидетельство того, что мир вступил в новую духовную эпоху. Не случайно Антипасха совпадает с весенним обновлением природы. Пробуждение земли становится зримым образом внутреннего обновления человека. Это напоминание о том, что вера – не только о будущем спасении, но и о настоящем: она уже сейчас способна менять жизнь, возвращать человеку целостность и смысл".
В этот день в православных храмах совершается литургия, читается отрывок из Евангелия от Иоанна о явлении Христа апостолу Фоме.
Верующие приходят в храм, участвуют в богослужении, принимают причастие и продолжают празднование Пасхи.
Традиции и обычаи Антипасхи
Антипасха завершает Светлую седмицу и сохраняет атмосферу пасхальной радости.
Народные гуляния и обряды
На Руси в этот день устраивали весенние гуляния, пели песни, водили хороводы и проводили народные игры.
После Великого поста и Светлой седмицы церковь снова разрешает Таинство Венчания. Поэтому Антипасха считалась благоприятным днем для свадеб, а молодожены нередко предпочитали начинать семейную жизнь именно в эту неделю.
В этот день продолжали дарить пасхальные яйца, которые символизируют жизнь и воскресение.
После пасхальных праздников верующие начинают готовиться к Радонице – дню поминовения усопших. В этот день у православных принято посещать кладбища и молятся за родственников.
Что можно и нельзя делать на Антипасху
Можно делать
Нельзя делать
Рекомендуется
посещать храм и богослужение
гадать и заниматься оккультными обрядами
участвовать в крестном ходе
играть свадьбы и венчаться
ссориться и конфликтовать
навещать родственников
устраивать праздничные гуляния
заниматься тяжелым трудом
дарить крашеные яйца
поздравлять молодожёнов
выбрасывать пищу со стола
проводить день с семьей
С праздником связано множество народных примет:
- если на Красную горку сыграть свадьбу – брак будет долгим и счастливым
- если надеть одежду красного цвета – можно привлечь благополучие
- выбрасывать еду со стола считалось плохой приметой
- если человек не выходит из дома в этот день, ему может долго не везти в личной жизни