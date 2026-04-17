Антипасха, или Фомино воскресенье: дата в 2026 году, история и традиции

Антипасха (Фомино воскресенье) отмечается в первое воскресенье после главного христианского праздника. Суть и история торжества, народные традиции и обряды, что значит этот день в церковном календаре и почему он так называется – в материале РИА Новости.

Какого числа Антипасха в 2026 году

В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля, поэтому Фомино воскресенье отмечается 19 апреля. Антипасха – переходящий праздник, дата которого зависит от Пасхи.

Согласно церковному календарю Русской православной церкви, этот день всегда приходится на воскресенье, через неделю после Пасхи.

Год Пасха Антипасха День недели 2024 5 мая 12 мая Воскресенье 2025 20 апреля 27 апреля Воскресенье 2026 12 апреля 19 апреля Воскресенье 2027 2 мая 9 мая Воскресенье 2028 16 апреля 23 апреля Воскресенье

Что такое Антипасха

Антипасха завершает Светлую седмицу – первую неделю после Пасхи. Этот православный праздник призван напомнить верующим о чуде Воскресения Христова.

Значение слова "Антипасха"

Название происходит от греческого слова anti, которое означает "вместо", "подобно" или "напротив". Поэтому Антипасха не противопоставляется Пасхе, а повторяет и продолжает ее смысл. В церковной традиции этот день называют восьмым днем пасхального празднования.

Почему праздник называют Фомино Воскресенье

Название связано с апостолом Фомой – одним из двенадцати учеников Христа. Согласно Евангелию от Иоанна, он не присутствовал при первом явлении воскресшего Спасителя апостолам и усомнился в их словах.

Через неделю Христос снова явился ученикам и предложил Фоме прикоснуться к ранам от копья и гвоздей. После этого апостол произнес известные слова: "Господь мой и Бог мой".

Эта история стала символом уверения апостола Фомы и укрепления веры.

Народное название Красная горка

В народной традиции праздник называют Красной горкой. Слово "красная" на старославянском означало "красивая". В этот день устраивали весенние гуляния, водили хороводы и проводили народные обряды встречи весны.

Название Происхождение Значение Распространение Антипасха греческое "anti pascha" повторение пасхальной радости церковное название Неделя о Фоме евангельское чтение память о явлении Христа Фоме церковная традиция Фомино воскресенье имя апостола воскресенье апостола Фомы народное и церковное Красная горка славянское название весенние гуляния на холмах народная традиция

Названия праздника и их значение

История праздника и апостола Фомы

История Антипасхи связана с событиями, которые произошли после Воскресения Христа. Апостолы находились в доме, опасаясь преследования. Христос явился им, несмотря на закрытые двери.

Фома не поверил рассказам учеников и сказал, что поверит только тогда, когда увидит раны от распятия. Через восемь дней Христос вновь явился апостолам и обратился к Фоме со словами: "Не будь неверующим, но верующим".

Этот эпизод закрепил в христианстве выражение "Фома неверующий", которое используется и сейчас, для обозначения человека, который сомневается без доказательств.

Церковное значение Антипасхи

В православии Антипасха символизирует продолжение пасхальной радости и обновление мира после Воскресения Христова.

Смысл этого праздника – показать путь от сомнения к вере. История апостола Фомы напоминает верующим, что даже сомнения могут привести человека к более глубокому пониманию веры.

Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент, заместитель заведующего Кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной работе Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, объясняет важность Антипасхи в православной культуре:

"Воскресенье вообще символизирует первый день мира, а Антипасха – это уже "восьмой день", то есть шаг за пределы привычного времени, намек на вечность. В этот день Христос является ученикам, приносит им мир, и это уже не просто событие истории, а свидетельство того, что мир вступил в новую духовную эпоху. Не случайно Антипасха совпадает с весенним обновлением природы. Пробуждение земли становится зримым образом внутреннего обновления человека. Это напоминание о том, что вера – не только о будущем спасении, но и о настоящем: она уже сейчас способна менять жизнь, возвращать человеку целостность и смысл".

Богослужения Антипасхи

В этот день в православных храмах совершается литургия, читается отрывок из Евангелия от Иоанна о явлении Христа апостолу Фоме.

Верующие приходят в храм, участвуют в богослужении, принимают причастие и продолжают празднование Пасхи.

Традиции и обычаи Антипасхи

Антипасха завершает Светлую седмицу и сохраняет атмосферу пасхальной радости.

Народные гуляния и обряды

На Руси в этот день устраивали весенние гуляния, пели песни, водили хороводы и проводили народные игры.

Свадьбы и венчание

После Великого поста и Светлой седмицы церковь снова разрешает Таинство Венчания. Поэтому Антипасха считалась благоприятным днем для свадеб, а молодожены нередко предпочитали начинать семейную жизнь именно в эту неделю.

Обычай красить яйца

В этот день продолжали дарить пасхальные яйца, которые символизируют жизнь и воскресение.

© Public domain Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев © Public domain Дети, катающие пасхальные яйца. Художник Николай Кошелев

Поминовение усопших

После пасхальных праздников верующие начинают готовиться к Радонице – дню поминовения усопших. В этот день у православных принято посещать кладбища и молятся за родственников.

Что можно и нельзя делать на Антипасху

Можно делать Нельзя делать Рекомендуется посещать храм и богослужение гадать и заниматься оккультными обрядами участвовать в крестном ходе играть свадьбы и венчаться ссориться и конфликтовать навещать родственников устраивать праздничные гуляния заниматься тяжелым трудом дарить крашеные яйца поздравлять молодожёнов выбрасывать пищу со стола проводить день с семьей

Приметы и суеверия

С праздником связано множество народных примет: