Епископ Гедеон высказался о преследованиях УПЦ киевским режимом
Епископ Гедеон высказался о преследованиях УПЦ киевским режимом - РИА Новости, 29.08.2025
Епископ Гедеон высказался о преследованиях УПЦ киевским режимом
Бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) рассказал РИА Новости, что украинские епископы... 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) рассказал РИА Новости, что украинские епископы не представляют, какие действия, включая физические, может предпринять киевский режим после обвинений в аффилированности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с Русской православной церковью (РПЦ). "Я сегодня говорил с иерархами на Украине, с друзьями своими, созванивался. Я говорю: владыки, ну как же, что там будет после этого? Они говорят: откуда мы знаем, какие шаги будут, что последует физически, какие действия от украинской власти последуют после этих всех заявлений и распоряжений?" – сказал епископ. Госслужба Украины по этнополитике в четверг бездоказательно назвала каноническую УПЦ "аффилированной" с РПЦ.
украина
киев
