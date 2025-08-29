Рейтинг@Mail.ru
Епископ Гедеон высказался о преследованиях УПЦ киевским режимом
Религия
 
15:54 29.08.2025
Епископ Гедеон высказался о преследованиях УПЦ киевским режимом
Епископ Гедеон высказался о преследованиях УПЦ киевским режимом
2025-08-29T15:54:00+03:00
2025-08-29T15:54:00+03:00
религия
украина
киев
русская православная церковь
в мире
ситуация вокруг упц
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) рассказал РИА Новости, что украинские епископы не представляют, какие действия, включая физические, может предпринять киевский режим после обвинений в аффилированности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с Русской православной церковью (РПЦ). "Я сегодня говорил с иерархами на Украине, с друзьями своими, созванивался. Я говорю: владыки, ну как же, что там будет после этого? Они говорят: откуда мы знаем, какие шаги будут, что последует физически, какие действия от украинской власти последуют после этих всех заявлений и распоряжений?" – сказал епископ. Госслужба Украины по этнополитике в четверг бездоказательно назвала каноническую УПЦ "аффилированной" с РПЦ.
украина, киев, русская православная церковь, в мире, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Русская православная церковь, В мире, Ситуация вокруг УПЦ
© Фото : Українська Православна Церква Наместник Десятинного монастыря УПЦ епископ Гедеон (Харон)
© Фото : Українська Православна Церква
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) рассказал РИА Новости, что украинские епископы не представляют, какие действия, включая физические, может предпринять киевский режим после обвинений в аффилированности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с Русской православной церковью (РПЦ).
"Я сегодня говорил с иерархами на Украине, с друзьями своими, созванивался. Я говорю: владыки, ну как же, что там будет после этого? Они говорят: откуда мы знаем, какие шаги будут, что последует физически, какие действия от украинской власти последуют после этих всех заявлений и распоряжений?" – сказал епископ.
Госслужба Украины по этнополитике в четверг бездоказательно назвала каноническую УПЦ "аффилированной" с РПЦ.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
На Украине священника УПЦ задержали во время крестного хода
25 августа, 23:11
 
