На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран

МИД КНР: более 20 государственных лидеров примут участие в саммите ШОС
ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, заявил на пресс-конференции помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
"Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций у берегов реки Хайхэ", — сказал он.
На саммит были приглашены следующие иностранные лидеры:
- президент России Владимир Путин;
- лидер Белоруссии Александр Лукашенко;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- президент Ирана Масуд Пезешкиан;
- турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган;
- лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
- президент Киргизии Садыр Жапаров;
- премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
- монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- глава правительства Камбоджи Хун Манет;
- президент Мальдив Мохамед Муиззу;
- премьер-министр Непала Шарма Оли;
- глава египетского кабмина Мустафа Мадбули;
- президент Туркмении Сердар Бердымухамедов;
- индонезийский лидер Прабово Субианто;
- президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
- премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
- глава правительства Вьетнама Фам Минь Тинь.
По словам Лю Биня, главы государств обсудят успешный опыт Шанхайской организациии сотрудничества, наметят направление развития организации, достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества в рамках ШОС и продвинут организацию к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.
Дипломат подчеркнул, что это будет пятый по счету саммит ШОС в Китае и "крупнейший с момента основания организации". Как добавил Лю Бинь, Си Цзиньпин также проведет приветственный банкет для участвующих лидеров и руководителей международных организаций, осуществит ряд двусторонних мероприятий и представит планы по развитию двусторонних отношений между Китаем и странами-участницами.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
