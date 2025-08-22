https://ria.ru/20250822/shos-2036892551.html

На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран

На саммит ШОС в Китае съедутся лидеры более 20 стран

ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, заявил на пресс-конференции помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь. Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. "Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций у берегов реки Хайхэ", — сказал он.На саммит были приглашены следующие иностранные лидеры: По словам Лю Биня, главы государств обсудят успешный опыт Шанхайской организациии сотрудничества, наметят направление развития организации, достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества в рамках ШОС и продвинут организацию к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.Дипломат подчеркнул, что это будет пятый по счету саммит ШОС в Китае и "крупнейший с момента основания организации". Как добавил Лю Бинь, Си Цзиньпин также проведет приветственный банкет для участвующих лидеров и руководителей международных организаций, осуществит ряд двусторонних мероприятий и представит планы по развитию двусторонних отношений между Китаем и странами-участницами.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

