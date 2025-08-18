https://ria.ru/20250818/tatarstan-2035982801.html

Талия Минуллина: выход на рынок Китая – большие возможности для Татарстана

2025-08-18T09:00:00+03:00

2025-08-18T09:00:00+03:00

2025-08-18T09:36:00+03:00

Третий международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. О том, как развивается сотрудничество Татарстана и Китая в последние годы, какие направления взаимодействия наиболее интересны партнерам, и для чего в Казани создается Центр содействия инвестициям из КНР, рассказала в интервью РИА Новости руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.– Талия Ильгизовна, все мы являемся свидетелями того, как российско-китайское сотрудничество набирает темпы. Какой объем инвестиций привлек Татарстан из Китая за 2024 год и в этом году? Какова динамика?– У Татарстана и Китайской Народной Республики очень хорошая динамика товарооборота и в последние годы она набирает темп. В прошлом году он составил 3,3 миллиарда долларов, увеличившись по отношению к 2023 году на 9%. В первом квартале товарооборот составил порядка 700 миллионов долларов.Что касается инвестиций, то в первом квартале 2025 года прирост инвестиций из Китая в Татарстан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 4,5%. На сегодня официальные данные по иностранным инвестициям как по России, так и по Татарстану закрыты. Из-за внешнеполитической обстановки далеко не все инвестиции китайских компаний фиксируются в официальной статистике. Новые китайские компании продолжают заходить к нам с бизнес-инициативами, Россия для них, безусловно, представляет интерес, они хотят здесь работать. Однако они просят не упоминать о них в публичном пространстве, так как они активны и на других рынках, а введение санкций для них нежелательно.– На деловом форуме "Татарстан-Чунцин" вы сообщили, что 82% иностранных инвестиций в Татарстан в 2024 году были из Китая. Как КНР удалось занять такую большую долю, и есть ли перспективы для ее роста?– В первую очередь, это связано с глобальной повесткой. Китайцы очень быстро ориентируются: когда иностранные игроки уходили из России, китайский бизнес покупал их активы, а также заходил на российский рынок с новыми идеями. Так, они очень неплохо заместили автопром.Перспективы роста, конечно, есть. К примеру, в 2024 году объем инвестиций, привлеченных в Татарстан из Китая, вырос по сравнению с 2021 годом в 20 раз. Агентство инвестиционного развития Татарстана работает в этом направлении, в том числе в китайском медиаполе, рассказывая о возможностях для бизнеса, которые есть в Татарстане. Мы ведем в Китае соцсети, у нас есть аккаунты в WeChat, Weibo. У нас есть страница Татарстана в Forbes China на китайском языке. Это отдельная большая работа, которую мы выстраиваем с партнерами из Китая.– Какие сферы в Татарстане наиболее привлекательны для инвесторов из Китая?– Их привлекает промышленность. В первую очередь – производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Перспективными направлениями для притока китайских инвестиций в Татарстан являются сельское хозяйство – продовольственный рынок и все, что с ним связано, в том числе сельскохозяйственная техника, а также машиностроение, станкостроение, строительство и логистика.Очень перспективным направлением я считаю альтернативную энергетику. Это очень быстро растущий сектор с точки зрения притока инвестиций. Китай хорошо продвинулся в зеленых технологиях и в альтернативной энергетике, и я думаю, что в этой сфере есть неплохая перспектива для сотрудничества.– Какое место среди регионов России занимает Татарстан по объему привлеченных инвестиций из Китая?– На сегодня это невозможно точно определить, поскольку официальная статистика по привлечению прямых иностранных инвестиций не публикуется. Но если посмотреть в ретроспективе, то в лидерах были Москва, Московская область, приграничные регионы – Амурская область и Забайкальский край, а также Краснодарский край. Китайские инвестиции, но уже в меньшем объеме, привлекали Липецкая, Волгоградская, Свердловская, Челябинская и Новосибирская области.Во многие регионы России китайские инвестиции приходят через Москву и фиксируются там, и потом мы их видим, как внутрироссийские. Это касается и Татарстана. В республике с китайскими инвестициями реализованы крупнейшие несырьевые проекты.Есть российско-китайский инвестиционный индекс, который рассчитывает инвестиционная компания А1 совместно с Национальным координационным центром международного делового сотрудничества, Институтом Китая и современной Азии РАН. В нем Татарстан с точки зрения благоприятного климата для инвестиций из КНР по итогам 2024 года занимал среди регионов России шестое место.Важно отметить, что Татарстан удерживает очень аккуратную, максимально выверенную политику предоставления государственных гарантий и имеет достаточный бюджет для реализации на своей территории проектов, необходимых населению. Соответственно Китай для нас представляет интерес, скорее, с точки зрения технологического развития, реализации совместных инициатив в этом сегменте.У Татарстана есть специфика, которая делает его конкурентоспособным. Это крупные промышленные предприятия и инфраструктурные площадки. Республика – единственный регион России, у которого есть 100 промышленных парков с инвестиционной инфраструктурой, восемь федеральных зон с налоговыми льготами: пять территорий опережающего развития и три особые экономические зоны, а также ИТ-город Иннополис.Кроме того, в Татарстане сформирована целая экосистема, которая оказывает положительное влияние на развитие российско-китайских отношений с точки зрения региональной повестки. В Казани работает генеральное консульство КНР, в Пекине – торгово-экономическое представительство Татарстана. Запущены прямые рейсы между Казанью и Шанхаем, в планах открытие в Казани визового центра Китая и центра содействия китайским инвестициям.– Открытие центра содействия инвестициям из КНР в 2024 году на форуме "Ростки" анонсировал председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Когда он начнет работу?– Мы планируем презентовать Центр содействия китайским инвестициям и рассказать, как он будет работать и чем заниматься, на предстоящем 18-19 августа международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество". У Союза китайских предпринимателей в России, который открывает центр, уже есть планы по его дальнейшему расширению, чем больше будет заказов со стороны Китая и успешных проектов в Татарстане, тем активнее центр будет развиваться. Пока он разместится в бизнес-центре ТРК "Корстон", в перспективе может переехать и в отдельное здание.Открытие в Казани Центра содействия китайским инвестициям – большой плюс для Татарстана, потому что у нас нет такого понимания китайского бизнеса, как у них. Специалисты центра будут помогать китайским предпринимателям в Татарстане. Похожая история есть, например, у Ирана, который создал целую экосистему для своих предпринимателей, открыв в республике "Мир Бизнес Банк" и "Мир Бизнес Клуб". Я думаю, что мы будем работать с Центром содействия китайским инвестициям в плотной связке и реализовывать конкретные проекты.– Существуют ли сложности для развития совместных с Китаем инвестиционных проектов?– Одна из самых больших сложностей – информационный вакуум, в котором находятся китайские предпринимали с точки зрения осведомленности о России. Татарстан пытается заполнить его сведениями о возможностях, которые есть в республике, например, по медицинскому или культурному туризму.Татарстан завел страницы в китайских соцсетях, регулярно наполняет их, занимается инвестиционным продвижением, работает с китайской прессой. Но я не знаю, ведут ли такую же работу другие регионы РФ. Если в китайском поисковике ввести запрос "инвестируете в Россию", то выйдет татарстанский инвестиционный портал. То есть, на сегодняшний день Россия, пожалуй, недостаточно координирует усилия по продвижению возможностей своего рынка для китайских предпринимателей.Из сложностей, которые появились в последние три года, можно выделить "режим тишины" в работе с китайским бизнесом. Также есть некоторые сложности с точки зрения международных валютных операций.– Есть ли какая-либо специфика взаимодействия с китайскими инвесторами?– Китайские инвесторы очень долго принимают решения. К примеру, в Турции они быстрее и мобильнее. Китайцы гораздо медленнее. Они, может быть, и реализуют проекты быстрее, чем другие, но думают и принимают решения действительно очень долго. У них сложный, затяжной процесс внутреннего согласования и вывода капитала для инвестиций из страны. Определенные ограничения в Китае есть и по командировкам госслужащих за границу, что не очень способствует развитию отношений, потому что для построения и укрепления партнерства необходимо проводить встречи, обмениваться визитами.– Интересен ли Китай инвесторам из Татарстана?– Китай для Татарстана очень интересен с точки зрения выхода на его рынок. Он очень конкурентный. Выход на китайский рынок – это большие возможности для наших предпринимателей. Поставками в Китай занимаются, например, Казанский медико-инструментальный завод, "Татспиртпром", нефтехимические предприятия.У нас есть совершенно разные проекты с Китаем: в области культуры, по линии спорта, в торговле. Мощные связи выстроены в образовательной сфере: вузы Татарстана реализуют дуальные программы обучения с университетами Китая, в КНР открыто представительство ИТ-парка, офис университета Иннополис. Мы видим, что сближение с Китаем усиливается.– В мае 2025 года Татарстан и китайский город Чунцин подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества до 2027 года. Какие мероприятия и направления работы она включает в себя?– На сближение с Чунцином мы пошли после того, как получили положительный отклик после посещения вице-мэром города форума "Ростки" в 2024 году. В апреле этого года делегация Татарстана посетила Чунцин, мы провели переговоры по транспортно-логическим сетям, ознакомились с опытом вовлечения школьников в знание и понимание исторических процессов, который мы в перспективе могли бы изучить и перенять.В мае 2025 года в Казани прошло пятое заседание совета "Волга-Янцзы" по межрегиональному сотрудничеству, где Татарстан подписал с Чунцином "дорожную карту" по развитию сотрудничества. Она затрагивает не только торговлю и промышленность, но и социальную сферу, образование, культуру, здравоохранение и туризм. В план мероприятий до 2027 года входят обмен бизнес-делегациями, участие в совместных выставках, сотрудничество между университетами, обмен опытом в сфере медицины и городского управления. К 2027 году мы должны начать реализацию совместных проектов.В первую очередь, интерес представляют машиностроение и микроэлектроника, сельское хозяйство и цифровые технологии. Чунцин – один из крупнейших индустриальных центров Китая с мощной автомобильной промышленностью и высокотехнологичными кластерами. С учетом наработок и возможностей Татарстана была бы интересна коллаборация в сфере автопрома. Среди перспективных направлений также поставки оборудования, кооперация в области автоматизации и информационных технологий, переработка агропромышленной продукции.– В апреле глава Татарстана Рустам Минниханов посетил в Чунцине цифровой интеллектуальный автозавод компании Changan, который планирует разработку и создание летающих автомобилей и человекоподобных роботов. Не обсуждается ли участие Татарстана в этих проектах или открытие в республике филиал Changan?– Автозавод Changan действительно уникальный и высокотехнологичный. Компания является одной из передовых с точки зрения разработок в области электромобилей и технологий будущего, которые используются в автомобильной промышленности.Потенциал для открытия в Татарстане представительства или сборочного производства компании Changan точно есть. Для продвижения идеи о локализации у республики есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис, где можно проводить совместные разработки в этой сфере. То есть, с точки зрения промышленной и ИТ-инфраструктуры Татарстан весьма привлекателен как площадка для возможной локализации базы автокомпонентов. Кроме того, в республике ведется подготовка кадров в этой сфере.– Каким китайским городам и провинциям планируется уделить повышенное внимание на предстоящем форуме "Ростки"?– В 2025 году количество официальных правительственных делегаций из Китая выросло практически в два раза относительно прошлого года – до 11. Помимо Чунцина на предстоящем форуме "Ростки" большими делегациями будут представлены Шаньдун, Хубэй, Цзилинь, Хунань, Сычуань и Синьцзян-Уйгурский автономный район. Это говорит о том, что наша ставка на межрегиональную международную повестку с КНР найдет хорошее отражение в бизнесе. Правительственные делегации служат проводниками для предпринимателей. Приезжая в Татарстан и знакомясь здесь с промышленными предприятиями, объектами здравоохранения, спорта, культуры, они могут передать правильные вводные данные своему бизнесу.Мы собираем на "Ростки" бизнес из Китая, который успешно работает в России, и российских предпринимателей, работающих в КНР, чтобы они делились опытом и становились вдохновляющим примером. На сегодняшний день "Ростки" – это крупнейшая в стране площадка для взаимодействия по линии Россия – Китай. Если в прошлом году к нам приехал 71 регион РФ, без каких-либо поручений из федерального центра, значит, мы на верном пути. Форум внесет вклад в развитие Татарстана как платформы для российского-китайской дружбы и еще раз утвердит статус, которым нас наделили предприниматели – деловая столица России.– Минпромторг Татарстана сообщил недавно, что обсуждается возможность запуска в Чунцин прямых авиарейсов из Казани. Как это повлияет на двусторонние отношения?– Запуск прямого сообщения между Казанью и Чунцином, в котором проживает 32 миллиона человек, безусловно, окажет положительное влияние и на турпоток, и на бизнес. Многие, кто инвестирует в Татарстан, в первый раз посещали республику как туристы. Стоит отметить, что все страны, которые связаны с Татарстаном прямым авиасообщением, имеют с ним тесные деловые отношения. Нет ни одного государства, с которым бы республика плотно работала по товарообороту, не имея при этом прямого транспортного сообщения. Думаю, имеет смысл и запуск рейсов в столицу Китая. В Пекине находится крупный аэропорт, у которого очень большая маршрутная сеть. На мой взгляд, заслуживают прямого авиасообщения с Татарстаном, например, Сычуань, Шэньчжэнь, Хэйлунцзян.

