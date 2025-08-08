Рейтинг@Mail.ru
Путин в пятницу провел пять международных телефонных разговоров
20:22 08.08.2025
Путин в пятницу провел пять международных телефонных разговоров
Путин в пятницу провел пять международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин в пятницу провел пять телефонных разговоров с лидерами ряда стран, обсудив с ними в том числе украинское урегулирование
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
встреча путина с уиткоффом 6 августа
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел пять телефонных разговоров с лидерами ряда стран, обсудив с ними в том числе украинское урегулирование и встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Путин принимал Уиткоффа в Кремле в среду. По итогам встречи помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка. В пятницу президент России поделился итогами беседы с Уиткоффом с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также глава государства рассказал о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах встречи с Уиткоффом лидерам Узбекистана Шавкату Мирзиееву и Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Серию международных телефонных разговоров по итогам встречи с Уиткоффом российский глава государства начал накануне. В четверг Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, с которым в том числе обсуждал итоги беседы со спецпосланником Трампа.
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, встреча путина с уиткоффом 6 августа
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел пять телефонных разговоров с лидерами ряда стран, обсудив с ними в том числе украинское урегулирование и встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Путин принимал Уиткоффа в Кремле в среду. По итогам встречи помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка.
В пятницу президент России поделился итогами беседы с Уиткоффом с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Также глава государства рассказал о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах встречи с Уиткоффом лидерам Узбекистана Шавкату Мирзиееву и Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Серию международных телефонных разговоров по итогам встречи с Уиткоффом российский глава государства начал накануне. В четверг Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, с которым в том числе обсуждал итоги беседы со спецпосланником Трампа.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Ушаков оценил встречу Путина и Уиткоффа
7 августа, 11:14
 
