Путин в пятницу провел пять международных телефонных разговоров
2025-08-08T20:22:00+03:00
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел пять телефонных разговоров с лидерами ряда стран, обсудив с ними в том числе украинское урегулирование и встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Путин принимал Уиткоффа в Кремле в среду. По итогам встречи помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка. В пятницу президент России поделился итогами беседы с Уиткоффом с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также глава государства рассказал о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах встречи с Уиткоффом лидерам Узбекистана Шавкату Мирзиееву и Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Серию международных телефонных разговоров по итогам встречи с Уиткоффом российский глава государства начал накануне. В четверг Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, с которым в том числе обсуждал итоги беседы со спецпосланником Трампа.
Путин в пятницу провел пять международных телефонных разговоров
