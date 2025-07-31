Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал законы о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN, о госпошлинах и кредитных каникулах. Главное:
Штраф за экстремистские запросы
С 1 сентября в силу вступит закон, предусматривающий административную ответственность за поиск и получение доступа к материалам экстремистского содержания.
- Умышленный поиск в интернете экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN, будет наказываться штрафом от трех до пяти тысяч рублей.
- Реклама VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам повлечет штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.
- Распространение такой рекламы будет караться штрафом до 500 тысяч рублей.
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пояснял, что штрафы не будут грозить рядовым пользователям: правоохранительные органы должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно. Он подчеркивал, что такие материалы специально ищут сторонники соответствующих идеологий, а добропорядочных россиян это не касается.
- За нарушение предписаний Роскомнадзора для владельцев VPN-устройств гражданам грозят штрафы от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, юрлицам — от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до миллиона рублей.
- Вводятся штрафы за передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам: для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 до 100 тысяч, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч.
- Предусматриваются штрафы за нарушение обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами: для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч, для юрлиц — до пяти миллионов, а за повторное нарушение — до десяти миллионов рублей.
- Штрафы за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных для физлиц составят от 50 до 70 тысяч рублей, для ИП — от 70 до 100 тысяч, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч.
- За незаконную передачу абонентского номера физлица заплатят от 30 до 50 тысяч рублей; юрлица, предоставившие номера без договора, — от 100 до 200 тысяч, ИП — от 50 до 100 тысяч.
- За использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона гражданам придется платить штраф от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, юридическим — от 200 до 500 тысяч.
Также Путин подписал закон о блокировке фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Документ возлагает такую обязанность на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей.
Пошлины
С 1 сентября вырастут государственные пошлины для автовладельцев за выдачу следующих документов и предоставление услуг:
- ПТС — включая внесение изменений в ранее выданный паспорт;
- свидетельство о регистрации авто;
- национальное и международное водительское удостоверение;
- свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов, а также его продление;
- свидетельство о соответствии требованиям безопасности транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями, а также получение разрешения на внесение таких изменений.
- за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра.
Помимо этого, вводятся новые пошлины, в том числе для усиления контроля за миграционными потоками. Подробнее о них — в материале РИА Новости >>
Кредитные каникулы
С 1 октября 2025 года в силу вступит закон, позволяющий снизить риски дефолтов заемщиков — субъектов МСП и физлиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов. Он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года, то есть иметь обратную силу.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые смогут раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев. При этом проценты продолжат начисляться на предусмотренных условиях.
Другие законы
С 2 сентября 2025 года вводится мораторий >> на выдачу новых лицензий на производство алкоголя. Решение связано с тем, что на рынке образовался профицит спирта, появление новых производственных линий может повлечь увеличение его нелегального выпуска, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
В августе в силу вступит закон >>, устанавливающий штрафы от десяти до 20 тысяч рублей за неисполнение должником — органом госвласти требований неимущественного характера.
Гражданские жены погибших участников СВО получат право на льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.
Кроме того, Путин подписал закон о платформенной экономике, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.
Среди ключевых мер документа — обязательная проверка продавцов перед допуском на маркетплейсы через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также другими способами, установленными правительством. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками.
Владельцев земли теперь обязали бороться с борщевиком. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Президент также подписал закон о повышении штрафа за ненадлежащее воспитание детей. Теперь такое правонарушения грозит потерей от 500 до двух тысяч рублей.