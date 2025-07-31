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Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 31.07.2025
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16:03 31.07.2025 (обновлено: 20:56 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/putin-2032640834.html
Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Владимир Путин подписал законы о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN, о госпошлинах и кредитных каникулах. Главное: РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:03:00+03:00
2025-07-31T20:56:00+03:00
владимир путин
россия
общество
авто
пошлины
кредит
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал законы о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN, о госпошлинах и кредитных каникулах. Главное:Штраф за экстремистские запросыС 1 сентября в силу вступит закон, предусматривающий административную ответственность за поиск и получение доступа к материалам экстремистского содержания.Также Путин подписал закон о блокировке фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Документ возлагает такую обязанность на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей.ПошлиныС 1 сентября вырастут государственные пошлины для автовладельцев за выдачу следующих документов и предоставление услуг:Помимо этого, вводятся новые пошлины, в том числе для усиления контроля за миграционными потоками. Подробнее о них — в материале РИА Новости &gt;&gt;Кредитные каникулыС 1 октября 2025 года в силу вступит закон, позволяющий снизить риски дефолтов заемщиков — субъектов МСП и физлиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов. Он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года, то есть иметь обратную силу. Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые смогут раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев. При этом проценты продолжат начисляться на предусмотренных условиях.Подробнее о кредитных каникулах читайте в материале РИА Новости &gt;&gt;Другие законыС 2 сентября 2025 года вводится мораторий &gt;&gt; на выдачу новых лицензий на производство алкоголя. Решение связано с тем, что на рынке образовался профицит спирта, появление новых производственных линий может повлечь увеличение его нелегального выпуска, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.В августе в силу вступит закон &gt;&gt;, устанавливающий штрафы от десяти до 20 тысяч рублей за неисполнение должником — органом госвласти требований неимущественного характера.Гражданские жены погибших участников СВО получат право на льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.Кроме того, Путин подписал закон о платформенной экономике, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.Среди ключевых мер документа — обязательная проверка продавцов перед допуском на маркетплейсы через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также другими способами, установленными правительством. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками.Владельцев земли теперь обязали бороться с борщевиком. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.Президент также подписал закон о повышении штрафа за ненадлежащее воспитание детей. Теперь такое правонарушения грозит потерей от 500 до двух тысяч рублей.
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владимир путин, россия, общество, авто, пошлины, кредит
Владимир Путин, Россия, Общество, Авто, Пошлины, Кредит

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал законы о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN, о госпошлинах и кредитных каникулах. Главное:

Штраф за экстремистские запросы

С 1 сентября в силу вступит закон, предусматривающий административную ответственность за поиск и получение доступа к материалам экстремистского содержания.
  • Умышленный поиск в интернете экстремистских материалов из федерального списка, в том числе с использованием VPN, будет наказываться штрафом от трех до пяти тысяч рублей.
  • Реклама VPN и других средств доступа к запрещенным сайтам повлечет штрафы от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.
  • Распространение такой рекламы будет караться штрафом до 500 тысяч рублей.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пояснял, что штрафы не будут грозить рядовым пользователям: правоохранительные органы должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно. Он подчеркивал, что такие материалы специально ищут сторонники соответствующих идеологий, а добропорядочных россиян это не касается.

  • За нарушение предписаний Роскомнадзора для владельцев VPN-устройств гражданам грозят штрафы от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, юрлицам — от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до миллиона рублей.
  • Вводятся штрафы за передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам: для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 до 100 тысяч, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч.
  • Предусматриваются штрафы за нарушение обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами: для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч, для юрлиц — до пяти миллионов, а за повторное нарушение — до десяти миллионов рублей.
  • Штрафы за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных для физлиц составят от 50 до 70 тысяч рублей, для ИП — от 70 до 100 тысяч, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч.
  • За незаконную передачу абонентского номера физлица заплатят от 30 до 50 тысяч рублей; юрлица, предоставившие номера без договора, — от 100 до 200 тысяч, ИП — от 50 до 100 тысяч.
  • За использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона гражданам придется платить штраф от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, юридическим — от 200 до 500 тысяч.
Также Путин подписал закон о блокировке фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Документ возлагает такую обязанность на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей.
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24 июля, 14:03

Пошлины

С 1 сентября вырастут государственные пошлины для автовладельцев за выдачу следующих документов и предоставление услуг:
  • ПТС — включая внесение изменений в ранее выданный паспорт;
  • свидетельство о регистрации авто;
  • национальное и международное водительское удостоверение;
  • свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов, а также его продление;
  • свидетельство о соответствии требованиям безопасности транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями, а также получение разрешения на внесение таких изменений.
  • за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра.
Помимо этого, вводятся новые пошлины, в том числе для усиления контроля за миграционными потоками. Подробнее о них — в материале РИА Новости >>
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Кредитные каникулы

С 1 октября 2025 года в силу вступит закон, позволяющий снизить риски дефолтов заемщиков — субъектов МСП и физлиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов. Он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года, то есть иметь обратную силу.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые смогут раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев. При этом проценты продолжат начисляться на предусмотренных условиях.
Подробнее о кредитных каникулах читайте в материале РИА Новости >>
Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Другие законы

С 2 сентября 2025 года вводится мораторий >> на выдачу новых лицензий на производство алкоголя. Решение связано с тем, что на рынке образовался профицит спирта, появление новых производственных линий может повлечь увеличение его нелегального выпуска, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
В августе в силу вступит закон >>, устанавливающий штрафы от десяти до 20 тысяч рублей за неисполнение должником — органом госвласти требований неимущественного характера.
Гражданские жены погибших участников СВО получат право на льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.
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Путин подписал закон о разрешении на хранение наградного оружия
Вчера, 20:26
Кроме того, Путин подписал закон о платформенной экономике, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.
Среди ключевых мер документа — обязательная проверка продавцов перед допуском на маркетплейсы через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также другими способами, установленными правительством. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками.
Владельцев земли теперь обязали бороться с борщевиком. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Президент также подписал закон о повышении штрафа за ненадлежащее воспитание детей. Теперь такое правонарушения грозит потерей от 500 до двух тысяч рублей.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон об организации морских перевозок между субъектами
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Владимир ПутинРоссияОбществоАвтоПошлиныКредит
 
 
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