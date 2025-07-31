https://ria.ru/20250731/putin-2032640834.html

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Владимир Путин подписал законы о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN, о госпошлинах и кредитных каникулах. Главное: РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:03:00+03:00

2025-07-31T16:03:00+03:00

2025-07-31T20:56:00+03:00

владимир путин

россия

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пошлины

кредит

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал законы о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN, о госпошлинах и кредитных каникулах. Главное:Штраф за экстремистские запросыС 1 сентября в силу вступит закон, предусматривающий административную ответственность за поиск и получение доступа к материалам экстремистского содержания.Также Путин подписал закон о блокировке фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Документ возлагает такую обязанность на владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей.ПошлиныС 1 сентября вырастут государственные пошлины для автовладельцев за выдачу следующих документов и предоставление услуг:Помимо этого, вводятся новые пошлины, в том числе для усиления контроля за миграционными потоками. Подробнее о них — в материале РИА Новости >>Кредитные каникулыС 1 октября 2025 года в силу вступит закон, позволяющий снизить риски дефолтов заемщиков — субъектов МСП и физлиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов. Он будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года, то есть иметь обратную силу. Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые смогут раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев. При этом проценты продолжат начисляться на предусмотренных условиях.Подробнее о кредитных каникулах читайте в материале РИА Новости >>Другие законыС 2 сентября 2025 года вводится мораторий >> на выдачу новых лицензий на производство алкоголя. Решение связано с тем, что на рынке образовался профицит спирта, появление новых производственных линий может повлечь увеличение его нелегального выпуска, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.В августе в силу вступит закон >>, устанавливающий штрафы от десяти до 20 тысяч рублей за неисполнение должником — органом госвласти требований неимущественного характера.Гражданские жены погибших участников СВО получат право на льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.Кроме того, Путин подписал закон о платформенной экономике, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг.Среди ключевых мер документа — обязательная проверка продавцов перед допуском на маркетплейсы через единые госреестры юрлиц и ИП, единую систему идентификации и аутентификации, а также другими способами, установленными правительством. Предусмотрен также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность связи с поставщиками.Владельцев земли теперь обязали бороться с борщевиком. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.Президент также подписал закон о повышении штрафа за ненадлежащее воспитание детей. Теперь такое правонарушения грозит потерей от 500 до двух тысяч рублей.

https://ria.ru/20250724/gosduma-2031145438.html

https://ria.ru/20250731/putin-2032634945.html

https://ria.ru/20250731/putin-2032649958.html

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владимир путин, россия, общество, авто, пошлины, кредит