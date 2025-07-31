https://ria.ru/20250731/putin-2032592904.html

Путин ввел новые пошлины для автовладельцев и мигрантов

Путин ввел новые пошлины для автовладельцев и мигрантов - РИА Новости, 31.07.2025

Путин ввел новые пошлины для автовладельцев и мигрантов

Владимир Путин подписал закон, который с сентября вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повышает несколько действующих. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:19:00+03:00

2025-07-31T14:19:00+03:00

2025-07-31T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который с сентября вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повышает несколько действующих. Так, пошлина за получение ПТС вырастет с 800 до 1200 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт — с 350 до 525. А пошлина за выдачу свидетельства о регистрации авто увеличится в три раза: на бумажной основе — до 1500 рублей, на пластиковой, нового поколения — до 4500.Выдача национального водительского удостоверения подорожает вдвое: документ на пластиковой основе обойдется в 4000 рублей, за получение прав нового поколения придется заплатить шесть тысяч. В свою очередь выдача международного удостоверения будет стоить 3200 рублей вместо 1600. Свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов будут выдавать не за 1500, а за 2250 рублей, за его продление нужно будет отдать 1500 рублей вместо тысячи. Пошлина за выдачу металлических госзнаков "Транзит" для автомобилей возрастет с 1600 до 2400 рублей, бумажных — с 200 до 300; за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили — с 2000 до 3000, на мотоциклы и прицепы — с 1500 до 2250. В три раза увеличатся пошлины за выдачу свидетельства о соответствии требованиям безопасности транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями и за получение разрешения на внесение таких изменений у находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства. Кроме того, появится госпошлина за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра — в размере 500 рублей. Также вводится пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям — для повышения ответственности автошкол за содержание такой базы. В целях усиления контроля за миграционными потоками вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания - в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания - 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей повышается пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства. Однако уточняется, что данные пошлины не будут распространяться на участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства. Помимо этого, устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину - в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок - 2100 рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250728/peterburg-2032027504.html

https://ria.ru/20250717/gosduma-2029688569.html

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авто, россия, владимир путин, общество