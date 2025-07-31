https://ria.ru/20250731/putin-2032624680.html
Путин подписал закон о штрафах за неисполнение органом власти требований
Путин подписал закон о штрафах за неисполнение органом власти требований - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о штрафах за неисполнение органом власти требований
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за неисполнение должником-органом госвласти требований неимущественного... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:00:00+03:00
2025-07-31T15:00:00+03:00
2025-07-31T15:00:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за неисполнение должником-органом госвласти требований неимущественного характера, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливается административная ответственность за неисполнение органами госвласти и МСУ требований неимущественного характера из исполнительных документов в течение срока, определенного в законодательстве об исполнительном производстве. Совершение правонарушения повлечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Составлять протоколы в рамках данной категории дел будет ФСИН РФ, отмечается в законе. Кроме того, подписан закон, освобождающий от уплаты исполнительского сбора должника-органа госвласти, МСУ и государственного казённого учреждения в случаях, когда исполнительное производство возбуждено по исполнительным документам с требованиями неимущественного характера. Исполнительский сбор, взысканный в бюджет до дня вступления закона в силу, возврату не подлежит. Законы вступают в силу по истечению десяти дней после дня официального опубликования.
https://ria.ru/20250707/putin-2027700218.html
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россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Путин подписал закон о штрафах за неисполнение органом власти требований
Путин подписал закон о наказании для органов власти за неисполнение требований