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Путин ввел мораторий на выдачу новых лицензий на производство алкоголя
Путин ввел мораторий на выдачу новых лицензий на производство алкоголя - РИА Новости, 31.07.2025
Путин ввел мораторий на выдачу новых лицензий на производство алкоголя
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий до 1 апреля 2027 года мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта в РФ,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий до 1 апреля 2027 года мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта в РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Мораторий касается лицензий на деятельность по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья), а также лицензий на выпуск этилового спирта для производства его фармацевтической субстанции. Такое решение связано с тем, что на рынке образовался профицит спирта, и появление новых производственных линий может повлечь увеличение его нелегального выпуска, пояснял в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Кроме того, с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года переносится вступление в силу нормы, обязывающей при обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции использовать электронные документы, содержание и порядок использования которых определяются правительством РФ. А в случае выявления в определенной торговой точке нарушения, служащего основанием для приостановки или аннулирования лицензии на розничную продажу алкоголя, лицензия будет приостанавливаться или аннулироваться лишь у этой торговой точки. Это касается в том числе и услуг общепита. В подобных случаях лицензия будет приостанавливаться за невыполнение лицензиатом предписаний лицензирующего органа об устранении выявленных нарушений. А аннулирование лицензии будет происходить, например, за продажу алкоголя ниже минимальной цены, без маркировки, с поддельными марками, сведения о котором отсутствуют в ЕГАИС; в запрещенных местах и в ночное время. Также лицензию будут аннулировать за невыполнение требований Росалкогольтабакконтроля об устранении выявленных нарушений и за непредставление ведомству возможности осуществлять контроль деятельности лицензиата и проводить выездную оценку его соответствия лицензионным требованиям; за повторную приостановку лицензии за одно и то же нарушение в течение года. Закон вступает в силу со 2 сентября 2025 года, а нормы, касающиеся моратория и использования электронных документов - со дня его официального опубликования.
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россия, владимир путин, максим топилин, госдума рф, общество
Россия, Владимир Путин, Максим Топилин, Госдума РФ, Общество
Путин ввел мораторий на выдачу новых лицензий на производство алкоголя
Путин подписал закон о моратории на выдачу новых лицензий на производство спирта
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий до 1 апреля 2027 года мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта в РФ, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Мораторий касается лицензий на деятельность по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья), а также лицензий на выпуск этилового спирта для производства его фармацевтической субстанции.
Такое решение связано с тем, что на рынке образовался профицит спирта, и появление новых производственных линий может повлечь увеличение его нелегального выпуска, пояснял в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы
по экономической политике Максим Топилин
.
Кроме того, с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года переносится вступление в силу нормы, обязывающей при обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции использовать электронные документы, содержание и порядок использования которых определяются правительством РФ
.
А в случае выявления в определенной торговой точке нарушения, служащего основанием для приостановки или аннулирования лицензии на розничную продажу алкоголя, лицензия будет приостанавливаться или аннулироваться лишь у этой торговой точки. Это касается в том числе и услуг общепита.
В подобных случаях лицензия будет приостанавливаться за невыполнение лицензиатом предписаний лицензирующего органа об устранении выявленных нарушений. А аннулирование лицензии будет происходить, например, за продажу алкоголя ниже минимальной цены, без маркировки, с поддельными марками, сведения о котором отсутствуют в ЕГАИС; в запрещенных местах и в ночное время.
Также лицензию будут аннулировать за невыполнение требований Росалкогольтабакконтроля об устранении выявленных нарушений и за непредставление ведомству возможности осуществлять контроль деятельности лицензиата и проводить выездную оценку его соответствия лицензионным требованиям; за повторную приостановку лицензии за одно и то же нарушение в течение года.
Закон вступает в силу со 2 сентября 2025 года, а нормы, касающиеся моратория и использования электронных документов - со дня его официального опубликования.