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Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых - РИА Новости, 31.07.2025
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15:20 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032630980.html
Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых
Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам раз в пять лет брать... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:20:00+03:00
2025-07-31T15:20:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам раз в пять лет брать кредитные каникулы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Он предоставляет субъектам МСП, а также самозанятым (в период проведения эксперимента по установлению спецрежима "Налог на профессиональный доход") право раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Под кредиторами понимаются кредитные и микрофинансовые организации (МФО), а также госкорпорация ВЭБ.РФ. Причем право на кредитные каникулы не связано ни с ухудшением финансового положения заемщика, ни с необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики. Проценты во время каникул продолжат начисляться на условиях, предусмотренных в договоре кредита (займа). При этом закон предусматривает ряд исключений. Так, кредитные каникулы не будут предоставляться по договорам кредита (займа), заключенным с несколькими кредиторами или заемщиками (в том числе по синдицированным кредитам и займам); а также по займам, выданным МФО - субъектами МСП, некоммерческими или государственными МФО. Льготный период не будет предоставляться и в случаях, когда предмет залога в обеспечение обязательств заемщика по кредиту (займу) является и предметом предшествующего или последующего залога. Действие закона не будет распространяться и на кредиты (займы) субъектам МСП, которым не может оказываться господдержка. Речь идет о кредитных и страховых организациях, негосударственных пенсионных и инвестиционных фондах, профучастниках рынка ценных бумаг, ломбардах; участниках соглашений о разделе продукции; предпринимателях в сфере игорного бизнеса; нерезидентах РФ (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ). Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе потребовать кредитные каникулы, должно будет установить правительство РФ. До его установления такой предельный размер для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий - 400 миллионов рублей, для средних предприятий - 1 миллиард рублей, для самозанятых – 10 миллионов рублей. Эти изменения, как отмечалось в пояснительной записке, позволят снизить риски дефолтов заемщиков - субъектов МСП и физлиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов. Закон вступает в силу с 1 октября 2025 года и будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных с 1 марта 2024 года, то есть иметь обратную силу.
https://ria.ru/20250624/putin-2025207138.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых

Путин подписал закон, разрешающий МСП брать кредитные каникулы раз в пять лет

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам раз в пять лет брать кредитные каникулы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Он предоставляет субъектам МСП, а также самозанятым (в период проведения эксперимента по установлению спецрежима "Налог на профессиональный доход") право раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Под кредиторами понимаются кредитные и микрофинансовые организации (МФО), а также госкорпорация ВЭБ.РФ.
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Причем право на кредитные каникулы не связано ни с ухудшением финансового положения заемщика, ни с необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики. Проценты во время каникул продолжат начисляться на условиях, предусмотренных в договоре кредита (займа).
При этом закон предусматривает ряд исключений. Так, кредитные каникулы не будут предоставляться по договорам кредита (займа), заключенным с несколькими кредиторами или заемщиками (в том числе по синдицированным кредитам и займам); а также по займам, выданным МФО - субъектами МСП, некоммерческими или государственными МФО.
Льготный период не будет предоставляться и в случаях, когда предмет залога в обеспечение обязательств заемщика по кредиту (займу) является и предметом предшествующего или последующего залога.
Действие закона не будет распространяться и на кредиты (займы) субъектам МСП, которым не может оказываться господдержка. Речь идет о кредитных и страховых организациях, негосударственных пенсионных и инвестиционных фондах, профучастниках рынка ценных бумаг, ломбардах; участниках соглашений о разделе продукции; предпринимателях в сфере игорного бизнеса; нерезидентах РФ (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ).
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Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе потребовать кредитные каникулы, должно будет установить правительство РФ. До его установления такой предельный размер для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий - 400 миллионов рублей, для средних предприятий - 1 миллиард рублей, для самозанятых – 10 миллионов рублей.
Эти изменения, как отмечалось в пояснительной записке, позволят снизить риски дефолтов заемщиков - субъектов МСП и физлиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов.
Закон вступает в силу с 1 октября 2025 года и будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных с 1 марта 2024 года, то есть иметь обратную силу.
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