https://ria.ru/20250707/puteshestviya-2027286423.html

Курорты Каспийского моря в России и Казахстане: отели, пляжи, цены

Курорты Каспийского моря в России и Казахстане: отели, пляжи, цены - РИА Новости, 07.07.2025

Курорты Каспийского моря в России и Казахстане: отели, пляжи, цены

Относительно невысокие цены, гостеприимство местных жителей, исторические достопримечательности, вкусные фрукты — летний отдых на Каспийском море все популярнее РИА Новости, 07.07.2025

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Относительно невысокие цены, гостеприимство местных жителей, исторические достопримечательности, вкусные фрукты — летний отдых на Каспийском море все популярнее у россиян. Какие курорты заслуживают особого внимания и во сколько обойдется поездка в этом году — в материале РИА Новости.Самое близкое мореКаспий — самое близкое море для жителей европейской части России, Урала и Сибири. Спрос на него вырос за год на 15 процентов, рассказали в пресс-службе Fun&Sun. Туристы уже неплохо изучили это направление и охотно бронируют местные отели. Эксперты национального туроператора "Алеан" говорят, что популярность увеличилась еще ощутимее: за год на 45 процентов.Наибольшей популярностью пользуются Дербент, Каспийск и Махачкала. Здесь можно найти обустроенные муниципальные зоны и частные пляжи при отелях. Инфраструктура активно строится."В регионе пока преобладают мини-отели, глэмпинги и гостевые дома, но появляются и более крупные комплексы, — пояснили в Fun&Sun. — Формат "все включено" встречается редко, его предлагают лишь единичные объекты. Аквапарков немного, работают они сезонно и в основном при гостиницах".Особенности отдыхаНа Каспийском море только стартовал купальный сезон. Обычно он длится с середины июня до середины сентября. Пик — июль и август, когда вода прогревается примерно до 25 градусов, говорят в Fun&Sun. При этом на улице намного жарче: температура воздуха может достигать 40 градусов.Эксперты говорят, что рост интереса к отдыху на Каспии мало связан с проблемами курортов черноморского побережья, когда, например, в Анапе закрыли для купания часть пляжей.В Дагестан чаще всего приезжают пары, а на Черное море — семьи с детьми. Туристическая инфраструктура тоже отличается: в Дагестане нет отелей, работающих по системе "все включено", мало тех, кто предлагает полный пансион, — всего около семи процентов, подсчитали эксперты туроператора "Алеан".Такие объекты есть и в Махачкале, в Избербаше, Каспийске и Дербенте, объясняют эксперты. Это, например, санаторий "Каспий" в поселке Манас, "Рамина Резорт" в Дербенте, "Калипсо", "Талги" и "Золотая Империя" в Махачкале.Стандартное предложение гостиниц — только завтрак. Обедать и ужинать туристам предлагают вне отеля.При выборе гостиниц эксперты советуют уточнять, есть ли детская инфраструктура. В той же Анапе "все включено", аквапарки и детские зоны — уже привычный стандарт.Песчаные пляжиВ пользу визита на Каспийское побережье России есть два очень значимых аргумента. Первый — песчаные пляжи, второй — исторические достопримечательности.Песок выбирают те, кто не любит загорать на гальке. К тому же море тут неглубокое, быстро прогревается.В Дербенте городской пляж песчано-ракушечный, есть лежаки, кафе, спортплощадка, летняя эстрада, кабинки для переодевания, душ.В Махачкале вдоль берега проходит железная дорога, туристы пользуются подземными переходами и мостами. На Центральном пляже много детей — там удобный пологий вход в воду. Шезлонги, тенты, кабинки для переодевания, туалет, спасатели — имеются.В Каспийске Центральный городской пляж — песчаный, с пологим входом в воду, с площадками для волейбола и футбола, кабинками для переодевания.Песок есть и в прибрежной зоне Избербаша. Главный городской пляж — широкий, с кабинками для переодевания, туалетом. Есть прокат шезлонгов, кафе, детская площадка.Древний Дербент и красивый каньонВ Дагестане есть возможность сочетать пляжный отдых с интересными экскурсиями. Например, гости останавливаются в прибрежной гостинице в Каспийске и покупают несколько экскурсий по региону.Обязательны к посещению Сулакский каньон, экраноплан-ракетоносец "Лунь", крепость Нарын-кала в Дербенте — одном из древнейших городов России.Впечатлений от поездки в регион добавляет национальный колорит: знакомство с кухней Дагестана, старинными ремеслами — росписью глиняных изделий традиционными белыми узорами (балхарская керамика), резьбой по дереву (унцукульские изделия), ковроткачеством.Казахский курортНа курорте Актау в Казахстане не много отелей, в основном отдыхающие предпочитают Rixos Water World Aktau — Theme Park Free Access. Он расположен за городом, работает по системе "все включено". Там высокий уровень сервиса и бесплатные развлечения в тематическом парке."В Казахстан в этом году туры продаются с перелетом регулярными рейсами, а прошлым летом были блоки мест из четырех российских городов, поэтому наших соотечественников сейчас в Актау меньше, но спрос стабильный", — рассказали в Fun&Sun.Чек растетКаспий подходит для тех, кто ищет доступную альтернативу черноморскому побережью, говорят эксперты.Цены на гостиницы Дагестана по сравнению с летом прошлого года выросли на десять процентов, отметили в "Алеане". Так, неделя каникул на двоих без питания стоит от 25 тысяч рублей, с включенными завтраками — минимум на шесть тысяч дороже, а с трехразовым питанием — от 53 тысяч рублей, подсчитали в компании.Если размещаться в хорошей "четверке", стоимость будет примерно в два раза выше.Отпуск на казахстанском курорте еще дороже. Неделя в "пятерке" Rixos Water World Aktau — Theme Park Free Access обойдется примерно от 254 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20250703/puteshestviya-2026806400.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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