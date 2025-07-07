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Курорты Каспийского моря в России и Казахстане: отели, пляжи, цены - РИА Новости, 07.07.2025
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Туризм
 
08:00 07.07.2025 (обновлено: 08:03 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/puteshestviya-2027286423.html
Курорты Каспийского моря в России и Казахстане: отели, пляжи, цены
Курорты Каспийского моря в России и Казахстане: отели, пляжи, цены - РИА Новости, 07.07.2025
Курорты Каспийского моря в России и Казахстане: отели, пляжи, цены
Относительно невысокие цены, гостеприимство местных жителей, исторические достопримечательности, вкусные фрукты — летний отдых на Каспийском море все популярнее РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:00:00+03:00
2025-07-07T08:03:00+03:00
туризм
туризм-важное
туризм
достопримечательности
пляжи
каспийск
дербент
республика дагестан
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Относительно невысокие цены, гостеприимство местных жителей, исторические достопримечательности, вкусные фрукты — летний отдых на Каспийском море все популярнее у россиян. Какие курорты заслуживают особого внимания и во сколько обойдется поездка в этом году — в материале РИА Новости.Самое близкое мореКаспий — самое близкое море для жителей европейской части России, Урала и Сибири. Спрос на него вырос за год на 15 процентов, рассказали в пресс-службе Fun&amp;Sun. Туристы уже неплохо изучили это направление и охотно бронируют местные отели. Эксперты национального туроператора "Алеан" говорят, что популярность увеличилась еще ощутимее: за год на 45 процентов.Наибольшей популярностью пользуются Дербент, Каспийск и Махачкала. Здесь можно найти обустроенные муниципальные зоны и частные пляжи при отелях. Инфраструктура активно строится."В регионе пока преобладают мини-отели, глэмпинги и гостевые дома, но появляются и более крупные комплексы, — пояснили в Fun&amp;Sun. — Формат "все включено" встречается редко, его предлагают лишь единичные объекты. Аквапарков немного, работают они сезонно и в основном при гостиницах".Особенности отдыхаНа Каспийском море только стартовал купальный сезон. Обычно он длится с середины июня до середины сентября. Пик — июль и август, когда вода прогревается примерно до 25 градусов, говорят в Fun&amp;Sun. При этом на улице намного жарче: температура воздуха может достигать 40 градусов.Эксперты говорят, что рост интереса к отдыху на Каспии мало связан с проблемами курортов черноморского побережья, когда, например, в Анапе закрыли для купания часть пляжей.В Дагестан чаще всего приезжают пары, а на Черное море — семьи с детьми. Туристическая инфраструктура тоже отличается: в Дагестане нет отелей, работающих по системе "все включено", мало тех, кто предлагает полный пансион, — всего около семи процентов, подсчитали эксперты туроператора "Алеан".Такие объекты есть и в Махачкале, в Избербаше, Каспийске и Дербенте, объясняют эксперты. Это, например, санаторий "Каспий" в поселке Манас, "Рамина Резорт" в Дербенте, "Калипсо", "Талги" и "Золотая Империя" в Махачкале.Стандартное предложение гостиниц — только завтрак. Обедать и ужинать туристам предлагают вне отеля.При выборе гостиниц эксперты советуют уточнять, есть ли детская инфраструктура. В той же Анапе "все включено", аквапарки и детские зоны — уже привычный стандарт.Песчаные пляжиВ пользу визита на Каспийское побережье России есть два очень значимых аргумента. Первый — песчаные пляжи, второй — исторические достопримечательности.Песок выбирают те, кто не любит загорать на гальке. К тому же море тут неглубокое, быстро прогревается.В Дербенте городской пляж песчано-ракушечный, есть лежаки, кафе, спортплощадка, летняя эстрада, кабинки для переодевания, душ.В Махачкале вдоль берега проходит железная дорога, туристы пользуются подземными переходами и мостами. На Центральном пляже много детей — там удобный пологий вход в воду. Шезлонги, тенты, кабинки для переодевания, туалет, спасатели — имеются.В Каспийске Центральный городской пляж — песчаный, с пологим входом в воду, с площадками для волейбола и футбола, кабинками для переодевания.Песок есть и в прибрежной зоне Избербаша. Главный городской пляж — широкий, с кабинками для переодевания, туалетом. Есть прокат шезлонгов, кафе, детская площадка.Древний Дербент и красивый каньонВ Дагестане есть возможность сочетать пляжный отдых с интересными экскурсиями. Например, гости останавливаются в прибрежной гостинице в Каспийске и покупают несколько экскурсий по региону.Обязательны к посещению Сулакский каньон, экраноплан-ракетоносец "Лунь", крепость Нарын-кала в Дербенте — одном из древнейших городов России.Впечатлений от поездки в регион добавляет национальный колорит: знакомство с кухней Дагестана, старинными ремеслами — росписью глиняных изделий традиционными белыми узорами (балхарская керамика), резьбой по дереву (унцукульские изделия), ковроткачеством.Казахский курортНа курорте Актау в Казахстане не много отелей, в основном отдыхающие предпочитают Rixos Water World Aktau — Theme Park Free Access. Он расположен за городом, работает по системе "все включено". Там высокий уровень сервиса и бесплатные развлечения в тематическом парке."В Казахстан в этом году туры продаются с перелетом регулярными рейсами, а прошлым летом были блоки мест из четырех российских городов, поэтому наших соотечественников сейчас в Актау меньше, но спрос стабильный", — рассказали в Fun&amp;Sun.Чек растетКаспий подходит для тех, кто ищет доступную альтернативу черноморскому побережью, говорят эксперты.Цены на гостиницы Дагестана по сравнению с летом прошлого года выросли на десять процентов, отметили в "Алеане". Так, неделя каникул на двоих без питания стоит от 25 тысяч рублей, с включенными завтраками — минимум на шесть тысяч дороже, а с трехразовым питанием — от 53 тысяч рублей, подсчитали в компании.Если размещаться в хорошей "четверке", стоимость будет примерно в два раза выше.Отпуск на казахстанском курорте еще дороже. Неделя в "пятерке" Rixos Water World Aktau — Theme Park Free Access обойдется примерно от 254 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20250703/puteshestviya-2026806400.html
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туризм-важное, туризм, достопримечательности, пляжи, каспийск, дербент, республика дагестан, махачкала, актау, казахстан, каспийское море, туристы
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, Достопримечательности, Пляжи, Каспийск, Дербент, Республика Дагестан, Махачкала, Актау, Казахстан, Каспийское море, туристы
Курорты Каспийского моря в России и Казахстане: отели, пляжи, цены

В "Алеане" рассказали, что отдых на Каспии за год подорожал на десять процентов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНабережная Дербента
Набережная Дербента - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Набережная Дербента
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Относительно невысокие цены, гостеприимство местных жителей, исторические достопримечательности, вкусные фрукты — летний отдых на Каспийском море все популярнее у россиян. Какие курорты заслуживают особого внимания и во сколько обойдется поездка в этом году — в материале РИА Новости.

Самое близкое море

Каспий — самое близкое море для жителей европейской части России, Урала и Сибири. Спрос на него вырос за год на 15 процентов, рассказали в пресс-службе Fun&Sun. Туристы уже неплохо изучили это направление и охотно бронируют местные отели. Эксперты национального туроператора "Алеан" говорят, что популярность увеличилась еще ощутимее: за год на 45 процентов.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГородской пляж Дербента
Городской пляж Дербента - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Городской пляж Дербента
Наибольшей популярностью пользуются Дербент, Каспийск и Махачкала. Здесь можно найти обустроенные муниципальные зоны и частные пляжи при отелях. Инфраструктура активно строится.
"В регионе пока преобладают мини-отели, глэмпинги и гостевые дома, но появляются и более крупные комплексы, — пояснили в Fun&Sun. — Формат "все включено" встречается редко, его предлагают лишь единичные объекты. Аквапарков немного, работают они сезонно и в основном при гостиницах".

Особенности отдыха

На Каспийском море только стартовал купальный сезон. Обычно он длится с середины июня до середины сентября. Пик — июль и август, когда вода прогревается примерно до 25 градусов, говорят в Fun&Sun. При этом на улице намного жарче: температура воздуха может достигать 40 градусов.
© Getty Images / Ольга СимоноваДевочка в Дербенте
Девочка в Дербенте - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Getty Images / Ольга Симонова
Девочка в Дербенте
Эксперты говорят, что рост интереса к отдыху на Каспии мало связан с проблемами курортов черноморского побережья, когда, например, в Анапе закрыли для купания часть пляжей.
В Дагестан чаще всего приезжают пары, а на Черное море — семьи с детьми. Туристическая инфраструктура тоже отличается: в Дагестане нет отелей, работающих по системе "все включено", мало тех, кто предлагает полный пансион, — всего около семи процентов, подсчитали эксперты туроператора "Алеан".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГородской пляж Дербента
Городской пляж Дербента - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Городской пляж Дербента
Такие объекты есть и в Махачкале, в Избербаше, Каспийске и Дербенте, объясняют эксперты. Это, например, санаторий "Каспий" в поселке Манас, "Рамина Резорт" в Дербенте, "Калипсо", "Талги" и "Золотая Империя" в Махачкале.
Стандартное предложение гостиниц — только завтрак. Обедать и ужинать туристам предлагают вне отеля.
© РИА Новости / Анастасия МержановаЦентральная набережная в Дербенте
Центральная набережная в Дербенте
Центральная набережная в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Торговая лавка на одной из улиц Дербента

Торговая лавка на одной из улиц Дербента

Торговая лавка на одной из улиц Дербента

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 10
© Getty Images / Elena Glomazdo

Дербент, Дагестан

Дербент, Дагестан

Дербент, Дагестан

© Getty Images / Elena Glomazdo
3 из 10
© РИА Новости / Анастасия МержановаДевушка на пляже в Дербенте
Девушка на пляже в Дербенте
Девушка на пляже в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
4 из 10
© РИА Новости / Анастасия МержановаПродажа абрикосов в Дербенте
Продажа абрикосов в Дербенте
Продажа абрикосов в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
5 из 10
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Исторический парк "Россия — моя история" в Махачкале

Исторический парк Россия - моя история в Махачкале

Исторический парк "Россия — моя история" в Махачкале

© РИА Новости / Денис Абрамов
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6 из 10
CC BY-SA 4.0 / Дементьев Роман / На фотографии изображено здание Центра национальных культур в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)Центр национальных культур в городе Избербаш
Центр национальных культур в городе Избербаш
Центр национальных культур в городе Избербаш
CC BY-SA 4.0 / Дементьев Роман / На фотографии изображено здание Центра национальных культур в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)
7 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Прогулки туристов по магалам (улочкам старых районов) Дербента

Туристы в Магалах (старых районах) Дербента

Прогулки туристов по магалам (улочкам старых районов) Дербента

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Люди на набережной у городского пляжа Дербента

Люди на набережной у городского пляжа Дербента

Люди на набережной у городского пляжа Дербента

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Приморский парк и городской пляж Дербента

Приморский парк и городской пляж Дербента

Приморский парк и городской пляж Дербента

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
Центральная набережная в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 10

Торговая лавка на одной из улиц Дербента

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Дербент, Дагестан

© Getty Images / Elena Glomazdo
3 из 10
Девушка на пляже в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
4 из 10
Продажа абрикосов в Дербенте
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
5 из 10

Исторический парк "Россия — моя история" в Махачкале

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
6 из 10
Центр национальных культур в городе Избербаш
CC BY-SA 4.0 / Дементьев Роман / На фотографии изображено здание Центра национальных культур в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)
7 из 10

Прогулки туристов по магалам (улочкам старых районов) Дербента

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Люди на набережной у городского пляжа Дербента

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Приморский парк и городской пляж Дербента

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 10
При выборе гостиниц эксперты советуют уточнять, есть ли детская инфраструктура. В той же Анапе "все включено", аквапарки и детские зоны — уже привычный стандарт.

Песчаные пляжи

В пользу визита на Каспийское побережье России есть два очень значимых аргумента. Первый — песчаные пляжи, второй — исторические достопримечательности.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОтдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале
Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале
Песок выбирают те, кто не любит загорать на гальке. К тому же море тут неглубокое, быстро прогревается.
В Дербенте городской пляж песчано-ракушечный, есть лежаки, кафе, спортплощадка, летняя эстрада, кабинки для переодевания, душ.
© Getty Images / Artaxerxes LonghandНабережная в Махачкале, Дагестан
Набережная в Махачкале, Дагестан - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Getty Images / Artaxerxes Longhand
Набережная в Махачкале, Дагестан
В Махачкале вдоль берега проходит железная дорога, туристы пользуются подземными переходами и мостами. На Центральном пляже много детей — там удобный пологий вход в воду. Шезлонги, тенты, кабинки для переодевания, туалет, спасатели — имеются.
В Каспийске Центральный городской пляж — песчаный, с пологим входом в воду, с площадками для волейбола и футбола, кабинками для переодевания.
CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)Вид на город Каспийск
Вид на город Каспийск - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)
Вид на город Каспийск
Песок есть и в прибрежной зоне Избербаша. Главный городской пляж — широкий, с кабинками для переодевания, туалетом. Есть прокат шезлонгов, кафе, детская площадка.

Древний Дербент и красивый каньон

В Дагестане есть возможность сочетать пляжный отдых с интересными экскурсиями. Например, гости останавливаются в прибрежной гостинице в Каспийске и покупают несколько экскурсий по региону.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Сулакский каньон в Дагестане

Сулакский каньон в Дагестане

Сулакский каньон в Дагестане

© РИА Новости / Владимир Песня
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1 из 7
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в городе Дербент, Дагестан

Музей Цитадель Нарын — кала в городе Дербент Республики Дагестан

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в городе Дербент, Дагестан

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаСтаринная женская баня XVII века в Дербенте
Старинная женская баня XVII века в Дербенте
Старинная женская баня XVII века в Дербенте
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаСувениры из Дагестана
Сувениры из Дагестана
Сувениры из Дагестана
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаДербент. Старый город
Дербент. Старый город
Дербент. Старый город
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаДагестан, морская прогулка по Чиркейскому водохранилищу
Дагестан, морская прогулка по Чиркейскому водохранилищу
Дагестан, морская прогулка по Чиркейскому водохранилищу
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 7
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Экраноплан "Лунь" под Дербентом

Экраноплан Лунь под Дербентом

Экраноплан "Лунь" под Дербентом

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
7 из 7

Сулакский каньон в Дагестане

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
1 из 7

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в городе Дербент, Дагестан

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 7
Старинная женская баня XVII века в Дербенте
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 7
Сувениры из Дагестана
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 7
Дербент. Старый город
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7
Дагестан, морская прогулка по Чиркейскому водохранилищу
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 7

Экраноплан "Лунь" под Дербентом

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
7 из 7
Обязательны к посещению Сулакский каньон, экраноплан-ракетоносец "Лунь", крепость Нарын-кала в Дербенте — одном из древнейших городов России.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПродажа сухофруктов на рынке в Дербенте
Продажа сухофруктов на рынке в Дербенте - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Продажа сухофруктов на рынке в Дербенте
Впечатлений от поездки в регион добавляет национальный колорит: знакомство с кухней Дагестана, старинными ремеслами — росписью глиняных изделий традиционными белыми узорами (балхарская керамика), резьбой по дереву (унцукульские изделия), ковроткачеством.

Казахский курорт

На курорте Актау в Казахстане не много отелей, в основном отдыхающие предпочитают Rixos Water World Aktau — Theme Park Free Access. Он расположен за городом, работает по системе "все включено". Там высокий уровень сервиса и бесплатные развлечения в тематическом парке.
© Getty Images / ekipajНабережная в Актау, Казахстан
Набережная в Актау, Казахстан
Набережная в Актау, Казахстан
© Getty Images / ekipaj
1 из 5
© Getty Images / Nurlan Tastanbekov Лестница на набережную в городе Актау
Лестница на набережную в городе Актау
Лестница на набережную в городе Актау
© Getty Images / Nurlan Tastanbekov
2 из 5
© Getty Images / Nurlan Tastanbekov Набережная в городе Актау
Набережная в городе Актау
Набережная в городе Актау
© Getty Images / Nurlan Tastanbekov
3 из 5
© Getty Images / ekipaj

Каспийское море в Актау, Казахстан

Каспийское море в Актау, Казахстан

Каспийское море в Актау, Казахстан

© Getty Images / ekipaj
4 из 5
© Getty Images / ekipaj

Мечеть Бекет-ата в Актау

Мечеть Бекет-ата в Актау

Мечеть Бекет-ата в Актау

© Getty Images / ekipaj
5 из 5
Набережная в Актау, Казахстан
© Getty Images / ekipaj
1 из 5
Лестница на набережную в городе Актау
© Getty Images / Nurlan Tastanbekov
2 из 5
Набережная в городе Актау
© Getty Images / Nurlan Tastanbekov
3 из 5

Каспийское море в Актау, Казахстан

© Getty Images / ekipaj
4 из 5

Мечеть Бекет-ата в Актау

© Getty Images / ekipaj
5 из 5
"В Казахстан в этом году туры продаются с перелетом регулярными рейсами, а прошлым летом были блоки мест из четырех российских городов, поэтому наших соотечественников сейчас в Актау меньше, но спрос стабильный", — рассказали в Fun&Sun.

Чек растет

Каспий подходит для тех, кто ищет доступную альтернативу черноморскому побережью, говорят эксперты.
© Getty Images / Nurlan Tastanbekov Ротонда на набережной города Актау
Ротонда на набережной города Актау - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Getty Images / Nurlan Tastanbekov
Ротонда на набережной города Актау
Цены на гостиницы Дагестана по сравнению с летом прошлого года выросли на десять процентов, отметили в "Алеане". Так, неделя каникул на двоих без питания стоит от 25 тысяч рублей, с включенными завтраками — минимум на шесть тысяч дороже, а с трехразовым питанием — от 53 тысяч рублей, подсчитали в компании.
Если размещаться в хорошей "четверке", стоимость будет примерно в два раза выше.
Отпуск на казахстанском курорте еще дороже. Неделя в "пятерке" Rixos Water World Aktau — Theme Park Free Access обойдется примерно от 254 тысяч рублей на двоих.
Девушка c собакой едет на велосипеде в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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