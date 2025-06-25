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В Анапе туристы при заселении будут подписывать специальный документ - РИА Новости, 25.06.2025
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Туризм
 
13:36 25.06.2025 (обновлено: 14:25 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/anapa-2025322894.html
В Анапе туристы при заселении будут подписывать специальный документ
В Анапе туристы при заселении будут подписывать специальный документ - РИА Новости, 25.06.2025
В Анапе туристы при заселении будут подписывать специальный документ
Туристов, отдыхающих в Анапе и Темрюкском районе, обяжут подписывать документ, информирующий о запрете купания, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:36:00+03:00
2025-06-25T14:25:00+03:00
туризм
анапа
темрюкский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 июн — РИА Новости. Туристов, отдыхающих в Анапе и Темрюкском районе, обяжут подписывать документ, информирующий о запрете купания, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "Под роспись: при заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района для гостей ввели письменное информирование о запрете купания и закрытых пляжах. Соответствующий документ теперь гости подписывают при заселении", — говорится в публикации. В анкету для отдыхающих в санатории "Надежда" добавили специальный пункт, запрещающий посещение пляжей и купание в море, рассказал заместитель гендиректора учреждения Владимир Бобяк. Гости должны будут расписываться там после прочтения. На пляжах в этом году не будет лежаков, вместо моря туристам предлагают три открытых бассейна, добавил Бобяк.Пляжи в Анапе закрыли для посетителей после масштабного разлива мазута в Черном море в декабре прошлого года. На побережье установили предупредительные баннеры, к патрулированию привлекли городскую администрацию и казачество. Два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".В море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, позже произошел еще один выброс из трещины в корме одного из танкеров. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут выносило и на берега Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20250623/anapa-2024729092.html
https://ria.ru/20250621/chernyshenko-2024444835.html
анапа
темрюкский район
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анапа, темрюкский район, краснодарский край
Туризм, Анапа, Темрюкский район, Краснодарский край
В Анапе туристы при заселении будут подписывать специальный документ

В Анапе туристов обяжут при заселении подписывать документ о запрете купания

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramОбстановка на пляже в Анапе
Обстановка на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Обстановка на пляже в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 июн — РИА Новости. Туристов, отдыхающих в Анапе и Темрюкском районе, обяжут подписывать документ, информирующий о запрете купания, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Под роспись: при заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района для гостей ввели письменное информирование о запрете купания и закрытых пляжах. Соответствующий документ теперь гости подписывают при заселении", — говорится в публикации.
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В анкету для отдыхающих в санатории "Надежда" добавили специальный пункт, запрещающий посещение пляжей и купание в море, рассказал заместитель гендиректора учреждения Владимир Бобяк. Гости должны будут расписываться там после прочтения. На пляжах в этом году не будет лежаков, вместо моря туристам предлагают три открытых бассейна, добавил Бобяк.
Пляжи в Анапе закрыли для посетителей после масштабного разлива мазута в Черном море в декабре прошлого года. На побережье установили предупредительные баннеры, к патрулированию привлекли городскую администрацию и казачество.
Два танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
В море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, позже произошел еще один выброс из трещины в корме одного из танкеров. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут выносило и на берега Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.
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ТуризмАнапаТемрюкский районКраснодарский край
 
 
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