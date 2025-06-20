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Знамя Победы

Знамя Победы - РИА Новости, 20.06.2025

Знамя Победы

Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистской Германией в Великой... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T01:24:00+03:00

2025-06-20T01:24:00+03:00

2025-06-20T01:24:00+03:00

справки

история

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Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Оно представляет собой штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в городе Берлине советскими воинами.О водружении знамени над столицей Германии глава советского правительства Иосиф Сталин говорил 6 ноября 1944 года в Москве, на торжественном заседании по случаю годовщины Октябрьской революции. Однако, где именно планируется это сделать, он тогда не уточнил. Предполагалось установить символ Победы на крыше рейхсканцелярии, однако более высокое и массивное здание рейхстага подошло лучше. Так как невозможно было предсказать, кто первым захватит рейхстаг, то 9 апреля 1945 года перед Берлинской операцией на совещании начальников политотделов армий 1-го Белорусского фронта, войска которого были нацелены на Берлин, приняли решение об изготовлении красных флагов в каждой армии, наступавшей непосредственно на столицу Германии. Количество их и оформление решалось самостоятельно военными советами армий. Так в 3-й ударной армии, войска которой оказались в центре Берлина, было сделано девять флагов, по количеству стрелковых дивизий, входящих в ее состав. Изготовлялись флаги по образцу государственного флага СССР в армейском доме Красной Армии.Штурм столицы гитлеровского рейха начался 25 апреля 1945 года. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район рейхстага.На следующей день они подошли к зданию рейхстага и начался его штурм. Все штурмовые группы, которые комплектовались из числа добровольцев, шли в бой с главной задачей – прорваться в рейхстаг и установить на нем Знамя Победы. Кроме официальных флагов, солдаты во время штурма на всякий случай несли и другие красные флаги или небольшие флажки, надеясь лично их установить.Первыми в 22.30 (время московское) 30 апреля водрузили штурмовое красное знамя на скульптурной группе "Богиня победы", которая располагалась на фасаде парадного входа западной части здания рейхстага, разведчики из 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады. Через некоторое время на этой же скульптуре укрепили свой флаг воины другой штурмовой группы. Затем на западном фасаде крыши красный флаг установили разведчики 674-го полка.После этого на крыше рейхстага (на скульптуре конного рыцаря – кайзера Вильгельма) по приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии водрузили красное знамя (№ 5) Военного совета 3-й Ударной армии как Знамя Победы разведчики сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. Их сопровождали лейтенант Алексей Берест и автоматчики из роты старшего сержанта Ильи Сьянова.Всего в период штурма и вплоть до передачи рейхстага союзным войскам на нем в разных местах было установлено около 40 знамен, флагов и флажков.2 мая 1945 года по распоряжению командира полка красный флаг Военного Совета 3-й Ударной Армии №5 Егоров и Кантария перенесли на купол рейхстага. Его фотографии, сделанные с самолета, облетели всю мировую прессу, поэтому именно он стал Знаменем Победы. 9 мая 1945 года командир 79-го стрелкового корпуса генерал-майор Семен Переверткин сообщил в своем донесении военному совету 3-й Ударной армии, что по его приказу Знамя Победы было снято с рейхстага и отправлено на хранение. На куполе здания его заменил большой алый стяг. Знамя Победы, изготовленное в военно-полевых условиях, представляет собой прикрепленное к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 сантиметра на 188 сантиметров, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, а на обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка стоит надпись "№ 5". Известно, что на Знамени Победы внизу не хватает небольшого кусочка материи, вырезана полоска ткани. Одна из версий гласит, что женщины-связистки, которые должны были написать краской наименование части на знамени, вырезали кусочек, а потом разделили его на несколько еще более мелких частей, чтобы сохранить память о Знамени Победы на всю жизнь. 20 июня 1945 года Знамя Победы самолетом было доставлено в Москву, где встречено с особыми воинскими почестями. Перед отправкой на нем была сделана надпись: "150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 с. к. 3У. А. 1Б. Ф." (150-ая стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта).Знамя Победы планировалось показать во время парада на Красной площади в июне 1945 года. По Красной площади его должны были пронести Егоров, Кантария и капитан Степан Неустроев, батальон которого прикрывал установку знамен, но у них не было достаточной строевой подготовки. Кроме того, у Неустроева было несколько ранений, в том числе в ногу, он хромал, поэтому было решено, что Знамя Победы выноситься не будет совсем. На параде Победы 24 июня 1945 года использовался дубликат.После генеральной репетиции парада Знамя Победы находилось в сводном батальоне 1-го Белорусского фронта. По распоряжению Главного Политического Управления Красной Армии от 22 июня 1945 года оно было передано в Центральный музей Красной Армии (в настоящее время – Центральный музей Вооруженных Сил РФ, ЦМВС) от командования сводного полка 1-го Белорусского фронта на вечное хранение.Впервые Знамя Победы было пронесено на военном параде на Красной Площади 9 мая 1965 года по случаю 20-летия Победы.Указом президента РФ от 15 апреля 1996 года красное знамя, водруженное в ночь на 1 мая 1945 года разведчиками Егоровым и Кантария над зданием рейхстага в Берлине, было объявлено символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Согласно документу, в дни государственных праздников, дни воинской славы (победные дни) при проведении воинских ритуалов, а также массовых мероприятий, связанных с боевыми победами российского народа, Знамя Победы используется наряду с государственным флагом Российской Федерации.Знамя Победы выносится 9 мая – в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 23 февраля – в День защитников Отечества для возложения венков к могиле Неизвестного солдата федеральными органами государственной власти, проведения торжественных заседаний, парадов войск и шествий ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве. В 2007 году был принят закон "О Знамени Победы", в котором оговорено, что если Знамя Победы находится на реставрации, то вместо него можно использовать копии. Оригинал Знамени Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил. В 1945-1965 годах в зале музея экспонировалось подлинное Знамя Победы, в 1965 году для обеспечения сохранности этой национальной реликвии оно было заменено копией. Подлинник все это время находился в хранилище знаменного фонда. В 2010 году в соответствии с законом "О Знамени Победы" ЦМВС начал работу по созданию условий, необходимых для экспонирования подлинного Знамени Победы в Зале Победы. Для этого было спроектировано специальное выставочное оборудование. 8 мая 2011 года в ЦМВС была открыта новая экспозиция "Знамя Победы", где выставлен оригинал реликвии. Конструкция витрины, представляет собой стеклянный куб (климатическая камера), который может подниматься и фиксироваться на заданной высоте. Внутри куба размещена стеклянная платформа с поворотным механизмом, на который неподвижно закреплено Знамя Победы. Выбранные сложные технические решения конструкции позволяют добиться визуального эффекта "парения" реликвии. Металлические конструкции подъемного механизма куба выполнены в виде направляющих рельсов для снарядов к реактивной установке БМ-13 "Катюша", которая является одним из символом Великой Отечественной войны.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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