Пушков оценил заявление Киева о "мифе" со Знаменем Победы

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества () Михаил Мягков рассказал РИА Новости, что штурмовые группы в 1945 году установили на Рейхстаг около сорока самодельных и официальных штурмовых флагов. Директор РВИО напомнил, что символической точкой должна была стать установка знамени на поверженный Рейхстаг, но невозможно было предсказать, какая дивизия, какая бригада или полк первыми выйдет и захватит его, поэтому штурмовые флаги были вручены представителям частей, который осуществлял штурм.

"Первыми в 22.30 30 апреля водрузили штурмовое Красное знамя на крыше Рейхстага на скульптурной группе "Богиня победы" разведчики из 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады. Через несколько часов на крыше Рейхстага на скульптуре конного рыцаря - кайзера Вильгельма было установлено Красное знамя номер пять, которое вошло во все учебники истории. Его водрузили сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, которых сопровождал лейтенант Алексей Берест", - рассказал Мягков. Он напомнил, что знамя, которое водрузили Егоров и Кантария, ими же было перенесено непосредственно на купол Рейхстага, и его фотографии, сделанные с самолета, облетели всю мировую прессу, поэтому именно оно стало Знаменем Победы.