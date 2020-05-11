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75 лет Великой Победы
2020-05-11T06:51
https://ria.ru/20200511/1571262579.html
Пушков оценил заявление Киева о "мифе" со Знаменем Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570125743_0:230:3081:1963_1036x0_80_0_0_58683f1d3da06cba678f084b55dd5f16.jpg
РИА Новости

Пушков оценил заявление Киева о "мифе" со Знаменем Победы

06:51 11.05.2020
33892
© РИА Новости / Владимир ГребневЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter заявление МИД Украины о том, что одним из первых бойцов Красной Армии, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, был этнический украинец.
Украинский МИД 9 мая разместил в Facebook пост, в котором обвинил СССР в "искажении фактов". В сообщении говорится, что советские власти якобы намеренно предали забвению имена красноармейцев—украинцев, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом. При этом в ведомстве заявили, что одним из первых знамя установил украинец Степан Орешко.
Знамя Победы над рейхстагом
9 мая, 22:1275 лет Великой Победы
Facebook объяснил удаление фотографий с советским знаменем над Рейхстагом
"В мозгах украинской "элиты" - невероятная мешанина бандеровщины, русофобии, заискивания перед Западом, комплекса неполноценности и болезненного желания быть первыми - пусть даже в водружении ненавистного Красного Знамени над Рейхстагом", - написал Пушков.
Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал РИА Новости, что штурмовые группы в 1945 году установили на Рейхстаг около сорока самодельных и официальных штурмовых флагов. Директор РВИО напомнил, что символической точкой должна была стать установка знамени на поверженный Рейхстаг, но невозможно было предсказать, какая дивизия, какая бригада или полк первыми выйдет и захватит его, поэтому штурмовые флаги были вручены представителям частей, который осуществлял штурм.
Штурм Рейхстага. Май 1945 года
8 мая, 12:1675 лет Великой Победы
Дочь Кантарии: Россия всегда помнит и чтит героев Великой Отечественной
"Первыми в 22.30 30 апреля водрузили штурмовое Красное знамя на крыше Рейхстага на скульптурной группе "Богиня победы" разведчики из 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады. Через несколько часов на крыше Рейхстага на скульптуре конного рыцаря - кайзера Вильгельма было установлено Красное знамя номер пять, которое вошло во все учебники истории. Его водрузили сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, которых сопровождал лейтенант Алексей Берест", - рассказал Мягков. Он напомнил, что знамя, которое водрузили Егоров и Кантария, ими же было перенесено непосредственно на купол Рейхстага, и его фотографии, сделанные с самолета, облетели всю мировую прессу, поэтому именно оно стало Знаменем Победы.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий использование советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Лица войны, лица Победы
© РИА Новости

Бойцы Красной армии в дни Великой Отечественной войны.

Бойцы Красной Армии в дни Великой Отечественной войны
1 из 33

Бойцы Красной армии в дни Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
© РИА Новости / Ян Тихонов

Рига после освобождения от немецких захватчиков.

Рига после освобождения
2 из 33

Рига после освобождения от немецких захватчиков.

© РИА Новости / Ян Тихонов
© РИА Новости / Алексей Межуев

Юнга лидера эскадренных миноносцев "Ташкент" Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды за оборону Севастополя.

Юнга Боря Кулешин награжден орденом Красной Звезды
3 из 33

Юнга лидера эскадренных миноносцев "Ташкент" Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды за оборону Севастополя.

© РИА Новости / Алексей Межуев
© РИА Новости / Георгий Петрусов

Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года.

Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года
4 из 33

Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
© РИА Новости / Георгий Зельма

Третий Украинский фронт. Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг.

Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг
5 из 33

Третий Украинский фронт. Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг.

© РИА Новости / Георгий Зельма
© РИА Новости / Владимир Гребнев

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, в мае 1945 года водрузившие красное знамя над поверженным Рехстагом.

Советские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария , водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года
6 из 33

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, в мае 1945 года водрузившие красное знамя над поверженным Рехстагом.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
© РИА Новости / Георгий Зельма

Боец Тойли Атаджанов в бою на подступах к Сталинграду.

Боец Тойли Атаджанов в бою на подступах к Сталинграду
7 из 33

Боец Тойли Атаджанов в бою на подступах к Сталинграду.

© РИА Новости / Георгий Зельма
© РИА Новости / Яков Рюмкин

Литовские партизаны в Вильнюсе.

Литовские партизаны в Вильнюсе во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
8 из 33

Литовские партизаны в Вильнюсе.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
© РИА Новости / Анна Тихомирова

Оператор Нина Словохотова и штурман Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения женского истребительного авиаполка.

Оператор Нина Словохотова (слева) и штурман авиаполка Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения
9 из 33

Оператор Нина Словохотова и штурман Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения женского истребительного авиаполка.

© РИА Новости / Анна Тихомирова
© РИА Новости / А. Петров

Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина.

Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина
10 из 33

Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина.

© РИА Новости / А. Петров
© РИА Новости / Ольга Игнатович

Штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан Виктор Васильевич Попов.

Виктор Васильевич Попов — штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан
11 из 33

Штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан Виктор Васильевич Попов.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
© РИА Новости / Евгений ХалдейВоенная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине
12 из 33
Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Петрусов Георгий

Командир партизанского отряда в Смоленской области знакомит бойцов с оружием.

Командир партизанского отряда знакомит бойцов с оружием. Смоленская область, Россия
13 из 33

Командир партизанского отряда в Смоленской области знакомит бойцов с оружием.

© РИА Новости / Петрусов Георгий
© РИА Новости / Макс АльпертСолдат-абхазец в горах Кавказа.
Солдат-абхазец в горах Кавказа
14 из 33
Солдат-абхазец в горах Кавказа.
© РИА Новости / Макс Альперт
© РИА Новости / Фишман

Дети — узники концентрационного лагеря в Освенциме.

Дети, заключенные концентрационного лагеря Освенцим
15 из 33

Дети — узники концентрационного лагеря в Освенциме.

© РИА Новости / Фишман
© РИА Новости / А. Жигайлов

Участницы Великой Отечественной войны из Дагестана. В центре — Галина Пуренкова (Курлина).

Дагестанские девушки – участницы Великой Отечественной войны
16 из 33

Участницы Великой Отечественной войны из Дагестана. В центре — Галина Пуренкова (Курлина).

© РИА Новости / А. Жигайлов
© РИА Новости / Борис Кудояров

Моряки Балтийского флота беседуют в блокадном Ленинграде с маленькой Люсей, которую вместе с другими детьми вывозят из города. Девочка осталась сиротой — ее родители умерли от голода.

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Её и других детей вывозят из блокадного города
17 из 33

Моряки Балтийского флота беседуют в блокадном Ленинграде с маленькой Люсей, которую вместе с другими детьми вывозят из города. Девочка осталась сиротой — ее родители умерли от голода.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГерой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.
Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина
18 из 33
Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.
© РИА Новости
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© РИА Новости / Леонид КоровинБелорусский партизан.
Белорусский партизан
19 из 33
Белорусский партизан.
© РИА Новости / Леонид Коровин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Весна 1945 года. Москвичке Нине Медведевой — восемь лет. Половина ее жизни пришлась на войну.

Москвичке Нине Медведевой 8 лет. Половина ее жизни – война
20 из 33

Весна 1945 года. Москвичке Нине Медведевой — восемь лет. Половина ее жизни пришлась на войну.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Александр КапустянскийДемобилизованные девушки, уезжающие из Германии на Родину.
Демобилизованные девушки, уезжающие из Германии на Родину
21 из 33
Демобилизованные девушки, уезжающие из Германии на Родину.
© РИА Новости / Александр Капустянский
© РИА Новости / Александр Капустянский

Снайпер Максим Пассар, ушедший на фронт добровольцем в 1942-м и за год службы уничтоживший около 240 фашистов.

Снайпер Максим Пассар, нанаец по национальности, уничтоживший за время обороны Сталинграда 236 вражеских солдат и офицеров
22 из 33

Снайпер Максим Пассар, ушедший на фронт добровольцем в 1942-м и за год службы уничтоживший около 240 фашистов.

© РИА Новости / Александр Капустянский
© РИА Новости / Николай Новак

Жители деревни Зубцово. На оккупированных территориях фашисты обязывали жителей носить на шее бирки с названием их деревень.

Жители деревни Зубцово. В оккупированных деревнях фашисты обязывали население носить на шее бирки с названием деревни, где они живут
23 из 33

Жители деревни Зубцово. На оккупированных территориях фашисты обязывали жителей носить на шее бирки с названием их деревень.

© РИА Новости / Николай Новак
© РИА Новости / Михаил Трахман

Партизаны в дозоре. 13-летний Леня Федоров и колхозник И.В. Гришин, вступивший в отряд, несмотря на преклонный возраст. Сошихинский район Ленинградской области, июнь 1943 года.

Партизаны в дозоре. 13-летний Леня Федоров и колхозник колхоза Борец И.В.Гришин, вступивший в партизанский отряд, несмотря на преклонный возраст
24 из 33

Партизаны в дозоре. 13-летний Леня Федоров и колхозник И.В. Гришин, вступивший в отряд, несмотря на преклонный возраст. Сошихинский район Ленинградской области, июнь 1943 года.

© РИА Новости / Михаил Трахман
© РИА НовостиСоветские партизаны в рядах французского Движения Сопротивления.
Советские партизаны в рядах французского Движения Сопротивления
25 из 33
Советские партизаны в рядах французского Движения Сопротивления.
© РИА Новости
© РИА Новости / Георгий Хомзор

Советский офицер держит на руках спасенную им девочку из деревни Эльхотово в Северной Осетии.

Советский офицер держит на руках спасённую им девочку из деревни Эльхотово
26 из 33

Советский офицер держит на руках спасенную им девочку из деревни Эльхотово в Северной Осетии.

© РИА Новости / Георгий Хомзор
© РИА Новости / Евгений Халдей

Летчицы 46 гвардейского авиационного полка Ирина Себрова, Вера Белик и Надежда Попова. Все они были удостоены звания Герой Советского Союза 23 февраля 1945 года (Вера Белик — посмертно).

Лётчицы 46-го гвардейского авиационного полка
27 из 33

Летчицы 46 гвардейского авиационного полка Ирина Себрова, Вера Белик и Надежда Попова. Все они были удостоены звания Герой Советского Союза 23 февраля 1945 года (Вера Белик — посмертно).

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР

Советский солдат и чешская девочка в селе Чимелице, 1945 год. Фото из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР.

Советский солдат и чешская девочка. Село Чимелице, 1945 год
28 из 33

Советский солдат и чешская девочка в селе Чимелице, 1945 год. Фото из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР.

© РИА Новости / Из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР
© РИА Новости / Евгений Халдей

Защитник Севастополя морской пехотинец Федор Видмира.

Защитник Севастополя морской пехотинец Федор Видмира
29 из 33

Защитник Севастополя морской пехотинец Федор Видмира.

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Евгений Халдей

Советский оленевод и английские авиамеханики на аэродроме в Заполярье, 1942 год.

Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье
30 из 33

Советский оленевод и английские авиамеханики на аэродроме в Заполярье, 1942 год.

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Николай Попов

Жительница еврейского гетто на развалинах родного дома.

Жительница еврейского гетто на развалинах родного дома
31 из 33

Жительница еврейского гетто на развалинах родного дома.

© РИА Новости / Николай Попов
© РИА Новости / Александр Капустянский

Бойцы взвода разведки 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, штурмовавшие Рейхстаг.

Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг — взвод разведки 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии
32 из 33

Бойцы взвода разведки 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, штурмовавшие Рейхстаг.

© РИА Новости / Александр Капустянский
© РИА Новости / Евгений Халдей

Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий.

Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий
33 из 33

Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий.

© РИА Новости / Евгений Халдей
1 из 33

Бойцы Красной армии в дни Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
2 из 33

Рига после освобождения от немецких захватчиков.

© РИА Новости / Ян Тихонов
3 из 33

Юнга лидера эскадренных миноносцев "Ташкент" Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды за оборону Севастополя.

© РИА Новости / Алексей Межуев
4 из 33

Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
5 из 33

Третий Украинский фронт. Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг.

© РИА Новости / Георгий Зельма
6 из 33

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, в мае 1945 года водрузившие красное знамя над поверженным Рехстагом.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
7 из 33

Боец Тойли Атаджанов в бою на подступах к Сталинграду.

© РИА Новости / Георгий Зельма
8 из 33

Литовские партизаны в Вильнюсе.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
9 из 33

Оператор Нина Словохотова и штурман Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения женского истребительного авиаполка.

© РИА Новости / Анна Тихомирова
10 из 33

Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина.

© РИА Новости / А. Петров
11 из 33

Штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан Виктор Васильевич Попов.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
12 из 33
Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
© РИА Новости / Евгений Халдей
13 из 33

Командир партизанского отряда в Смоленской области знакомит бойцов с оружием.

© РИА Новости / Петрусов Георгий
14 из 33
Солдат-абхазец в горах Кавказа.
© РИА Новости / Макс Альперт
15 из 33

Дети — узники концентрационного лагеря в Освенциме.

© РИА Новости / Фишман
16 из 33

Участницы Великой Отечественной войны из Дагестана. В центре — Галина Пуренкова (Курлина).

© РИА Новости / А. Жигайлов
17 из 33

Моряки Балтийского флота беседуют в блокадном Ленинграде с маленькой Люсей, которую вместе с другими детьми вывозят из города. Девочка осталась сиротой — ее родители умерли от голода.

© РИА Новости / Борис Кудояров
18 из 33
Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.
© РИА Новости
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19 из 33
Белорусский партизан.
© РИА Новости / Леонид Коровин
20 из 33

Весна 1945 года. Москвичке Нине Медведевой — восемь лет. Половина ее жизни пришлась на войну.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
21 из 33
Демобилизованные девушки, уезжающие из Германии на Родину.
© РИА Новости / Александр Капустянский
22 из 33

Снайпер Максим Пассар, ушедший на фронт добровольцем в 1942-м и за год службы уничтоживший около 240 фашистов.

© РИА Новости / Александр Капустянский
23 из 33

Жители деревни Зубцово. На оккупированных территориях фашисты обязывали жителей носить на шее бирки с названием их деревень.

© РИА Новости / Николай Новак
24 из 33

Партизаны в дозоре. 13-летний Леня Федоров и колхозник И.В. Гришин, вступивший в отряд, несмотря на преклонный возраст. Сошихинский район Ленинградской области, июнь 1943 года.

© РИА Новости / Михаил Трахман
25 из 33
Советские партизаны в рядах французского Движения Сопротивления.
© РИА Новости
26 из 33

Советский офицер держит на руках спасенную им девочку из деревни Эльхотово в Северной Осетии.

© РИА Новости / Георгий Хомзор
27 из 33

Летчицы 46 гвардейского авиационного полка Ирина Себрова, Вера Белик и Надежда Попова. Все они были удостоены звания Герой Советского Союза 23 февраля 1945 года (Вера Белик — посмертно).

© РИА Новости / Евгений Халдей
28 из 33

Советский солдат и чешская девочка в селе Чимелице, 1945 год. Фото из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР.

© РИА Новости / Из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР
29 из 33

Защитник Севастополя морской пехотинец Федор Видмира.

© РИА Новости / Евгений Халдей
30 из 33

Советский оленевод и английские авиамеханики на аэродроме в Заполярье, 1942 год.

© РИА Новости / Евгений Халдей
31 из 33

Жительница еврейского гетто на развалинах родного дома.

© РИА Новости / Николай Попов
32 из 33

Бойцы взвода разведки 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, штурмовавшие Рейхстаг.

© РИА Новости / Александр Капустянский
33 из 33

Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий.

© РИА Новости / Евгений Халдей
3821602410
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75 лет Великой ПобедыРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Великая Отечественная война (1941-1945)МИД УкраиныАлексей ПушковСССРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Следующим "логическим" шагом Украины, бы ло бы посмертно осудить Степана Орешко за использование коммунистической символики, сотрудничество с "русскими оккупантами" и пропаганду коммунизма...
11 мая, 07:32
CCorddamon
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