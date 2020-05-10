Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-10T09:50
https://ria.ru/20200510/1569124916.html
Лица войны, лица Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568791606_0:1175:2049:2327_1036x0_80_0_0_e7aeaa3529b76af809ff7c4ec39ddc17.jpg
РИА Новости

Лица войны, лица Победы

09:50 10.05.2020
56
Они сражались за Родину 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны, прошли через нечеловеческие испытания. Воины-освободители — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости

Бойцы Красной армии в дни Великой Отечественной войны.

Бойцы Красной Армии в дни Великой Отечественной войны
1 из 33

Бойцы Красной армии в дни Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
© РИА Новости / Ян Тихонов

Рига после освобождения от немецких захватчиков.

Рига после освобождения
2 из 33

Рига после освобождения от немецких захватчиков.

© РИА Новости / Ян Тихонов
© РИА Новости / Алексей Межуев

Юнга лидера эскадренных миноносцев "Ташкент" Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды за оборону Севастополя.

Юнга Боря Кулешин награжден орденом Красной Звезды
3 из 33

Юнга лидера эскадренных миноносцев "Ташкент" Боря Кулешин, награжденный орденом Красной Звезды за оборону Севастополя.

© РИА Новости / Алексей Межуев
© РИА Новости / Георгий Петрусов

Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года.

Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года
4 из 33

Встреча на Белорусском вокзале первого эшелона бойцов, вернувшихся с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Июнь 1945 года.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
© РИА Новости / Георгий Зельма

Третий Украинский фронт. Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг.

Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг
5 из 33

Третий Украинский фронт. Командир дивизиона награждает колхозника Помкина за подвиг.

© РИА Новости / Георгий Зельма
© РИА Новости / Владимир Гребнев

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, в мае 1945 года водрузившие красное знамя над поверженным Рехстагом.

Советские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария , водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года
6 из 33

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, в мае 1945 года водрузившие красное знамя над поверженным Рехстагом.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
© РИА Новости / Георгий Зельма

Боец Тойли Атаджанов в бою на подступах к Сталинграду.

Боец Тойли Атаджанов в бою на подступах к Сталинграду
7 из 33

Боец Тойли Атаджанов в бою на подступах к Сталинграду.

© РИА Новости / Георгий Зельма
© РИА Новости / Яков Рюмкин

Литовские партизаны в Вильнюсе.

Литовские партизаны в Вильнюсе во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
8 из 33

Литовские партизаны в Вильнюсе.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
© РИА Новости / Анна Тихомирова

Оператор Нина Словохотова и штурман Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения женского истребительного авиаполка.

Оператор Нина Словохотова (слева) и штурман авиаполка Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения
9 из 33

Оператор Нина Словохотова и штурман Зулейха Сеид-Мамедова в штабе наведения женского истребительного авиаполка.

© РИА Новости / Анна Тихомирова
© РИА Новости / А. Петров

Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина.

Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина
10 из 33

Художник студии военных художников Николай Соколов пишет портрет гвардии лейтенанта Н. Брыскина.

© РИА Новости / А. Петров
© РИА Новости / Ольга Игнатович

Штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан Виктор Васильевич Попов.

Виктор Васильевич Попов — штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан
11 из 33

Штурман 263-го истребительного авиационного полка, капитан Виктор Васильевич Попов.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
© РИА Новости / Евгений ХалдейВоенная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине
12 из 33
Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Петрусов Георгий

Командир партизанского отряда в Смоленской области знакомит бойцов с оружием.

Командир партизанского отряда знакомит бойцов с оружием. Смоленская область, Россия
13 из 33

Командир партизанского отряда в Смоленской области знакомит бойцов с оружием.

© РИА Новости / Петрусов Георгий
© РИА Новости / Макс АльпертСолдат-абхазец в горах Кавказа.
Солдат-абхазец в горах Кавказа
14 из 33
Солдат-абхазец в горах Кавказа.
© РИА Новости / Макс Альперт
© РИА Новости / Фишман

Дети — узники концентрационного лагеря в Освенциме.

Дети, заключенные концентрационного лагеря Освенцим
15 из 33

Дети — узники концентрационного лагеря в Освенциме.

© РИА Новости / Фишман
© РИА Новости / А. Жигайлов

Участницы Великой Отечественной войны из Дагестана. В центре — Галина Пуренкова (Курлина).

Дагестанские девушки – участницы Великой Отечественной войны
16 из 33

Участницы Великой Отечественной войны из Дагестана. В центре — Галина Пуренкова (Курлина).

© РИА Новости / А. Жигайлов
© РИА Новости / Борис Кудояров

Моряки Балтийского флота беседуют в блокадном Ленинграде с маленькой Люсей, которую вместе с другими детьми вывозят из города. Девочка осталась сиротой — ее родители умерли от голода.

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Её и других детей вывозят из блокадного города
17 из 33

Моряки Балтийского флота беседуют в блокадном Ленинграде с маленькой Люсей, которую вместе с другими детьми вывозят из города. Девочка осталась сиротой — ее родители умерли от голода.

© РИА Новости / Борис Кудояров
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГерой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.
Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина
18 из 33
Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Леонид КоровинБелорусский партизан.
Белорусский партизан
19 из 33
Белорусский партизан.
© РИА Новости / Леонид Коровин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Весна 1945 года. Москвичке Нине Медведевой — восемь лет. Половина ее жизни пришлась на войну.

Москвичке Нине Медведевой 8 лет. Половина ее жизни – война
20 из 33

Весна 1945 года. Москвичке Нине Медведевой — восемь лет. Половина ее жизни пришлась на войну.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Александр КапустянскийДемобилизованные девушки, уезжающие из Германии на Родину.
Демобилизованные девушки, уезжающие из Германии на Родину
21 из 33
Демобилизованные девушки, уезжающие из Германии на Родину.
© РИА Новости / Александр Капустянский
© РИА Новости / Александр Капустянский

Снайпер Максим Пассар, ушедший на фронт добровольцем в 1942-м и за год службы уничтоживший около 240 фашистов.

Снайпер Максим Пассар, нанаец по национальности, уничтоживший за время обороны Сталинграда 236 вражеских солдат и офицеров
22 из 33

Снайпер Максим Пассар, ушедший на фронт добровольцем в 1942-м и за год службы уничтоживший около 240 фашистов.

© РИА Новости / Александр Капустянский
© РИА Новости / Николай Новак

Жители деревни Зубцово. На оккупированных территориях фашисты обязывали жителей носить на шее бирки с названием их деревень.

Жители деревни Зубцово. В оккупированных деревнях фашисты обязывали население носить на шее бирки с названием деревни, где они живут
23 из 33

Жители деревни Зубцово. На оккупированных территориях фашисты обязывали жителей носить на шее бирки с названием их деревень.

© РИА Новости / Николай Новак
© РИА Новости / Михаил Трахман

Партизаны в дозоре. 13-летний Леня Федоров и колхозник И.В. Гришин, вступивший в отряд, несмотря на преклонный возраст. Сошихинский район Ленинградской области, июнь 1943 года.

Партизаны в дозоре. 13-летний Леня Федоров и колхозник колхоза Борец И.В.Гришин, вступивший в партизанский отряд, несмотря на преклонный возраст
24 из 33

Партизаны в дозоре. 13-летний Леня Федоров и колхозник И.В. Гришин, вступивший в отряд, несмотря на преклонный возраст. Сошихинский район Ленинградской области, июнь 1943 года.

© РИА Новости / Михаил Трахман
© РИА НовостиСоветские партизаны в рядах французского Движения Сопротивления.
Советские партизаны в рядах французского Движения Сопротивления
25 из 33
Советские партизаны в рядах французского Движения Сопротивления.
© РИА Новости
© РИА Новости / Георгий Хомзор

Советский офицер держит на руках спасенную им девочку из деревни Эльхотово в Северной Осетии.

Советский офицер держит на руках спасённую им девочку из деревни Эльхотово
26 из 33

Советский офицер держит на руках спасенную им девочку из деревни Эльхотово в Северной Осетии.

© РИА Новости / Георгий Хомзор
© РИА Новости / Евгений Халдей

Летчицы 46 гвардейского авиационного полка Ирина Себрова, Вера Белик и Надежда Попова. Все они были удостоены звания Герой Советского Союза 23 февраля 1945 года (Вера Белик — посмертно).

Лётчицы 46-го гвардейского авиационного полка
27 из 33

Летчицы 46 гвардейского авиационного полка Ирина Себрова, Вера Белик и Надежда Попова. Все они были удостоены звания Герой Советского Союза 23 февраля 1945 года (Вера Белик — посмертно).

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР

Советский солдат и чешская девочка в селе Чимелице, 1945 год. Фото из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР.

Советский солдат и чешская девочка. Село Чимелице, 1945 год
28 из 33

Советский солдат и чешская девочка в селе Чимелице, 1945 год. Фото из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР.

© РИА Новости / Из архива Центрального музея Вооруженных сил СССР
© РИА Новости / Евгений Халдей

Защитник Севастополя морской пехотинец Федор Видмира.

Защитник Севастополя морской пехотинец Федор Видмира
29 из 33

Защитник Севастополя морской пехотинец Федор Видмира.

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Евгений Халдей

Советский оленевод и английские авиамеханики на аэродроме в Заполярье, 1942 год.

Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье
30 из 33

Советский оленевод и английские авиамеханики на аэродроме в Заполярье, 1942 год.

© РИА Новости / Евгений Халдей
© РИА Новости / Николай Попов

Жительница еврейского гетто на развалинах родного дома.

Жительница еврейского гетто на развалинах родного дома
31 из 33

Жительница еврейского гетто на развалинах родного дома.

© РИА Новости / Николай Попов
© РИА Новости / Александр Капустянский

Бойцы взвода разведки 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, штурмовавшие Рейхстаг.

Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг — взвод разведки 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии
32 из 33

Бойцы взвода разведки 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, штурмовавшие Рейхстаг.

© РИА Новости / Александр Капустянский
© РИА Новости / Евгений Халдей

Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий.

Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий
33 из 33

Моряки-десантники Северного флота направляются на катерах в район боевых действий.

© РИА Новости / Евгений Халдей
000000
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыКрасная армия (РККА)Великая Отечественная война (1941-1945)Фото
Рекомендуем
Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиационного женского полка Мария Долина
На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны
Отдыхающие на пляже Фонтанка в Одессе
Одесса ожидает 4-5 миллионов туристов в 2020 году
Салют на Красной площади в Москве по случаю Дня Победы 9 мая 1945 года
Как родился первый победный салют Великой Отечественной войны
Мужчина, нарушивший самоизоляцию во время пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) в Галвестоне, США
В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
ЛНР заявляет о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Полицейский
В Омской области убили ветерана войны
Водитель автобуса
Во Владивостоке усилят проверку автотранспорта на фоне COVID-19
Врач с пациентом
В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
Судно в море
В Гвинейском заливе пираты атаковали два судна с россиянами на борту
Пустая Рыночная площадь в Старом городе Варшавы
Выборы президента Польши отложили на неопределенный срок
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
Ольга Дибцева в Гималаях
Звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева — о загадочном индусе и рае в Турции
Врач
Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну
Мужчина в образе Иисуса Христа
"Это самая закрытая община". Где сейчас проживают потомки Христа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
10:31Военные ЗВО отреставрировали первую крупносерийную советскую пушку
Лента новостейМолния