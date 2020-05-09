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75 лет Великой Победы
2020-05-09T08:00
https://ria.ru/20200509/1571111578.html
"Никто не ожидал": что Красная армия делала с пленными немцами в Берлине
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568791224_0:471:2803:2047_1036x0_80_0_0_d114b7f6f5f3532d35247be68ad0233d.jpg
РИА Новости

"Никто не ожидал": что Красная армия делала с пленными немцами в Берлине

08:00 09.05.2020
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© РИА НовостиШтурм Рейхстага. Май 1945 года
Штурм Рейхстага. Май 1945 года
© РИА Новости
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Четыре дня жестоких боев, тысячи погибших и долгожданная Победа — штурм Рейхстага стал кульминацией Берлинской наступательной операции. Все подступы к германскому парламенту были перекрыты железобетонными укреплениями, нацисты туда стянули элитные подразделения. Эсэсовцы отбивались отчаянно. Как брали логово нацизма — в материале РИА Новости.

Бросок на запад

Наступление на Берлин началось 16 апреля 1945-го. Красной армии противостояла миллионная группировка вермахта с восемью тысячами орудий и минометов, 1200 танками и штурмовыми орудиями, тремя с половиной тысячами самолетов.
К концу апреля советские войска, преодолев череду оборонительных линий, вышли к окрестностям немецкой столицы. Гитлеровцы поделили город на сектора и укрепрайоны, построив сотни бетонных бункеров, многочисленные дзоты и доты, соорудив баррикады и окопав наиболее важные объекты противотанковыми рвами.
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Берлин защищал 200-тысячный гарнизон. Солдаты вермахта, отрядов СС и фольксштурма бились до последнего, цепляясь за каждую улицу, квартал, дом, квартиру, комнату, подвал. Штурмовые группы атаковали и днем, и ночью.
Советские бойцы имели богатый опыт городских сражений. Использовали проверенную тактику: избегали наступления по улицам, простреливаемых пулеметами, осторожно продвигались из дома в дом, захватывая в первую очередь нижние этажи и подвалы. Передовые отряды просачивались в тыл противника, блокируя мосты, опорные пункты и подавляя очаги сопротивления.
© РИА Новости / Владимир ГребневСоветские солдаты ведут уличный бой. Берлин, апрель 1945 года
Советские солдаты ведут уличный бой. Берлин, апрель 1945г.
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Советские солдаты ведут уличный бой. Берлин, апрель 1945 года
На острие атаки в центре Берлина оказалась 3-я ударная армия генерала Василия Кузнецова, вышедшая 29 апреля к комплексу правительственных зданий и затем к самому Рейхстагу.
"Этот штурм дался нелегко, — рассказывает РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. — Но все бойцы и командиры горели желанием как можно быстрее взять город, добив фашистов в их логове. Кстати, о водружении знамени над Берлином Сталин говорил еще 6 ноября 1944-го в Москве, на торжественном заседании по случаю годовщины Октябрьской революции. Однако где именно планируется это сделать, он тогда не уточнил".
Предполагалось установить символ Победы на крыше рейхсканцелярии, однако более высокое и массивное здание Рейхстага подошло лучше.
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Вход в рейхсканцелярию, 1939 год
Вход в Рейхсканцелярию, 1939 год
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv /
Вход в рейхсканцелярию, 1939 год

Красное полотнище

"Рейхстаг успели сильно укрепить, — отмечает Мягков. — Здание и прилегающую территорию защищали несколько тысяч солдат и офицеров, в основном эсэсовцы: дивизия "Нордланд", сформированная из датчан и норвежцев, французская "Шарлемань", оборону также заняли латыши, эстонцы и даже испанцы — все, кто отметился в убийстве мирных граждан и военнопленных и не хотел сдаваться даже в последние часы существования рейха".
С ходу взять Рейхстаг не удалось. Все строения на подступах немцы превратили в укрепления, по периметру вырыли и залили водой глубокий противотанковый ров. В каждом доме оборудовали огневые точки, в окнах засели снайперы и пулеметчики. Кроме того, в центр города на парашютах сбросили батальон морской пехоты.
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Когда под натиском танков и штурмовых групп оборона затрещала по швам, на контакт с советским командованием вышел начальник Генерального штаба сухопутных сил Германии генерал Ганс Кребс. Он передал письменное сообщение на имя Верховного главнокомандующего, подписанное Геббельсом и Борманом, о том, что 30 апреля в 15:50 Гитлер покончил с собой. Кребс запросил переговоры о перемирии. Сталину доложили об этом глубокой ночью. На известие о смерти Гитлера он отреагировал фразой: "Доигрался подлец, жаль, что не удалось взять его живым".
Ответ был однозначным: никаких переговоров, только капитуляция. Германское правительство во главе с Геббельсом и Борманом капитулировать отказалось. Возобновились боевые действия. К решающему штурму Рейхстага приступили утром 30 апреля, подключив артиллерию и танки.
© РИА Новости / Виктор ТеминЗнамя Победы над Рейхстагом
Знамя Победы над рейхстагом
© РИА Новости / Виктор Темин
Знамя Победы над Рейхстагом
Первыми в здание ворвались бойцы старшего сержанта Ильи Сьянова из 756-го стрелкового полка. Чтобы сдержать атакующих, немцы подожгли здание. На красноармейцах горела одежда, они задыхались в густом дыму. Гитлеровцы забрасывали роту гранатами, вели шквальный огонь из стрелкового оружия. Тем не менее подразделение продержалось почти сутки до подхода подкрепления.
Эсэсовцы бились за каждый этаж, перестрелки на лестницах и в помещениях нередко переходили в рукопашные схватки. Зачистить огромное здание парламента с глубокими разветвленными подвалами, обилием переходов и балконов было очень сложно.
© РИА НовостиМинометчики ведут огонь на одной из улиц Берлина
Минометчики ведут огонь на одной из улиц Берлина
© РИА Новости
Минометчики ведут огонь на одной из улиц Берлина
"Военный совет 3-й ударной армии еще до штурма распорядился изготовить девять флагов по числу дивизий, — уточняет Мягков. — Знамя под номером пять вручили 150-й стрелковой дивизии. Солдаты на всякий случай несли и другие красные флаги или небольшие флажки, надеясь лично их установить".
Тридцатого апреля, примерно в 20 часов 30 минут, штурмовая группа артиллерийского полка под командованием капитана Владимира Макова ворвалась на крышу Рейхстага и водрузила полотнище на разрушенную скульптурную композицию.
А в три часа ночи 1 мая сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария установили там флаг под номером пять, который и стал в итоге легендарным Знаменем Победы. В ночь с 1 на 2 мая они перенесли это полотнище на полуразрушенный купол.
© РИА Новости / Владимир ГребневСоветские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года
Советские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария , водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Советские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года

Ключи от города

В тот же день командующий немецкой группировкой в Берлине генерал Гельмут Вейдлинг пересек линию фронта и сдался советским войскам, подписав указ о капитуляции столичного гарнизона.
Оружие сложили порядка 70 тысяч солдат вермахта. Всего же в Берлинской операции немцы потеряли убитыми до 380 тысяч солдат и офицеров, 400 тысяч попали в плен.
"На следующий день началось настоящее паломничество наших солдат к Рейхстагу, — говорит Мягков. — Каждый хотел расписаться на здании мелом, краской или оставить автограф штыком. Солдаты были настолько измождены многодневными боями, что многие завалились спать прямо на ступенях".
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Об отношении победителей к поверженному врагу стоит сказать отдельно. Еще 20 апреля Ставка ВГК издала директиву, строго запрещающую самоуправство при обращении с пленными немецкими солдатами и гражданским населением Германии. Кроме того, предписывалось оказывать медицинскую помощь, для чего даже построили три госпиталя — на пять тысяч человек каждый.
Красная армия фактически спасла Берлин от голодной смерти. Сразу после взятия Рейхстага на улицах развернули дополнительные полевые кухни для горожан и военнопленных. Согласно документам, опубликованным Минобороны России, каждый берлинец получал в неделю до трех килограммов хлеба, пятьсот граммов мяса, полтора килограмма сахара, натуральный кофе, овощи и молочные продукты.
Под охрану взяли культурные ценности — архив, домик в парке и дом-музей Гете, келью Мартина Лютера в Августинском монастыре. Советское руководство распорядилось разыскать картины из Дрезденской галереи, коллекции Музея естествознания. Военные обнаружили и спасли полотна Рембрандта, Рубенса, Ван-Дейка и других великих мастеров.
© РИА Новости / Марк РедькинВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Советские танкисты радуются победе. Берлин, май 1945 года
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Советские танкисты радуются победе. Берлин, май 1945 года
© РИА Новости / Марк Редькин
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Советские танкисты радуются победе. Берлин, май 1945 года
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75 лет Великой ПобедыРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Великая Отечественная война (1941-1945)Берлин (город)БезопасностьВ мире
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Да уж, в лагерях на Колыме заключенных так щедро не кормили.
9 мая, 09:48
Ало .
19001135
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