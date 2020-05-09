"Никто не ожидал": что Красная армия делала с пленными немцами в Берлине

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Четыре дня жестоких боев, тысячи погибших и долгожданная Победа — штурм Рейхстага стал кульминацией Берлинской наступательной операции. Все подступы к германскому парламенту были перекрыты железобетонными укреплениями, нацисты туда стянули элитные подразделения. Эсэсовцы отбивались отчаянно. Как брали логово нацизма — в материале РИА Новости.

Бросок на запад

Наступление на Берлин началось 16 апреля 1945-го. Красной армии противостояла миллионная группировка вермахта с восемью тысячами орудий и минометов, 1200 танками и штурмовыми орудиями, тремя с половиной тысячами самолетов.

К концу апреля советские войска, преодолев череду оборонительных линий, вышли к окрестностям немецкой столицы. Гитлеровцы поделили город на сектора и укрепрайоны, построив сотни бетонных бункеров, многочисленные дзоты и доты, соорудив баррикады и окопав наиболее важные объекты противотанковыми рвами.

Берлин защищал 200-тысячный гарнизон. Солдаты вермахта, отрядов СС и фольксштурма бились до последнего, цепляясь за каждую улицу, квартал, дом, квартиру, комнату, подвал. Штурмовые группы атаковали и днем, и ночью.

Советские бойцы имели богатый опыт городских сражений. Использовали проверенную тактику: избегали наступления по улицам, простреливаемых пулеметами, осторожно продвигались из дома в дом, захватывая в первую очередь нижние этажи и подвалы. Передовые отряды просачивались в тыл противника, блокируя мосты, опорные пункты и подавляя очаги сопротивления.

На острие атаки в центре Берлина оказалась 3-я ударная армия генерала Василия Кузнецова, вышедшая 29 апреля к комплексу правительственных зданий и затем к самому Рейхстагу.

"Этот штурм дался нелегко, — рассказывает РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. — Но все бойцы и командиры горели желанием как можно быстрее взять город, добив фашистов в их логове. Кстати, о водружении знамени над Берлином Сталин говорил еще 6 ноября 1944-го в Москве, на торжественном заседании по случаю годовщины Октябрьской революции. Однако где именно планируется это сделать, он тогда не уточнил".

Предполагалось установить символ Победы на крыше рейхсканцелярии, однако более высокое и массивное здание Рейхстага подошло лучше.

Красное полотнище

"Рейхстаг успели сильно укрепить, — отмечает Мягков. — Здание и прилегающую территорию защищали несколько тысяч солдат и офицеров, в основном эсэсовцы: дивизия "Нордланд", сформированная из датчан и норвежцев, французская "Шарлемань", оборону также заняли латыши, эстонцы и даже испанцы — все, кто отметился в убийстве мирных граждан и военнопленных и не хотел сдаваться даже в последние часы существования рейха".

С ходу взять Рейхстаг не удалось. Все строения на подступах немцы превратили в укрепления, по периметру вырыли и залили водой глубокий противотанковый ров. В каждом доме оборудовали огневые точки, в окнах засели снайперы и пулеметчики. Кроме того, в центр города на парашютах сбросили батальон морской пехоты.

Когда под натиском танков и штурмовых групп оборона затрещала по швам, на контакт с советским командованием вышел начальник Генерального штаба сухопутных сил Германии генерал Ганс Кребс. Он передал письменное сообщение на имя Верховного главнокомандующего, подписанное Геббельсом и Борманом, о том, что 30 апреля в 15:50 Гитлер покончил с собой. Кребс запросил переговоры о перемирии. Сталину доложили об этом глубокой ночью. На известие о смерти Гитлера он отреагировал фразой: "Доигрался подлец, жаль, что не удалось взять его живым".

Ответ был однозначным: никаких переговоров, только капитуляция. Германское правительство во главе с Геббельсом и Борманом капитулировать отказалось. Возобновились боевые действия. К решающему штурму Рейхстага приступили утром 30 апреля, подключив артиллерию и танки.

Первыми в здание ворвались бойцы старшего сержанта Ильи Сьянова из 756-го стрелкового полка. Чтобы сдержать атакующих, немцы подожгли здание. На красноармейцах горела одежда, они задыхались в густом дыму. Гитлеровцы забрасывали роту гранатами, вели шквальный огонь из стрелкового оружия. Тем не менее подразделение продержалось почти сутки до подхода подкрепления.

Эсэсовцы бились за каждый этаж, перестрелки на лестницах и в помещениях нередко переходили в рукопашные схватки. Зачистить огромное здание парламента с глубокими разветвленными подвалами, обилием переходов и балконов было очень сложно.

© РИА Новости Минометчики ведут огонь на одной из улиц Берлина © РИА Новости Минометчики ведут огонь на одной из улиц Берлина

"Военный совет 3-й ударной армии еще до штурма распорядился изготовить девять флагов по числу дивизий, — уточняет Мягков. — Знамя под номером пять вручили 150-й стрелковой дивизии. Солдаты на всякий случай несли и другие красные флаги или небольшие флажки, надеясь лично их установить".

Тридцатого апреля, примерно в 20 часов 30 минут, штурмовая группа артиллерийского полка под командованием капитана Владимира Макова ворвалась на крышу Рейхстага и водрузила полотнище на разрушенную скульптурную композицию.

А в три часа ночи 1 мая сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария установили там флаг под номером пять, который и стал в итоге легендарным Знаменем Победы. В ночь с 1 на 2 мая они перенесли это полотнище на полуразрушенный купол.

© РИА Новости / Владимир Гребнев Советские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года © РИА Новости / Владимир Гребнев Советские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года

Ключи от города

В тот же день командующий немецкой группировкой в Берлине генерал Гельмут Вейдлинг пересек линию фронта и сдался советским войскам, подписав указ о капитуляции столичного гарнизона.

Оружие сложили порядка 70 тысяч солдат вермахта. Всего же в Берлинской операции немцы потеряли убитыми до 380 тысяч солдат и офицеров, 400 тысяч попали в плен.

"На следующий день началось настоящее паломничество наших солдат к Рейхстагу, — говорит Мягков. — Каждый хотел расписаться на здании мелом, краской или оставить автограф штыком. Солдаты были настолько измождены многодневными боями, что многие завалились спать прямо на ступенях".

Об отношении победителей к поверженному врагу стоит сказать отдельно. Еще 20 апреля Ставка ВГК издала директиву, строго запрещающую самоуправство при обращении с пленными немецкими солдатами и гражданским населением Германии. Кроме того, предписывалось оказывать медицинскую помощь, для чего даже построили три госпиталя — на пять тысяч человек каждый.

Красная армия фактически спасла Берлин от голодной смерти. Сразу после взятия Рейхстага на улицах развернули дополнительные полевые кухни для горожан и военнопленных. Согласно документам, опубликованным Минобороны России, каждый берлинец получал в неделю до трех килограммов хлеба, пятьсот граммов мяса, полтора килограмма сахара, натуральный кофе, овощи и молочные продукты.

Под охрану взяли культурные ценности — архив, домик в парке и дом-музей Гете, келью Мартина Лютера в Августинском монастыре. Советское руководство распорядилось разыскать картины из Дрезденской галереи, коллекции Музея естествознания. Военные обнаружили и спасли полотна Рембрандта, Рубенса, Ван-Дейка и других великих мастеров.