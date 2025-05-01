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В РВИО рассказали, сколько знамен изготовили для водружения над Рейхстагом - РИА Новости, 01.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:29 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/znamena-2014520020.html
В РВИО рассказали, сколько знамен изготовили для водружения над Рейхстагом
В РВИО рассказали, сколько знамен изготовили для водружения над Рейхстагом - РИА Новости, 01.05.2025
В РВИО рассказали, сколько знамен изготовили для водружения над Рейхстагом
Девять штурмовых знамен было изготовлено и приготовлено накануне для водружения над Рейхстагом в ходе взятия Берлина, среди них было и то знаменитое полотнище... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T00:29:00+03:00
2025-05-01T00:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
берлин (город)
германия
польша
мелитон кантария
георгий жуков
российское военно-историческое общество (рвио)
вермахт
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Девять штурмовых знамен было изготовлено и приготовлено накануне для водружения над Рейхстагом в ходе взятия Берлина, среди них было и то знаменитое полотнище 150-й стрелковой дивизии, ставшее впоследствии символом Великой Победы, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Советские воины водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине 1 мая 1945 года. "В ходе битвы за Берлин каждой армии и каждой дивизии были вручены специально изготовленные штурмовые флаги с надписями о принадлежности этого подразделения к фронту, армии и дивизии. Было изготовлено девять штурмовых знамен, в том числе знамя 150-я стрелковой Идрицкая ордена Кутузова 2-й степени дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта", - сказал Михаил Мягков. Приказом Верховного Главнокомандующего номер 0111 от 11 июня 1945 года этому соединению присвоено почетное наименование "Берлинская". "Уже с конца 41-го годы, когда нацисты были прогнаны от советской столицы, в прессе стала появляться информация, что война обязательно должна закончиться разгромом нацистской Германии в Берлине. На Западе пристально изучались лозунги наших корреспондентов и писателей, что мы обязательно водрузим Красное Знамя в Берлине", - отметил историк. По его словам, тогда не уточнялось, в какой точке Берлина будет установлен флаг: будет ли это Рейхстаг или Бранденбургские ворота. В конце 1944 года наша армия освобождала Польшу и была нацелена на Берлин. В феврале 1945 года войска 1-го Белорусского фронта вышли на Одер, захватили там плацдарм, и до Берлина оставалось 65 километров. "Ожесточенные бои начались в окрестностях Рейхстага 29 апреля. Его обороняли более тысячи гитлеровцев, причем это не только войска Вермахта. Помимо них, там были эсэсовцы из Прибалтики, из Швеции, из Венгрии, а также из французской дивизии СС "Шарлемань", они ожесточенно сражались и выкурить их из Рейхстага было непросто", - подчеркнул собеседник агентства. 30 апреля советские военнослужащие ворвались в Рейхстаг, но взять его сразу не смогли. "Противник засел в подвалах, на крыше и на верхних этажах. Пришлось осуществлять вторую атаку, обстреливать Рейхстаг из орудий и танков. Вперед пошли штурмовые группы. Вечером была отдана команда специальной группе, в которую входили Мелитон Кантария, Алексей Берест и Михаил Егоров. После 10 часов вечера группа под командованием лейтенанта Береста установила штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии на крыше Рейхстага у скульптурной композиции, символизирующей великую Германию", - отметил научный директор РВИО. "На следующий день было приказано перенести знамя непосредственно на купол Рейхстага, который был сильно разрушен. Рискуя жизнью, группа Кантария – Берест – Егоров выполнила это задание", - сказал Мягков. По его словам, позднее Знамя Победы было доставлено в Москву победы, и была даже идея пронести его на параде победы 24 июня 1945 года. "Но от нее отказались, поскольку участники этих событий, в том числе капитан Степан Неустроев, командовавший операцией, не показали хорошей строевой подготовки: он был ранен в ноги. Маршал Советского Союза Георгий Жуков принял решение обойтись без выноса знамени", - заметил историк. Он также отметил, что первый раз Знамя Победы было вынесено на Красную площадь во время Парада Победы 9 мая 1965 года. На все Парады Победы выносится копия Знамени Победы. В то время как подлинный оригинал полотнища хранится в специальном фонде Центрального музея Вооруженных сил РФ. "Известно, что на Знамени Победы внизу не хватает небольшого кусочка материи, вырезана полоска ткани. Одна из версий гласит, что женщины-связистки, которые должны были написать краской наименование части на знамени, вырезали кусочек, а потом разделили его на несколько еще более мелких частей, чтобы сохранить память о Знамени Победы на всю жизнь", - добавил историк.
https://ria.ru/20250430/dokumenty-2014223524.html
https://ria.ru/20250425/rvio-2013513331.html
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https://ria.ru/20250416/berlin-2011495270.html
https://ria.ru/20250213/voyna-1998980238.html
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берлин (город), германия, польша, мелитон кантария, георгий жуков, российское военно-историческое общество (рвио), вермахт, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Берлин (город), Германия, Польша, Мелитон Кантария, Георгий Жуков, Российское военно-историческое общество (РВИО), Вермахт, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В РВИО рассказали, сколько знамен изготовили для водружения над Рейхстагом

РВИО: девять штурмовых знамен были изготовлены для водружения над Рейхстагом

© Фото : предоставлено Анной Халдей, дочерью Евгения ХалдеяЗнамя Победы над Рейхстагом. 2 мая 1945 года (Алексей Ковалев, Хаким Исмаилов, Леонид Горычев)
Знамя Победы над Рейхстагом. 2 мая 1945 года (Алексей Ковалев, Хаким Исмаилов, Леонид Горычев) - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Фото : предоставлено Анной Халдей, дочерью Евгения Халдея
Знамя Победы над Рейхстагом. 2 мая 1945 года (Алексей Ковалев, Хаким Исмаилов, Леонид Горычев). Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Девять штурмовых знамен было изготовлено и приготовлено накануне для водружения над Рейхстагом в ходе взятия Берлина, среди них было и то знаменитое полотнище 150-й стрелковой дивизии, ставшее впоследствии символом Великой Победы, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Советские воины водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине 1 мая 1945 года.
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"В ходе битвы за Берлин каждой армии и каждой дивизии были вручены специально изготовленные штурмовые флаги с надписями о принадлежности этого подразделения к фронту, армии и дивизии. Было изготовлено девять штурмовых знамен, в том числе знамя 150-я стрелковой Идрицкая ордена Кутузова 2-й степени дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта", - сказал Михаил Мягков.
Приказом Верховного Главнокомандующего номер 0111 от 11 июня 1945 года этому соединению присвоено почетное наименование "Берлинская".
"Уже с конца 41-го годы, когда нацисты были прогнаны от советской столицы, в прессе стала появляться информация, что война обязательно должна закончиться разгромом нацистской Германии в Берлине. На Западе пристально изучались лозунги наших корреспондентов и писателей, что мы обязательно водрузим Красное Знамя в Берлине", - отметил историк.
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По его словам, тогда не уточнялось, в какой точке Берлина будет установлен флаг: будет ли это Рейхстаг или Бранденбургские ворота.
В конце 1944 года наша армия освобождала Польшу и была нацелена на Берлин. В феврале 1945 года войска 1-го Белорусского фронта вышли на Одер, захватили там плацдарм, и до Берлина оставалось 65 километров.
"Ожесточенные бои начались в окрестностях Рейхстага 29 апреля. Его обороняли более тысячи гитлеровцев, причем это не только войска Вермахта. Помимо них, там были эсэсовцы из Прибалтики, из Швеции, из Венгрии, а также из французской дивизии СС "Шарлемань", они ожесточенно сражались и выкурить их из Рейхстага было непросто", - подчеркнул собеседник агентства.
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30 апреля советские военнослужащие ворвались в Рейхстаг, но взять его сразу не смогли.
"Противник засел в подвалах, на крыше и на верхних этажах. Пришлось осуществлять вторую атаку, обстреливать Рейхстаг из орудий и танков. Вперед пошли штурмовые группы. Вечером была отдана команда специальной группе, в которую входили Мелитон Кантария, Алексей Берест и Михаил Егоров. После 10 часов вечера группа под командованием лейтенанта Береста установила штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии на крыше Рейхстага у скульптурной композиции, символизирующей великую Германию", - отметил научный директор РВИО.
"На следующий день было приказано перенести знамя непосредственно на купол Рейхстага, который был сильно разрушен. Рискуя жизнью, группа Кантария – Берест – Егоров выполнила это задание", - сказал Мягков.
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По его словам, позднее Знамя Победы было доставлено в Москву победы, и была даже идея пронести его на параде победы 24 июня 1945 года.
"Но от нее отказались, поскольку участники этих событий, в том числе капитан Степан Неустроев, командовавший операцией, не показали хорошей строевой подготовки: он был ранен в ноги. Маршал Советского Союза Георгий Жуков принял решение обойтись без выноса знамени", - заметил историк.
Он также отметил, что первый раз Знамя Победы было вынесено на Красную площадь во время Парада Победы 9 мая 1965 года.
На все Парады Победы выносится копия Знамени Победы. В то время как подлинный оригинал полотнища хранится в специальном фонде Центрального музея Вооруженных сил РФ.
"Известно, что на Знамени Победы внизу не хватает небольшого кусочка материи, вырезана полоска ткани. Одна из версий гласит, что женщины-связистки, которые должны были написать краской наименование части на знамени, вырезали кусочек, а потом разделили его на несколько еще более мелких частей, чтобы сохранить память о Знамени Победы на всю жизнь", - добавил историк.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБерлин (город)ГерманияПольшаМелитон КантарияГеоргий ЖуковРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вермахт80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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