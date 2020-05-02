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75 лет Великой Победы
2020-05-02T04:29
https://ria.ru/20200502/1570878465.html
В РВИО рассказали о десятках советских знамен, водруженных на Рейхстаг
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568897524_0:230:2993:1914_1036x0_80_0_0_45c8fe1e2eebb05f201f79d8f74be95f.jpg
РИА Новости

В РВИО рассказали о десятках советских знамен, водруженных на Рейхстаг

00:16 02.05.2020 (обновлено: 04:29 02.05.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТеминЗнамя Победы над рейхстагом
Знамя Победы над рейхстагом
© РИА Новости / Виктор Темин
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Штурмовые группы в 1945 году установили на Рейхстаг около сорока самодельных и официальных штурмовых флагов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Второго мая 1945 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова совместно с войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева заняли столицу фашистской Германии город Берлин. Бои за Рейхстаг продолжались до 1 мая, а отдельные группы противника, засевшие в подвалах, капитулировали лишь 2 мая.

"На Рейхстаг было установлено около сорока десятков самодельных и официальных штурмовых флагов. Эти флажки, флаги, знамена были нашими солдатами установлены и в окнах, и на фасаде, и на куполе, даже на скульптурах, которые украшали Рейхстаг", - заявил Мягков.

Директор РВИО напомнил, что 29 апреля войска 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта подошли к Рейхстагу и начался его штурм.
Знамя Победы: как советские войска штурмовали Рейхстаг
30 апреля, 16:0275 лет Великой Победы
Знамя Победы: как советские войска штурмовали Рейхстаг75 лет назад, 30 апреля 1945 года, советские солдаты установили на крыше Рейхстага Знамя Победы. Ожесточенные бои за здание длились пять часов.
"Сходу его взять не удалось, здание Рейхстага представляло собой мощный узел сопротивления и являлось одним из важнейших объектов в системе обороны город, вокруг были отрыты глубокие рвы, устроены заграждения, оборудованы пулеметные и артиллерийские огневые точки. Гарнизон, который составлял около тысячи человек, состоящий из интернационала эсэсовцев, оказывал особенно упорное сопротивление. На лестницах и в помещении главного здания Рейхстага борьба неоднократно переходила в рукопашные схватки", - заявил историк.
Директор РВИО напомнил, что символической точкой должно была стать установка знамени на поверженный Рейхстаг, но невозможно было предсказать, какая дивизия, какая бригада или полк первыми выйдет и захватит его, поэтому штурмовые флаги - красные знамена были вручены представителям частей, который осуществлял штурм. Всего было изготовлено девять официальных штурмовых знамен.
"Первыми в 22.30 30 апреля водрузили штурмовое Красное знамя на крыше Рейхстага на скульптурной группе "Богиня победы" разведчики из 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады. Через несколько часов на крыше Рейхстага на скульптуре конного рыцаря - кайзера Вильгельма было установлено Красное знамя номер пять, которое вошло во все учебники истории. Его водрузили сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, которых сопровождал лейтенант Алексей Берест", - рассказал Мягков.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
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Он напомнил, что знамя, которое водрузили Егоров и Кантария, ими же было перенесено непосредственно на купол Рейхстага, и его фотографии, сделанные с самолета, облетели всю мировую прессу, поэтому именно оно стало Знаменем Победы.
"Как рассказывают очевидцы, 2 мая картиной дня стало массовое паломничество солдат к Рейхстагу, каждый хотел расписаться, оставить свой автограф, кто-то мелом, кто-то краской, кто-то штыком. На стенах появились тысячи надписей. Потом солдаты валились на землю, на тротуары и засыпали от усталости", - рассказал историк.
Он напомнил, что показать Знамя Победы планировалось во время парада на Красной площади в июне 1945 года, для этого оно было доставлено в Москву. Знамя по Красной площади должны были пронести Егоров, Кантария и капитан Степан Неустроев, батальон которого прикрывал установку знамен, но у них не было достаточной строевой подготовки, более того, у Неустроева было несколько ранений, в том числе в ногу, он хромал, поэтому было решено, что знамя Победы выноситься не будет совсем.
"У знамени Победы внизу не хватает тонкой полоски в несколько сантиметров, по одной из версий девушки, которые шили это знамя, вырезали небольшую полоску и разрезали на ленты, чтобы у них тоже был символ Победы", - рассказал Мягков.
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75 лет Великой ПобедыРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ГерманияСССРБерлин (город)Общество
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