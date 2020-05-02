В РВИО рассказали о десятках советских знамен, водруженных на Рейхстаг

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Штурмовые группы в 1945 году установили на Рейхстаг около сорока самодельных и официальных штурмовых флагов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества ( Штурмовые группы в 1945 году установили на Рейхстаг около сорока самодельных и официальных штурмовых флагов, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Михаил Мягков.

Второго мая 1945 года войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова совместно с войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева заняли столицу фашистской Германии город Берлин . Бои за Рейхстаг продолжались до 1 мая, а отдельные группы противника, засевшие в подвалах, капитулировали лишь 2 мая.

"На Рейхстаг было установлено около сорока десятков самодельных и официальных штурмовых флагов. Эти флажки, флаги, знамена были нашими солдатами установлены и в окнах, и на фасаде, и на куполе, даже на скульптурах, которые украшали Рейхстаг", - заявил Мягков.

Директор РВИО напомнил, что 29 апреля войска 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта подошли к Рейхстагу и начался его штурм.

"Сходу его взять не удалось, здание Рейхстага представляло собой мощный узел сопротивления и являлось одним из важнейших объектов в системе обороны город, вокруг были отрыты глубокие рвы, устроены заграждения, оборудованы пулеметные и артиллерийские огневые точки. Гарнизон, который составлял около тысячи человек, состоящий из интернационала эсэсовцев, оказывал особенно упорное сопротивление. На лестницах и в помещении главного здания Рейхстага борьба неоднократно переходила в рукопашные схватки", - заявил историк.

Директор РВИО напомнил, что символической точкой должно была стать установка знамени на поверженный Рейхстаг, но невозможно было предсказать, какая дивизия, какая бригада или полк первыми выйдет и захватит его, поэтому штурмовые флаги - красные знамена были вручены представителям частей, который осуществлял штурм. Всего было изготовлено девять официальных штурмовых знамен.

"Первыми в 22.30 30 апреля водрузили штурмовое Красное знамя на крыше Рейхстага на скульптурной группе "Богиня победы" разведчики из 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады. Через несколько часов на крыше Рейхстага на скульптуре конного рыцаря - кайзера Вильгельма было установлено Красное знамя номер пять, которое вошло во все учебники истории. Его водрузили сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария , которых сопровождал лейтенант Алексей Берест", - рассказал Мягков.

Он напомнил, что знамя, которое водрузили Егоров и Кантария, ими же было перенесено непосредственно на купол Рейхстага, и его фотографии, сделанные с самолета, облетели всю мировую прессу, поэтому именно оно стало Знаменем Победы.

"Как рассказывают очевидцы, 2 мая картиной дня стало массовое паломничество солдат к Рейхстагу, каждый хотел расписаться, оставить свой автограф, кто-то мелом, кто-то краской, кто-то штыком. На стенах появились тысячи надписей. Потом солдаты валились на землю, на тротуары и засыпали от усталости", - рассказал историк.

Он напомнил, что показать Знамя Победы планировалось во время парада на Красной площади в июне 1945 года, для этого оно было доставлено в Москву . Знамя по Красной площади должны были пронести Егоров, Кантария и капитан Степан Неустроев, батальон которого прикрывал установку знамен, но у них не было достаточной строевой подготовки, более того, у Неустроева было несколько ранений, в том числе в ногу, он хромал, поэтому было решено, что знамя Победы выноситься не будет совсем.