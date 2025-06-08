https://ria.ru/20250608/troitsa-1737298760.html

Троица: история праздника, традиции и запреты

Троица в 2025 году: какого числа, суть православного праздника в России

Троица: история праздника, традиции и запреты

Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. О том, какого числа РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T12:23:00+03:00

2025-06-08T12:23:00+03:00

2025-06-08T12:23:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Троица – один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. О том, какого числа Троицын день в 2025 году, в чем суть Дня святой троицы и о его главных традициях – в материале РИА Новости. Какого числа будет Троица в 2025 году?В этом году Троицу отмечают 8 июня. Праздник Троицы входит в так называемую "цветную триодь" - цикл пасхальных праздников. Он зависит от даты Светлого Христова Воскресения, которая меняется из года в год. Троица отмечается на 50-й день. Отсюда еще одно название праздника – Пятидесятница или, по-гречески, Пентакостия.Троица у православныхТроица – одно из ключевых событий христианства. Именно в этот день, согласно вероучению, человечеству была явлена третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов через 49 дней после воскресения Христа. После чего ученики Иисуса вышли на проповедь.Тем самым в этот день была образована вселенская Церковь. Поэтому праздник принято еще называть днем ее рождения. Отсюда и его значимость для верующих.Что интересно, в католичестве делят событие на несколько дат. На 50-й день после Пасхи католики празднуют непосредственно зафиксированное в Писании событие – сошествие Святого Духа на апостолов. А через неделю они отмечают день всех трех ликов Святой Троицы. В православии же все отмечают одной датой. О праздникеЧто делают в ТроицуПраздник особенный не только с богословской точки зрения. С ним связано множество особых обрядов. Прежде всего церковных. Храмы в этот день украшают цветами и березовыми ветками. На Украине и в Белоруссии их обычно заменяют камышовые стебли. Это символ не только красоты божией, но и обновления мира, которое произошло вместе с рождением Церкви Христовой.Меняются и облачения священников. Вместо белых одежд они надевают зеленые. Этот цвет обозначает вечную жизнь. Верующие в этот день идут на службу. После литургии сразу принято служить вечерню, на которой читаются особые молитвы Пресвятой Троице. Что нельзя делать в ТроицуВопреки распространенному мнению, православные в сам день праздника не ходят на кладбище. Для этого в церковном календаре установлен специальный день – Троицкая родительская суббота, которую отмечают накануне. Кроме того, в Троицын день нельзя работать. Речь идет о тяжелом физическом труде. Какие-либо бытовые заботы по дому, как отмечают священники, вполне допустимы. ТрадицииНа праздник принято делать венки из травы и цветов. Либо особые букеты с березовыми ветвями. Ими украшают дома.Кроме того, на Пятидесятницу пекли караваи. Какую-то часть оставляли себе. А остальным угощали соседей, либо раздавали в качестве милостыни. ОбрядыВ Троицын день в старину совершали различные обряды, которые имеют языческое происхождение. Они связаны с дохристианским праздником Семик, когда поминались "заложные" покойники – то есть умершие неестественной смертью. Согласно поверьям, их души выходили на дорогу по ночам и убивали путникам.А чтобы этого не случилось, совершали определенные ритуалы. Например, обходили поля и выкрикивали величания. Также выносили из дома все старое и ненужное. Со временем все эти обряды стали ассоциироваться с праздником Троицы. ПриметыПо Троице в старину определяли будущее. В этот день, как и на Ивана Купалу, в реки запускали венки. Делали это девушки. Считалось, что его должны найти будущие мужья. Поэтому девицы приговаривали: "Плыви мой венок на тот бережок, кто поймая мой венок — то будя женишок".Если на Пятидесятницу дождливо, значит лето будет теплым. Да и урожай хорошим. А если солнечно – то будет очень жарко, а значит и поля плохо уродятся. История праздникаКак считают историки, многочисленные народные обряды окончательно сформировались примерно в XIV веке. И стали неотъемлемой частью христианского праздника, который, кстати, один из древнейших.Отмечали Пятидесятницу еще в ветхозаветные времена. У евреев праздник называется Шавуот – день, когда Моисей со своим народом достиг горы Синай, где получил от Бога Тору – священное писание иудаизма.У христиан же 50-й день после Пасхи имеет другой смысл: на учеников Христа сошла благодать Святого Духа, после чего они отправились распространять по миру благую весть. Это событие подробно описано в книге Деяний апостолов: ближайшие последователи Иисуса, а также Дева Мария, собрались после Вознесения Господня в Сионской горнице в Иерусалиме – месте Тайной вечери, последней трапезы со Спасителем."И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием", - говорится в Деяниях.Апостол Петр обратился к иудеям с проповедью, после которой во Христа уверовали три тысячи человек. Тем самым появилась первая христианская община. Гадание в день ТроицыНесмотря на чисто христианский смысл праздника, с ним связаны обряды, которые Церковь осуждает. Например, гадания, которые священники называют языческим пережитком.Тем не менее, ворожба довольно популярна у россиян. Конкретно с Троицыным днем связано три ее способа:Гадание на венке. В старину девушки пускали по реке венки. Чей уплывет дальше, та и быстрее всех найдет жениха.Гадание у реки. В полдень выходили к водоему и брали со дня небольшой камень. Затем его высушивали. А уже ночью, при луне, возвращались с ним и веточкой ивы. Оба предмета бросали в воду, загадывая желание, и смотрели на рябь. Если она кругообразная, то желаемое не исполнится.Гадание на зверобое. Еще один способ узнать будущее – насобирать в поле зверобоя. Затем его стебли выкручивали, произнося имя человека, к которому испытываешь чувства. Если пойдет красный сок – значит, он полюбит тебя. Если прозрачный – то нет. Как украсить дом на ТроицуСогласно народному преданию, когда Святой Дух сходил на апостолов, то Сионская горница украсилась растениями. Отсюда и пошел один из наиболее примечательных обычаев Троицы.Особых правил украшения нет – ветви деревьев и цветы можно ставить где угодно. Например, цветочные венки вешают на дверь в дом. А снопы свежей зеленой травы ставят у икон.В старину жилища украшали березой, кленом, дубом и рябиной. Нельзя было ставить "иудино дерево" — осину. Также запрет распространялся на вербу – считалось, что она "накапливает силы" после праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья). ПоздравленияВ этот день, несмотря на его значимость, не приняты специальные архиерейские (патриаршие) поздравления ко всей пастве и телеобращения, как это бывает на Рождество и на Пасху. Хотя по популярности у православных Троица, безусловно, приравнивается к этим двум главным праздникам христианства.Нет и особых словесных формул. Верующие обычно просто говорят друг другу: "С днем Пресвятой Троицы!".При этом в Интернете можно найти немало поздравлений, которые верующие пересылают друг другу в соцсетях и мессенджерах.

https://ria.ru/20250515/traditsiya-1866432079.html

https://ria.ru/20250327/iyun-1866431710.html

https://ria.ru/20250515/1572548887.html

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справки, украина, белоруссия, иерусалим, русская православная церковь, день святой троицы, религиозные праздники