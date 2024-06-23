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Священник рассказал о смысле праздника Святой Троицы - РИА Новости, 23.06.2024
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Религия
 
04:05 23.06.2024 (обновлено: 06:00 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/troitsa-1954609176.html
Священник рассказал о смысле праздника Святой Троицы
Священник рассказал о смысле праздника Святой Троицы - РИА Новости, 23.06.2024
Священник рассказал о смысле праздника Святой Троицы
Праздник Святой Троицы, который также называют днем рождения Церкви, напоминает об ответственности, которую несет каждый православный христианин за Церковь,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T04:05
2024-06-23T06:00
религия
иисус христос
русская православная церковь
день святой троицы
религия
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Праздник Святой Троицы, который также называют днем рождения Церкви, напоминает об ответственности, которую несет каждый православный христианин за Церковь, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.Ответственность и единствоВ Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу. Другие названия праздника - день Святой Троицы (православные христиане верят в Святую Троицу – единство трех лиц Бога – Отца, Сына, Святого Духа). Праздник посвящен событиям, которые произошли на 50-ый день после Воскресения Христова, когда на апостолов, а в их лице – на всех людей – сошел Святой Дух. Тогда апостолы заговорили на разных языках и распространили учение Иисуса Христа в мире. Поэтому Пятидесятницу называют также днем рождения христианской Церкви. Таким образом, в этот день верующие прославляют единого Бога, явленного в трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа.По словам отца Максима, Пятидесятница – день рождения Церкви, так как в этот день исполнились слова Христа Спасителя, которые он незадолго до земного расставания сказал своим ученикам: "Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя да прибудет с вами вовек…Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам" (Евангелие от Иоанна)."День рождения Церкви — это напоминание всем православным христианам о личной ответственности каждого из нас за Церковь. Мы, в отличие от западного христианства, которое возложило ключевую ответственность за веру, церковь, принимаемые решения на верховного епископа - папу римского, храним понимание соборности церкви, когда каждый несёт ответственность за всю Церковь. Таким образом, верующий не может сказать: "Мне так сказали, я послушался, я человек маленький, ничего не понимаю", — сказал глава Учебного комитета РПЦ.Также, продолжил он, православие, в отличие от католической традиции, не имеет единого организационного центра, "то есть православные люди молятся на разных языках, живут в разных культурах, порой сильно друг от друга отличающихся, да и сами богослужения могут разниться"."Тем не менее каждый, кто входит в православный храм в любой стране, знает, что входит в единство, которому не нужно административное, структурное подчинение, единство, которое даётся действием Святого Духа. То есть это действие Святого Духа объединяет православные поместные церкви вне зависимости от того, как они друг с другом общаются, имеют ли конфликты, ведь это человеческий уровень, а уровень выше человеческого — главный в Церкви", — пояснил протоиерей.Сошествие ДухаСамо событие сошествия Святого Духа описано в книге Деяний Апостольских. "В день ветхозаветного праздника пятидесятницы апостолы и другие ученики Христа были собраны в Сионской горнице, там они услышали шум, гром, как бы раздающийся с неба, в виде огненных языков над их головами низошел тот самый Дух Утешитель, посланный от Отца. Эти огненные языки символический указывают на особенные дары проповеди на многих языках народов мира, которые были тогда даны апостолам. А Дух Святой остался в Церкви навсегда", — напомнил отец Максим.Он также рассказал об одно из традиций праздника Пятидесятницы в разных православных церквях — украшать храмы растениями, например, в Русской церкви используют березы, а на пол стелют траву. "Это служит напоминанием о том, что происходило в Сионской горнице: шуме ветра, той атмосфере, которая свойственна была средиземноморскому югу. Таким образом, храм символически становится той Сионской горницей, в которой находились апостолы во время сошествия Духа Святого", — сказал Козлов.А трава на полу, добавил он, имеет и функциональное значение. "В день праздника сразу после литургии совершается вечерня с чтением довольно протяженных по времени коленопреклоненных молитв святителя Василия Великого. Верующие, соответственно, стоят на коленях в храме, трава в данном случае является "смягчающим фактором". Рекомендую тем, кому трудно стоять на коленях, или где не будет на полу травы, в этот день взять с собой подстилочку", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240621/traditsiya-1866432079.html
https://ria.ru/20240621/1572548887.html
https://ria.ru/20240621/troitsa-1737298760.html
https://ria.ru/20240604/pravoslavnyy-1880934441.html
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иисус христос, русская православная церковь, день святой троицы, религия
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, День Святой Троицы, Религия
Священник рассказал о смысле праздника Святой Троицы

Протоиерей Козлов: праздник Троицы напоминает об ответственности за Церковь

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы
Прихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Праздник Святой Троицы, который также называют днем рождения Церкви, напоминает об ответственности, которую несет каждый православный христианин за Церковь, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Ответственность и единство

В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу. Другие названия праздника - день Святой Троицы (православные христиане верят в Святую Троицу – единство трех лиц Бога – Отца, Сына, Святого Духа). Праздник посвящен событиям, которые произошли на 50-ый день после Воскресения Христова, когда на апостолов, а в их лице – на всех людей – сошел Святой Дух. Тогда апостолы заговорили на разных языках и распространили учение Иисуса Христа в мире. Поэтому Пятидесятницу называют также днем рождения христианской Церкви. Таким образом, в этот день верующие прославляют единого Бога, явленного в трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа.
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По словам отца Максима, Пятидесятница – день рождения Церкви, так как в этот день исполнились слова Христа Спасителя, которые он незадолго до земного расставания сказал своим ученикам: "Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя да прибудет с вами вовек…Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам" (Евангелие от Иоанна).

"День рождения Церкви — это напоминание всем православным христианам о личной ответственности каждого из нас за Церковь. Мы, в отличие от западного христианства, которое возложило ключевую ответственность за веру, церковь, принимаемые решения на верховного епископа - папу римского, храним понимание соборности церкви, когда каждый несёт ответственность за всю Церковь. Таким образом, верующий не может сказать: "Мне так сказали, я послушался, я человек маленький, ничего не понимаю", — сказал глава Учебного комитета РПЦ.
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Также, продолжил он, православие, в отличие от католической традиции, не имеет единого организационного центра, "то есть православные люди молятся на разных языках, живут в разных культурах, порой сильно друг от друга отличающихся, да и сами богослужения могут разниться".
"Тем не менее каждый, кто входит в православный храм в любой стране, знает, что входит в единство, которому не нужно административное, структурное подчинение, единство, которое даётся действием Святого Духа. То есть это действие Святого Духа объединяет православные поместные церкви вне зависимости от того, как они друг с другом общаются, имеют ли конфликты, ведь это человеческий уровень, а уровень выше человеческого — главный в Церкви", — пояснил протоиерей.
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Сошествие Духа

Само событие сошествия Святого Духа описано в книге Деяний Апостольских. "В день ветхозаветного праздника пятидесятницы апостолы и другие ученики Христа были собраны в Сионской горнице, там они услышали шум, гром, как бы раздающийся с неба, в виде огненных языков над их головами низошел тот самый Дух Утешитель, посланный от Отца. Эти огненные языки символический указывают на особенные дары проповеди на многих языках народов мира, которые были тогда даны апостолам. А Дух Святой остался в Церкви навсегда", — напомнил отец Максим.

Он также рассказал об одно из традиций праздника Пятидесятницы в разных православных церквях — украшать храмы растениями, например, в Русской церкви используют березы, а на пол стелют траву. "Это служит напоминанием о том, что происходило в Сионской горнице: шуме ветра, той атмосфере, которая свойственна была средиземноморскому югу. Таким образом, храм символически становится той Сионской горницей, в которой находились апостолы во время сошествия Духа Святого", — сказал Козлов.
А трава на полу, добавил он, имеет и функциональное значение. "В день праздника сразу после литургии совершается вечерня с чтением довольно протяженных по времени коленопреклоненных молитв святителя Василия Великого. Верующие, соответственно, стоят на коленях в храме, трава в данном случае является "смягчающим фактором". Рекомендую тем, кому трудно стоять на коленях, или где не будет на полу травы, в этот день взять с собой подстилочку", — заключил собеседник агентства.
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