Троицкая родительская суббота: дата и традиции дня поминовения

Троицкая родительская суббота – день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. Какого числа Троицкая суббота в 2026 году, история праздника, что можно и нельзя делать в этот день – в материале РИА Новости.

Когда: 30 мая 2026 года

Что это: вселенская родительская суббота перед Троицей

Главный смысл: общецерковная молитва обо всех усопших православных христианах

Что делают: идут в храм, подают записки, участвуют в панихиде, молятся дома и при желании посещают кладбище

Когда Троицкая суббота в 2026 году

Дата Троицкой родительской субботы не фиксирована – она зависит от Пасхи и каждый год меняется. В 2026 году этот день приходится на 30 мая, накануне праздника Святой Троицы – Пятидесятницы, отмечаемой 31 мая.

В православном календаре существуют особые дни поминовения усопших, которые называются родительскими субботами . Из них выделяют две, когда молятся за упокой не только близких, но и всех почивших православных, поэтому они называются Вселенскими. Именно таковой является Троицкая родительская суббота.

"Троицкая суббота является одной из двух вселенских родительских суббот, когда в православной традиции совершается всеобщее поминовение усопших: в храмах проходят заупокойные богослужения и панихиды, а верующие приносят иконы, хлеб, соль, записки с именами усопших, а также виноград и колосья", – отмечает к. филол. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор православных книг и статей Лариса Микаллеф.

История и церковное значение

Согласно уставу Вселенской православной церкви, перед праздником Троицы (Святой Пятидесятницы) совершается заупокойное богослужение по аналогии с первой Вселенской родительской субботой, которая проходит перед Неделей о Страшном суде , на Мясопустной седмице. Именно благодаря последующему Дню Святой Троицы эта родительская суббота получила свое название — Троицкая. Так же как и Мясопустная, она предшествует вхождению в пост, который начинается через седмицу и называется Апостольским, или Петровым.

Сравнение с другими поминальными днями День Статус Когда бывает Основной акцент Мясопустная суббота вселенская перед Великим постом всеобщее поминовение Троицкая суббота вселенская перед Троицей всеобщее поминовение перед Пятидесятницей Радоница особый поминальный день после Пасхи пасхальная память об усопших Димитриевская суббота поминальный день осенью память усопших в русской традиции

Истоки Троицкой родительской субботы можно найти в библейских текстах. Согласно православному символизму, Троицкая суббота обозначает последний день Церкви Ветхого Завета перед установлением новых традиций, которые связаны с Христом. Еще с древних времен закрепилось, что в день Пятидесятницы происходит искупление живых и мертвых с помощью силы Святого Духа, поэтому уже тогда Церковь призывала в этот день поминать усопших, не только близких, но и "всех от века".

Отдельный вопрос – почему именно суббота стала днем поминовения. Богослов и автор многочисленных материалов портала Православие.Ру Иеромонах Иов (Гумеров) объясняет это так: после Воскресения Христова суббота из дня земного покоя стала "символом радостного покоя в Царстве Небесном". Отсюда и закрепленный уставом Церкви обычай совершать заупокойные службы именно в субботу. А Троицкая родительская суббота, по его словам , особенная: "В эту субботу возносится молитва за всех людей, от века усопших в надежде воскресения и жизни вечной, потому что в день Пятидесятницы сошествием Животворящего Пресвятого Духа во всей силе явилось Царство Христово".

Кандидат исторических наук и кандидат богословия, богослов Юрий Рубан в своей статье разграничивает обычные поминальные субботы и вселенские: "Во Вселенские субботы Церковь призывает нас на время отвлечься от естественной, но несколько эгоистичной кровной любви и молиться об упокоении всех рабов Божиих преставившихся, всех преждепочивших православных христиан".

Традиции Троицкой субботы

Согласно церковным правилам, Троицкая суббота объединяет несколько устойчивых традиций: церковное богослужение, посещение кладбища и домашнюю поминальную трапезу. Каждая из них имеет свой смысл и свое место в распорядке дня.

Богослужения в храме

На Троицкую родительскую субботу в храмах проводятся литургия и панихида. Как правило, начинается церковная служба в 9:00 (но время лучше уточнять напрямую в храме, который планируется посетить).

По традиции верующие приходят заранее и подают заупокойные записки. В них указываются имена усопших родственников (полное имя в родительном падеже), при этом священнослужителей указывают во главе списка. В этот день можно заказать сорокоуст на 40 дней, полгода и год, тогда имена родственников будут упоминать в ежедневных церковных богослужениях. Также на Троицкую родительскую субботу принято ставить свечки и молиться за упокой усопших родных.

Еще одной традицией считается приносить в храм еду, для этих целей ставится поминальный стол – канун. Разрешены постные блюда, сладости, домашняя выпечка, фрукты и литургийное вино, а после освящения продукты раздают всем желающим.

"Верующие приносят постную еду на канун: кашу, хлеб, сладости, фрукты, вино. Ее освящают и затем раздают прихожанам, чтобы каждый мысленно помянул усопших, а часть продуктов могут передать нуждающимся", – отмечает Лариса Микаллеф.

Элемент Где совершается В чём смысл Что делает верующий проскомидия на литургии поминовение имен в составе богослужения подает записки панихида в храме общая молитва об усопших присутствует на службе домашняя молитва дома личное поминовение близких читает молитвы и поминает по именам милостыня вне храма и при храме доброе дело в память об усопших помогает нуждающимся

Посещение кладбища и украшение могил

Троицкая суббота считается одним из главных дней для посещения кладбища. Люди приходят к могилам, наводят порядок: убирают мусор, очищают надгробия, приводят в порядок землю и украшают ее цветами и зеленью. Над могилами зажигают свечи или лампады, читают краткую молитву и вспоминают умерших добрыми словами. Не возбраняется ухаживать не только за могилами своих родных, но и за заброшенными безымянными захоронениями.

Не запрещается устраивать поминальные трапезы, а вот оставлять еду на могилах не обязательно – это считается языческой традицией. Ее лучше раздать нуждающимся. Проводить шумные застолья и употреблять алкоголь запрещено церковью.

Поминальная трапеза

После богослужения и посещения кладбища в семьях устраивают скромную поминальную трапезу. Строгого поста в этот день нет, поэтому блюда могут быть более сытными, но главное – умеренность и спокойная атмосфера.

В центре стола – кутья: сладкая каша из пшеницы или риса с медом и сухофруктами. Именно с этого блюда принято начинать трапезу. Также готовят блины без начинки, зеленые щи или щавелевый суп, блюда с первой зеленью – луком, укропом, редиской. Нередко хозяйки пекут пирожки и булочки. За столом произносят добрые слова в память об усопших и рассказывают о них молодому поколению.

Что делать и как правильно провести праздник

День поминовения требует особого настроя: не суеты и веселья, а тишины, молитвы и внимания к близким – живым и ушедшим. Ниже – как правильно провести Троицкую субботу.

Как проходит поминовение в храме

Начинать Троицкую родительскую субботу принято с посещения храма. После литургии и панихиды верующие раздают милостыню и едут с семьей на кладбище, а завершается день поминальной трапезой дома, куда принято приглашать даже тех родственников, с которыми давно не виделись.

"В храмах совершаются заупокойные службы – Божественная литургия и Вселенская панихида, на которые можно подать записки с именами усопших для поминовения, заказать сорокоуст, а также принести продукты на поминальный стол – канун", – уточняет доцент кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ, имеющая богословское образование, Наталия Козьякова.

Что можно сделать дома

Если нет возможности посетить храм, день можно провести дома. Это не менее значимо, если подойти с нужным настроем.

Домашняя молитва

Дома можно зажечь церковную свечу, поставить икону и перед трапезой прочитать молитвы об усопших. Для этого часто используют помянник – небольшую книжечку, в которую записывают имена живых и усопших сродников.

Основной молитвой считается обращение: "Упокой, Господи, души усопших раб Твоих…". "Дополнительно можно читать другие молитвы из молитвослова, обращаться к Богу, Богородице и святым, выражая любовь, скорбь и просьбу о даровании усопшим Царствия Небесного", – дополняет Лариса Микаллеф.

Милостыня и добрые дела

После посещения храма принято подавать милостыню нуждающимся и просить их помолиться за упокой усопших. При этом под милостыней подразумеваются не только деньги и еда, но и благочестивые поступки: помощь делом, поддержка, передача вещей в приюты и больницы.

"В этот день особое значение имеют добрые дела во имя усопших: помощь нуждающимся, пожертвования, передача продуктов или вещей в храмы, приюты и больницы, а также простые слова поддержки людям. Милостыня, поданная с просьбой помолиться за умерших, считается важной частью поминовения, так как милосердие воспринимается как духовная помощь душам усопших", – отмечает Лариса Микаллеф.

Добрые дела в этот день должны совершаться в память об ушедших. Например, если умерший родственник страдал от какой-либо зависимости, то особенно благочестивой будет помощь живому, страдающему от схожей проблемы.

Нужно ли идти на кладбище

Посещение кладбища в Троицкую субботу – устойчивая традиция, однако церковные источники расставляют приоритеты иначе, чем принято думать.

Приоритет дня – участие в общей молитве в храме, а не поездка на кладбище. Могилу усопшего можно посетить после службы или в другой удобный день. Если по обстоятельствам сделать это невозможно, достаточно помянуть умерших в храме и дома молитвой.

"Церковь признает такой способ поминовения полноценным, поскольку главное значение имеет искренняя молитва и духовная память об умерших", – подчеркивает Лариса Микаллеф.

Что нельзя делать

Строгих канонических запретов в этот день немного, однако ряд вещей прямо противоречит смыслу поминовения, в соответствии с церковными рекомендациями.

Что можно Зачем Что нельзя Почему прийти в храм участие в общей молитве превращать день в шумное застолье противоречит духовному смыслу подать записки о упокоении церковное поминовение усопших ссориться, ругаться, выяснять отношения нарушает настрой дня помолиться дома если нет возможности пойти в храм оставлять еду и алкоголь на могилах это не церковная практика посетить кладбище после молитвы как знак памяти и уважения подменять молитву только трапезой главный смысл дня - молитва

В частности, в этот день нельзя:

предаваться унынию, грустить, горевать и плакать;

злоупотреблять алкоголем;

устраивать пышные застолья, проводить свадьбы и шумные гуляния;

приносить в храм и жертвовать не постную еду;

проводить языческие обряды и гадать;

сквернословить, проявлять агрессию, ссориться и врать, а также обижаться и злиться;

заниматься тяжелым физическим трудом (это не означает, что следует вовсе бездельничать).

"Недопустимо устраивать на кладбище застолья с алкоголем, оставлять еду, напитки и мусор на могилах. Также не допускаются гадания, попытки "вызова душ" и любые мистические обряды, не связанные с церковной традицией. Не рекомендуется предаваться отчаянию и чрезмерной скорби: допускается тихая печаль, но без потери надежды, с памятью о воскресении и милости Божией", – дополняет Лариса Микаллеф.

Повседневные домашние дела – уборка, стирка, приготовление пищи – не запрещены, однако их следует выполнять без излишней суеты. Основное внимание в этот день должно быть сосредоточено на молитве, посещении храма, поминовении усопших и совершении добрых дел.

Молитвы на Троицкую субботу

Молитва – главное содержание дня, будь то храмовое богослужение или домашнее поминовение. На богослужении в храме звучат:

Тропарь заупокойный (глас 8):

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй

и полезная всем подаваяй,

Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих,

на Тя бо упование возложиша,

Творца и Зиждителя и Бога нашего.

Кондак (глас 6):

Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих,

идеже несть болезнь, ни печаль,

ни воздыхание,

но жизнь безконечная.

Дома верующие читают молитву об усопших. Основной текст:

"Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Аминь".

"Если нет помянника, можно обратиться к Богу своими словами, выражая любовь, скорбь и просьбу о даровании усопшим Царствия Небесного. Ее продолжительность определяется внутренним чувством и потребностью души", – поясняет Наталия Козьякова.

Краткую молитву "Со святыми упокой, Господи, души усопших раб Твоих…" также читают на кладбище – у могил.

Приметы и поверья

В народе верили, что в ночь на Троицкую родительскую субботу могут присниться усопшие близкие. Люди считали, что важно внимательно относиться к таким снам и слушать, что умершие будут говорить. Если сон спокойный, приснившийся усопший ничего не просит и никуда не зовет – все хорошо. Также считалось, что покойные могут помочь разрешить сложную жизненную ситуацию и дать совет. Немаловажной приметой являлось то, какой именно сон приснится. Раньше верили, что яркие, интересные и приятные сны видели праведники, а тусклые, тревожные и прерывистые – грешники.

Многие приметы пришли еще со времен Древней Руси. Так, перед Троицкой родительской субботой раньше не купались, так как считалось, что в этот день русалки в водоемах поджидают людей, чтобы утащить их с собой. С этой же приметой был связан запрет на стирку белья. А чтобы не случилось беды, в саму Троицкую субботу молодые люди ходили вдоль водоемов и "разгоняли" русалок громкими криками.

Накануне Троицы в дом приносили ветку осины. Если утром листья оставались зелеными, то год пройдет хорошо, близкие не будут болеть, а если ветка сохла, а листья желтели – надо готовиться к тяжелому году и потерям. Также существовало множество примет, связанных с погодой:

если в Троицкую субботу жарко – это к засухе и неурожаю;

если в небе появилась радуга – близкие и родственники весь год будут в здравии;

если пошел дождь – к хорошему урожаю грибов и ягод;

если утром обильная роса – жди ранних заморозков.

Считалось, что в этот день нельзя отказывать в милостыне, так как это могло восприниматься как обида для души усопшего. Также бытовало поверье, что не стоит сразу поднимать предметы, упавшие на кладбище, связывая это с возможной неудачей.

"Православная традиция не придает приметам духовного значения и не рассматривает их как обязательные. Поэтому приметы рассматриваются лишь как часть культурного наследия, а не как руководство к действию", – подчеркивает Лариса Миккаллеф.

Часто задаваемые вопросы

Когда Троицкая родительская суббота в 2026 году?

В 2026 году Троицкая родительская суббота приходится на 30 мая, потому что она всегда бывает в субботу перед праздником Святой Троицы. Дата плавающая и зависит от Пасхи.

Что такое Троицкая родительская суббота?

Это вселенская родительская суббота, то есть день всеобщего церковного поминовения усопших православных христиан перед Пятидесятницей. Главный смысл дня - молитва Церкви обо всех усопших, а не только о ближайших родственниках.

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу?

Не стоит превращать день в шумное застолье, ссориться, злоупотреблять алкоголем и подменять поминовение одними бытовыми ритуалами. В церковной логике день должен проходить спокойно, молитвенно и без суеверий.

Нужно ли идти на кладбище в этот день?

Посещение кладбища возможно, но церковные источники не считают его главным обязательным действием. Приоритет - участие в общей молитве в храме, а кладбище можно посетить после службы или в другой день.

Чем Троицкая суббота отличается от других родительских суббот?

Она относится к двум вселенским родительским субботам и предшествует Троице, поэтому имеет особую связь с Пятидесятницей и темой всеобщего церковного единства живых и усопших.