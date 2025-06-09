День Святого Духа: что это за праздник и когда отмечается

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. День Святого Духа в 2025 году у православных отмечается 9 июня. Что это за праздник, что можно и чего нельзя делать в Духов день, а также история праздника, его обычаи и приметы - в материале РИА Новости.

Что такое Духов день

День Святого Духа, или Духов день – это церковный праздник, в православной традиции продолжающий торжества в честь Святой Троицы. А двунадесятый праздник (один из двенадцати главных в году) Троицы в этом году выпал на 8 июня.

В Троицын день вспоминают сошествие Святого Духа на апостолов. Произошло оно на пятидесятый день после Пасхи (Воскресения Христова) и напоминало завывания сильного ветра. Верующие в эти дни прославляют единого Бога, явленного в трех лицах – Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. Эти три ипостаси одного Бога и называют Святой Троицей.

Сам праздник в Церкви, как и Воскресение Христово, отмечается с тех же пор, как совершилось событие. Это одно из древнейших церковных торжеств.

Когда Дух Святой сошел на апостолов, они заговорили на разных языках - и их проповедь христианства распространилась по миру. Потому событие это отмечают как рождение Церкви. И если Дух святой "дышит, где хочет", то Бог-Сын после своего вознесения находится "одесную" - по правую руку - от Бога Отца.

Святой Дух, или животворящее начало, как поясняют священнослужители, присутствует в мире всегда. Например, говорит через пророков и являет себя в чудесах. Но дарование Святого Духа, через которое человек приобщается Богу, дано именно на Пятидесятницу (Святую Троицу).

Тогда Святой Дух сошел на апостолов, а в их лице – на всех людей. И именно тогда родилась Церковь: через Святой Дух человек приобщается Богу; а таинство приобщения – это миропомазание, которое совершается сразу после крещения человека. Так — через крещение и миропомазание – человек получает дары Святого Духа, которые сошли на апостолов на Пятидесятницу.

Отдельной иконографии у праздника нет – в центре храма остается все та же праздничная икона, что и на Троицу - икона Сошествия Святого Духа. Святой Дух не изображается: он невидим и непостижим. Нет иконописного образа и у Бога–Отца. Хотя Его иногда изображают в виде старца с бородой, но это неканоническое изображение. Есть изображение только Бога–Сына, у двух других ипостасей канонических изображений нет.

Почему же именно этой ипостаси Святой Троицы - Святому Духу - у православных посвящен отдельный день и почему он следует сразу за кульминацией празднования Пятидесятницы?

Когда отмечается День Святого Духа

Дело в том, что у каждого Великого праздника существуют дни так называемого "попразднства" — когда праздник продолжается. Например, праздник Пасхи продолжался 40 дней, а торжества в честь Святой Троицы длятся до "отдания праздника" в течении недели.

На Руси второй день праздника Пятидесятницы – то есть наш День Святого Духа) в XIV веке среди учеников преподобного Сергия Радонежского получает наименование "Троицын день".

А на следующий день после самого торжественного события празднуется "сугубая память" главного лица праздника. Например, на следующий день после Рождества Христова отмечают праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, поскольку именно она послужила миру, родив Иисуса. После праздника Крещения Господня – день Иоанна Крестителя, потому что именно он крестил Христа. Так же — и с Троицей. Следующий после Троицы Пятидесятницы день посвящен Святому Духу. Потому что именно Он сошел на апостолов.

Как определяется дата Духова дня

Когда празднуется Духов день в тот или иной год, можно высчитать, если уже известна дата празднования Пасхи. Так, Троицу отмечают всегда на 50-й день после Воскресения Христова. А на 51 день после Пасхи – День Святого Духа. В 2025 году Пасха была 20 апреля – значит, "Духов день" выпадает на понедельник 9 июня. Это у православных, пользующихся Юлианским календарем (он отличается от Григорианского, по которому живут западнохристианские церкви и светское общество).

А вот у католиков, например, Троицу и Пятидесятницу принято праздновать с разницей в неделю.

Что же касается дня недели, в который у православных отмечается Духов день, то он тоже легко считается. Поскольку Троица приходится на воскресенье, то следующий за нею праздник Святого Духа – на понедельник.

Духов день в разные годы

православного календаря. Дата Духова дня на следующие годы определена с помощью

Год Духов день 2023 5 июня 2024 24 июня 2025 9 июня 2026 1 июня 2027 21 июня

Как отмечать Духов день

В российской традиции как и в любой церковный праздник, в Духов день главное – молитва. Помолиться можно как в храме, так и дома.

Также на Троицу есть традиция украшать храмы живыми ветвями берез, дубов, а порой - маленькими молодыми деревцами, и застилать полы свежескошенной травой. Эти украшения остаются на всю Троицкую неделю, в том числе – и на Духов день. Священники в это время служат в зеленых облачениях.

Символическое значение этого цвета в том, что Дух животворит, дает миру жизнь. Это образ жизни, расцвета.

На Духов день совершается праздничная литургия, после нее – проповедь, в которой, обычно, священники поздравляют верующих. Но сам праздник (как и суточный церковный круг) – начинается накануне. Так, часть праздничного богослужения – великая вечерня – совершается в воскресенье, в Троицын день.

В воскресенье совершается вечерня с призванием Святого Духа, длинными и торжественными молитвами, которые священник и прихожане читают на коленях. Их читают впервые после долгого перерыва. По церковному уставу, начиная с Пасхи и до Дня Святой Троицы земные поклоны запрещены - и на коленях в этот период верующие не молятся.

Чего нельзя и что можно делать

Согласно учению Церкви, в этот день, как и в любой другой, нельзя делать зла, обращаться к языческим обрядам или совершать ритуалы, продиктованные суевериями и народными приметами, коих с Духовым днем связывают немало.

Перед праздниками священникам часто задают вопросы, можно ли в день того иного церковного торжества возделывать землю, чтобы получить богатый урожай, или заниматься иным тяжелым трудом. В Русской церкви ответ один: работать можно, только при условии, что в день праздника очень важно посетить храм, поприсутствовать на службе или помолиться дома, уделить особое внимание своей духовной жизни и поддержать нуждающихся.

А каких-то особых церковных ограничений, чего нельзя делать в этот день, – нет. Духов день - не постный: праздник Святой Троицы отмечается целую неделю, в это время поста нет.

Некоторые задаются вопросом, можно ли ходить на кладбище в Духов день, - поминовение усопших, как и посещение их могил, в этот день не запрещается.

Какие молитвы читают на Духов день

Святой Дух упоминается во многих молитвах и священных текстах. Но на вопрос, какие молитвы читать на День Святого Духа, священники обычно называют одну, самую известную. Она так и называется – молитва Святому Духу. Также в праздник можно прочитать акафист Святому Духу.

По словам священнослужителей, Духов день является христианским церковным праздником, а даже самые интересные народные традиции, приметы и обычаи, распространенные в тех или иных регионах, не имеют отношения к христианству и возможные только в народных поверьях.

Так, например, и в наши дни в России в народе нередко можно услышать, будто Духов день попадает на начало русальей недели. У наших предков считалось, что в "русальни", как еще называли это время, из водоемов выходят их таинственные обитательницы – русалки, или иначе мавки. Это мифические существа, в которых превращались, по одной из версий, некрещеные покойники и утонувшие дети, а по другой – умершие в девичестве женщины. Согласно народным поверьям, встреча с таким явлением не сулила живому человеку ничего хорошего: могли утащить в воду.

В какие приметы верили наши предки на Духов день

Из народных "традиций" на просторах интернета можно также встретить: начало купального сезона в Духов день, гадания по венкам на воде, какая погода установится на лето на основе того, если в этот день идет дождь. Из поколения в поколение передавалась мудрость: "Не верь теплу до Духова дня", считалось, что только после Духова дня можно не бояться заморозков. Какая погода установится 9 июня, такая продержится следующие сорок дней. Верили, что нельзя мести пол, иначе вместе с сором можно и радость из дома вымести.

Также это время известно как "именины земли", "день земли", “земля именинница”, когда вводился запрет на посевные работы для "отдыха" почвы. Люди верили, что особенно в этот день растения, травы и цветы обладали особой силой. Однако, можно ли работать на земле, ездить на природу – сегодня решают, конечно, преимущественно исходя из сельскохозяйственного годового цикла, а не из суеверий.

Сезонные приметы не работают, возможно, еще и потому, что были привязаны только к юлианскому календарю. А современное общество в массе своей живет по григорианскому. Кроме того, многие церковные праздники, в том числе День Святого Духа, — переходящие, то есть их дата из года в год меняется.

Как поздравить близких с праздником

Воцерковленные православные христиане традиционно поздравляют друг друга коротко: "С Днем Святого Духа!" Или даже еще проще: "С праздником!" В этих немногих словах для верующего содержатся и все благие пожелания, главное – чтобы произносились они от чистого сердца и с искренней радостью.

Поздравлять близких с праздником Духовный день принято с теплотой, искренностью и уважением к их духовным ценностям. Обычно используют такие подходы:

Тёплые слова и пожелания — желают внутреннего спокойствия, духовного роста, мира и благодати. Например: "Пусть в вашем сердце всегда царит свет, в теле здоровье, а душа наполняется добром и любовью".

Совместные молитвы или добрые дела — можно вместе молиться или совершать благие поступки в честь Святого Духа. Личные слова поддержки — выражают надежду на внутреннее спокойствие и гармонию для каждого близкого человека.