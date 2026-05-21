Вознесение Господне: какого числа и что это за праздник

Вознесение Господне — православный праздник в честь Вознесения Христа на небо. В чем суть праздника, история возникновения, что можно делать в этот день и что нельзя, традиции и приметы, связанные с Вознесением, когда праздник будет в 2026 году — в материале РИА Новости.

Дата: 21 мая 2026 года

Тип праздника: православный церковный

Событие: вознесение Иисуса Христа на небо

Период: 40-й день после Пасхи

Какого числа Вознесение Господне в 2026 году

Вознесение Христа — одно из главных событий Нового Завета. После этого, согласно вероучению, Иисус вместо земного пребывания начинает незримо присутствовать рядом с верующими.

Праздник двунадесятый (один из двенадцати главных в христианстве). Кроме того, он переходящий (каждый год дата разная), но при этом строго привязан к празднованию Пасхи: отмечается на 40-й день после Воскресения Христова. А поскольку главное христианское торжество неизменно приходится на воскресенье, то и Вознесение всегда выпадает на один и тот же день — четверг.

21 мая празднуют Вознесение Господне в 2026 году

В 2026 году католики отпразднуют его 14 мая, православные — 21 мая.

Что такое Вознесение Господне и в чем его смысл

Вознесение Господне — один из главных христианских праздников, посвященный событию, когда Иисус Христос после своего Воскресения завершил земное пребывание и вознесся на небо во плоти. Это произошло на сороковой день после Пасхи: Он явился ученикам, наставлял их, привел на Елеонскую гору и там стал невидим для них, восходя к Отцу.

Христос показал, что в Царствие Небесное войдут не только души праведников, но и их тела. В христианстве тело — это сосуд души, но телесная природа человека пострадала от первородного греха. Иисус восстановил ее первоначальное достоинство своим появлением, распятием, воскресением и вознесением. Поэтому Вознесение — важнейшее звено в спасении человечества.

Смысл этого события заключается в том, что Христос не просто покидает землю, а завершает свое спасительное служение, соединяя человеческую природу с Божественной.

"Одновременно Вознесение показывает, что Христос не исчезает из жизни верующих, а как бы меняет способ Своего присутствия. Он больше не ограничен земным телом и пространством, а присутствует в Церкви, в таинствах и в жизни каждого человека. Это событие также связано с ожиданием будущего: Вознесение воспринимается как указание на Второе пришествие, когда Христос вновь явится миру во славе", — объясняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор православных книг и статей Лариса Микаллеф.

Как писал святитель Феофан Затворник, радость Вознесения состоит не в том, что Господь ушел, а в том, что Он открыл людям путь туда, куда прежде не было хода.

История праздника

Изначально праздники Вознесения и Троицы (день сошествия на апостолов Святого Духа) не были разделены десятью днями, эти события вспоминали и чтили одновременно. Но в конце IV века сложилась традиция отмечать Вознесение на сороковой день после Пасхи, а Троицу — на пятидесятый.

Первое упоминание о том, как христиане празднуют Вознесение Господне, сохранилось в дневниках паломницы Эгерии (Этерии), которая в IV столетии посетила Иерусалим и побывала на горе Елеон, откуда по преданию вознесся Христос. Сейчас на этом месте стоит часовня, построенная в XII веке.

Событие подробно описывается в Евангелиях от Луки, от Марка и Деяниях святых апостолов: в течение сорока дней после своего воскресения Иисус приходил к апостолам и рассказывал о царстве Божием, потом привел их на Елеонскую гору и сказал, что необходимо распространять среди людей знания, полученные от него, после чего вознесся на небо. Появившиеся после этого два ангела пообещали апостолам, что настанет момент, когда Христос вернется таким же образом, как и ушел, для того чтобы вершить суд над живыми и мертвыми.

О Вознесении Господнем написано в Новом Завете: "Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: "Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".

Святитель Григорий Палама рассматривал Вознесение как событие, открывающее человеку возможность подлинного восхождения к Богу через покаяние и внутреннее преображение: Христос не просто взошел на небо, но указал путь, по которому может пройти каждый верующий.

Богослужение

На Вознесение священники облачаются в белые одежды и служат в них все десять дней, вплоть до Троицы. Праздник Вознесения Господня начинается в среду вечером, в храме совершается Всенощное бдение, утром в четверг — Литургия Иоанна Златоуста, на которой читается тропарь "Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира", в котором и объясняется смысл праздника.

Богослужение имеет торжественный и одновременно созерцательный характер, сосредоточенный на прославлении Христа, завершившего земное служение. В сам праздник особое место занимает праздничный задостойник, прославляющий Христа как Жизнодавца, вознесшегося от земли на небо. Главные богослужебные тексты обращены к Спасителю, Который, вознесясь, не оставил мир, а остался с верующими.

Попразднство Вознесения продолжается восемь дней — вплоть до отдания праздника, предшествующего Троице. В этот период тема Вознесения сохраняется в церковном календаре: за богослужениями продолжают звучать праздничные песнопения.

Богослужебные элементы праздника Элемент Что это Зачем нужен Всенощное бдение вечерняя праздничная служба подготовка к торжеству Литургия главное богослужение дня участие верующих в празднике Тропарь краткое песнопение выражает смысл Вознесения Кондак богослужебный текст раскрывает богословскую идею Попразднство продолжение празднования сохраняет тему Вознесения в календаре

Молитвы

В храмах в этот день звучат:

Молитва Вознесению Господню;

Тропарь на Вознесение Господне;

Кондак;

Величание.

"В молитвенной практике важную роль играют канон и акафист Вознесению Господню. Канон подробно раскрывает событие через последовательность богослужебных образов, показывая участие апостолов, ангелов и духовный смысл происходящего. Акафист представляет собой молитвенное прославление, в котором верующие обращаются ко Христу с благодарением и просьбами о помощи, укреплении веры и спасении", — рассказывает Лариса Микаллеф.

В домашней молитве в этот день обычно читают тропарь и кондак праздника, а также по возможности канон или акафист. Эти тексты помогают не только вспомнить само событие Вознесения, но и глубже осмыслить его значение — как открытие небесного пути для человека и свидетельство того, что Христос остается с людьми, несмотря на Свое вознесение.

Традиции празднования Вознесения

Праздник Вознесения завершает пасхальный цикл и воспринимается как важная граница в церковном календаре. В народной культуре он наполняется символическими действиями, связанными с идеей восхождения и обновления.

Церковные традиции

День перед Вознесением называется "Отдание Пасхи", традиционно проводится крестный ход и служится Всенощная. В католичестве на праздник Вознесения совершают несколько особых обрядов, например, во время мессы происходит благословение винограда, тушение пасхальной свечи, а в некоторых храмах статую Иисуса поднимают до самого потолка, что символизирует сам процесс вознесения на небо.

"Сам день по-прежнему связывается с делами милосердия и помощью другим, напоминая о том, что духовный смысл праздника проявляется через конкретные поступки в повседневной жизни", — дополняет Лариса Микаллеф.

Народные обычаи

Наши предки после торжественного богослужения всей семьей ходили в гости к родным и друзьям — это называлось "ходить на перепутье". Особое значение придавалось милосердию: помогали нуждающимся, подавали милостыню, посещали кладбища, приводили в порядок могилы и молились об усопших. Эти традиции соединяли память о Христе с заботой о людях и сохранением семейных связей.

В народном восприятии Вознесение связано с наступлением настоящего лета. Дома и храмы украшали зеленью, чаще всего березовыми ветками, девушки плели венки и пускали их по воде, загадывая желания. Вечер накануне называли "соловьиной ночью", подчеркивая особую красоту и полноту природы. Устраивались хороводы и небольшие гуляния — как говорили, "лето на ноги встает".

Поскольку Вознесение приходится на май или июнь, в народе считалось, что в этот день лето окончательно вступает в свои права, отцветают плодовые деревья, а птицы приветствуют наступление тепла.

Что готовят на праздничный стол

Церковь не советует делать в этот день шумных застолий, но так как праздник всегда приходится на четверг, не являющийся постным днем, пища может быть разнообразна: присутствует мясо, рыба, молоко. Раньше готовили блины и пироги, связывая их с темой дороги, движения, жизни и весеннего обновления..

Лесенки

Хозяйки пекут особый продолговатый хлебец, начиненный зеленым луком, на нем из теста делают семь полосок, символизирующих ступени, по которым Христос поднимался на небо. Этот хлеб называется "лесенка" или "лествица", съесть такое угощение на Вознесение Господне — особая традиция.

Пекли пшеничные и ржаные "лесенки". Пшеничные хлебцы с медом приносили в подарок родным и нуждающимся. Ржаные "лествицы" дети обычно относили в поле — чтобы выше к небу тянулись рожь и лен — или на кладбище, помянуть усопших.

Христовы лапотки

Помимо "лесенок", не менее известны так называемые "Христовы лапотки" или блины, которым придавали форму сандалий или лаптей. В народном представлении это связано с образом Христа, прошедшего земной путь, и такой символической "обувью" выражалась забота и уважение. "Лапотки" имели теплый, почти домашний характер и воспринимались как часть живой традиции, где религиозный смысл передается через простые и понятные образы.

"Вся праздничная трапеза воспринимается не просто как угощение, а как продолжение духовного содержания дня, в котором символика и повседневная жизнь соединяются", — поясняет Лариса Микаллеф.

Что можно и нельзя делать в Вознесение Господне

В день Вознесения Господня принято начинать праздник с участия в богослужении: верующие идут на всенощное бдение накануне и Божественную литургию утром, по возможности причащаются, усиливают личную молитву, читают тропарь и кондак праздника, а также канон или акафист. Дома устраивают благодарную трапезу без излишества.

В этот день запрещено ругаться, спорить, грешить и желать зла другому. Нельзя отказывать странникам и нищим в подаянии, так как согласно древним поверьям сам Христос после Пасхи сорок дней ходил в образе нищего и просил милостыню. Лучше всего отложить несрочные дела и тяжелую работу, не заниматься садом и огородом, а посвятить время молитве и посещению храма.

Что можно и нельзя делать на Вознесение Действие Церковная оценка Народная традиция Редакционная подача Посетить храм рекомендуется поддерживается вынести в начало раздела Молиться и читать Евангелие рекомендуется нейтрально добавить блок молитв Творить милостыню рекомендуется поддерживается подчеркнуть как практический совет Тяжелая бытовая работа лучше отложить при возможности часто запрещается объяснить без суеверий Ссоры, злословие, грубость недопустимы недопустимы отдельный акцент Суеверные запреты не одобряются распространены развести церковное и народное

Важно отметить: Церковь относится к подобным приметам с осторожностью и не придает им догматического значения. Истинная вера не имеет ничего общего с суеверием. Главное содержание праздника — участие в богослужении, молитве и осмыслении самого события Вознесения, а не соблюдение бытовых запретов.

Иконография праздника

Из-за того что ранее Вознесение и Троицу праздновали вместе, большое количество раннехристианских икон совмещает изображения. В средневизантийский период утвердился окончательный стиль иконы, посвященный Вознесению.

В иконографии Вознесения Господня устойчиво сохраняется единый смысловой центр: Христос изображается как Бог во плоти, восходящий на небо и открывающий человеку путь к вечной жизни. В верхней части композиции находится Спаситель — в круге или мандорле, символизирующей небесную славу. Его фигура представлена либо в движении восхождения, либо уже в состоянии небесного покоя и славы. Внизу располагается Богоматерь, окруженная апостолами и ангелами, — что символизирует Церковь как собрание верующих.

В русских иконостасах Вознесение Господне появилось с середины XIV века. Многочисленные иконы имеют одну и ту же композицию: в центре изображена Богоматерь, два ангела, указывающие на небо, а двенадцать апостолов славят Христа, которого поддерживают ангелы. Начиная примерно с XV века, в иконографии все сильнее подчеркивается идея будущего Второго пришествия: в изображении появляются символы пророческих видений. В отдельных региональных традициях добавляются детали, связанные с местом события, — например, камень с отпечатками стоп на Елеонской горе.

В церковном пространстве образ Вознесения часто помещают в верхней части храма, в куполе, символически соотнося его с небом.

Каноны и Акафисты

Канон ( от греческого κανών, "правило, мерило, норма") — разновидность церковной молитвенной поэзии в виде гимна, состоящего из девяти песен, первая строфа каждой называется ирмосом, остальные (четыре-шесть) — тропарями. В нем сопоставляются ветхозаветные события и образы нового завета.

Акафист (от греческого akathistos, "неседальная песнь", "песнь, на которой не сидят") — это хвалебное песнопение, посвященное Богу, его Матери, святым угодникам, ангелам, архангелам, состоящее из 25 песен, разделенных две группы:

кондаки (краткое содержание праздника или ода святому, всегда заканчиваются словом "аллилуйя");

икосы (здесь объясняется суть события, заканчиваются всегда словом "радуйся").

Акафист поют исключительно стоя, исключение делают только беременным и немощным.

На Вознесение в храмах читают акафисты и каноны, посвященные этому событию.

Храмы во имя Вознесения Господня

Так как праздник издревле почитается на Руси, храмов и монастырей, посвященных этому событию, достаточно много.

В 1407 году княгиня Евдокия, вдова Дмитрия Донского , основала в память о муже в Московском Кремле Вознесенский женский монастырь, в который и постриглась в монахини. Впоследствии он стал усыпальницей для многих княжеских и царских жен и дочерей, но после 1917 года монастырь был закрыт, а в 1929-м разрушен, на его месте сейчас находится административное здание Кремля. Захоронения княгинь и цариц были перенесены в подвалы Архангельского собора. Другие Вознесенские монастыри и храмы сохранились до нашего времени. Например, в Пскове находится Старовознесенский (1420 года постройки) и Нововознесенский (1467 года) храмы, в Москве их целых пять, наиболее известный в Коломенском, это первый на Руси каменный шатровый храм, созданный в 1532 году.

А также: собор Вознесенского Оршина монастыря в поселке Оршино Калининского района Тверской области, церковь Снетогорского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря в Пскове, церковь Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде , церковь на Никитской улице в Москве, церковь в Ростове Великом Ярославской области и многие другие, которые были освящены в честь Вознесения.

Вознесение Господне в искусстве

Вознесению уделяли внимание художники и поэты разных эпох. Живописцы Пьетро Перуджино (1448-1523), Франческо Бартолоцци (1725-1815), Поль Гюстав Доре (1832-1883), Бенвенуто Тизи (1481-1559) и многие другие писали картины с изображением Вознесения Христа, которые хранятся в музеях мира. Живописными мозаиками украшены Вознесенская церковь в Иерусалиме, Базилика Святого Розария (Нотр-Дам дю Розер во Франции ), собор Сан-Марко в Венеции . Скульптурные барельефы украшают Стренгнесский собор в Швеции , церковь дель-Сальвадор в Испании , красочные витражи можно увидеть в соборе Святого Джайлза в Великобритании , церкви Нотр-Дам де Бон-Порт во Франции, церкви Иоанна Крестителя в США.

России свои произведения Вознесению Господню посвящали поэты Вильгельм Кюхельбекер, Сергей Ширинский-Шихматов, Евгений Милькеев, Вячеслав Иванов, художники Алексей Егоров, Михаил Врубель , Клавдий Лебедев, Николай Шаховской.

Погода на Вознесение

Почти все приметы, связанные с погодой на праздник, позитивны.

Если на Вознесение выпадала роса, то год считался удачным.

Солнечная погода в этот день символизировала хороший урожай и лето без засухи и затяжных дождей, холодный ветер — к засухе.

Дождь сулил грозовое лето, неурожай и болезни скота. Однако если он шел более трех дней, то примета теряла свою силу.

Приметы и поверья на Вознесение Господне

В народной традиции с этим днем связано множество примет, прежде всего погодных. Ясная и солнечная погода воспринималась как знак будущего благополучия и хорошего урожая, тогда как дождь или холодный ветер могли считаться предвестниками трудного лета.

Особое значение придавали утренней росе, которую связывали с здоровьем и плодородием, а также переменам погоды в сам день праздника — если после дождя появлялось солнце или радуга, это воспринималось как добрый знак. Считалось, что именно с Вознесения начинается активный рост полевых культур, и с этим связывали надежды на урожай.

Существовали и устойчивые поверья: говорили, что в этот день Христос может являться в образе нищего, поэтому отказ в помощи считался особенно тяжелым поступком. Символические угощения воспринимались не просто как еда, а как знак участия в празднике и духовной поддержки. В народном воображении Вознесение связывали с особой близостью неба к земле, что придает значимость этому дню.

"Главное содержание праздника, все же, с точки зрения Церкви, заключается не в соблюдении бытовых запретов или следовании народным поверьям, а в участии в богослужении, молитве и осмыслении самого события Вознесения. Подчеркивается, что смысл дня именно в духовной радости, благодарности Богу и стремлении к внутреннему преображению, а не в попытках предугадать будущее или избежать условных "неудач", — подчеркивает Лариса Микаллеф.

Часто задаваемые вопросы

Когда Вознесение Господне в 2026 году?

Православные верующие отмечают Вознесение Господне 21 мая 2026 года, в четверг. Праздник приходится на 40-й день после Пасхи, поэтому его дата меняется каждый год.

Почему Вознесение всегда празднуют в четверг?

Потому что праздник установлен на 40-й день после Пасхи, а Пасху всегда празднуют в воскресенье. Если отсчитать 40 дней от воскресенья, дата неизбежно выпадает на четверг.

Есть ли пост в день Вознесения?

Сам праздник Вознесения выпадает на четверг и не является постным днем сам по себе.

Что можно делать на Вознесение Господне?

Главная рекомендация - участвовать в богослужении, молиться, читать Евангелие, делать добрые дела и милостыню. В церковной логике праздник должен вести не к суевериям, а к внутреннему вниманию и миру.

Что нельзя делать на Вознесение Господне?

Не рекомендуется ссориться, злословить, желать зла, заменять смысл праздника суевериями и полностью погружаться в бытовую суету. Тяжелые дела лучше отложить, если это возможно, а день посвятить молитве и добрым поступкам.