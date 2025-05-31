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Всемирный день без табака

Всемирный день без табака - РИА Новости, 31.05.2025

Всемирный день без табака

Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) ежегодно отмечается во всем мире 31 мая. День был учрежден в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T01:05:00+03:00

2025-05-31T01:05:00+03:00

2025-05-31T01:05:00+03:00

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Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) ежегодно отмечается во всем мире 31 мая. День был учрежден в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям, а также к эффективным мерам политики по снижению уровня потребления табака.По данным ВОЗ, табачная эпидемия является одной из наиболее серьезных угроз для здоровья населения, когда-либо возникавших в мире. Ежегодно от нее гибнет более восьми миллионов человек. Из них более 7 миллионов обусловлены непосредственно потреблением табака, и около 1,3 миллиона — воздействием вторичного табачного дыма.За весь XX век табачная эпидемия унесла жизни 100 миллионов человек и может убить один миллиард в XXI столетии.Табачные изделия, в том числе кальяны, содержат свыше 7000 химических веществ, из них как минимум 250 веществ известны своим токсичным или канцерогенным действием.Употребление табака негативно сказывается почти на всех органах человеческого тела. Курение провоцирует развитие таких заболеваний, как инфаркт, инсульт, рак ротовой полости, горла, легких, астма, туберкулез, диабет II типа, деменция и многих других.В ВОЗ отмечают, что все формы употребления табака вредят здоровью, и безвредной дозы табака не существует. Наиболее распространенной формой его употребления в мире являются сигареты. К другим видам относятся кальянный табак, сигары, сигариллы, самокруточный и трубочный табак, биди и кретек, изделия из бездымного табака.При этом табак вызывает сильное привыкание.Вторичный табачный дым – это дым, которым наполнен воздух в ресторанах, офисных помещениях, жилых домах и прочих закрытых помещениях, где люди курят. Безвредного уровня воздействия вторичного табачного дыма нет. Он также является причиной тяжелых сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.Из 1,3 миллиарда потребителей табака около 80% проживают в странах с низким и средним уровнем дохода, для которых характерно наиболее тяжелое бремя болезни и смертности, обусловленное употреблением табака.Употребление табака наносит существенный экономический ущерб, который, в частности, выражается в виде значительных расходов на здравоохранение, а также в виде утраты человеческого капитала в результате заболеваемости и смертности.Правительства стран принимают меры борьбы против табака, сформулированные в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ, 2003), вступившей в силу в феврале 2005 года. По состоянию на май 2025 года, участниками документа являются 183 страны и территории. Этот первый в истории договор, принятый под эгидой ВОЗ, подтверждает право людей на высокий уровень здоровья, обеспечивает юридические основы для международного сотрудничества в области здравоохранения и устанавливает высокие стандарты для соблюдения этого документа.В 2008 году ВОЗ ввела комплекс практических мер MPOWER. Каждая мера MPOWER соответствует, по меньшей мере, одному положению РКБТ ВОЗ.MPOWER предусматривает осуществление странами следующих стратегий: Monitor – мониторинг потребления табака и стратегий профилактики; Protect – защита людей от табачного дыма; Offer – предложение помощи в целях прекращения употребления табака; Warn – предупреждение об опасностях, связанных с табаком; Enforce – обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий; Raise – повышение налогов на табачные изделия.По данным ВОЗ, 5,6 миллиарда человек или 71% мирового населения к настоящему моменту охвачены как минимум одной передовой стратегической мерой, защищающей жизнь людей от воздействия табака, что в пять раз больше, чем в 2007 году.По оценкам ВОЗ (январь, 2024), общее число взрослых потребителей табака в мире составляет 1,25 миллиарда человек. При этом число его потребителей сократилось за последние два года на 19 миллионов человек, несмотря на рост мирового населения. В 2022 году табак потреблял каждый пятый взрослый в мире, а в 2000 году – каждый третий.Больше всего курящих (26,5%) проживает в Юго-Восточной Азии. При этом на Китай приходится 79% потребителей табака в Западно-Тихоокеанском регионе. В Европейском регионе показатель потребления – 25,3 %. В Африке самый низкий уровень потребления табака: он снизился с 18% в 2000 году до менее 10% в 2022 году. Более трети стран в Южной и Северной Америке приближаются к достижению цели в 30% по сокращению табака к 2030 году. По данным ВОЗ (2024), рейтинг самой курящей нации возглавили жители Науру – там курит почти каждый третий (36,9%). На втором месте находится Сербия (33,8%), на третьем – Индонезия (33,4%).Прогнозируется, что мировое число курильщиков будет непрерывно расти в 2024-2029 годы в общей сложности на 13,9 миллиона человек (+1,29%). К 2029 году число курильщиков, как ожидается, достигнет 1,1 миллиарда человек.В России курение является одной из самых распространенных вредных привычек и представляет собой серьезную проблему.В 2008 году Россия присоединилась к разработанной ВОЗ конвенции по борьбе против табака, а затем приняла национальную Концепцию по противодействию потребления табака на 2010-2015 годы. В 2019 году была принята Концепция по противодействию потребления табака до 2035 года. Она предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослых к 2035 году до 21%. В мае 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по ее реализации. В него вошло более 20 мероприятий. 23 февраля 2013 года в России в рамках РКБТ ВОЗ был принят закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Это один из самых всеобъемлющих антитабачных законов в мире. В стране действует тотальный запрет на курение во всех общественных местах и на рабочих местах, полный запрет любой рекламы табачной продукции (частичный запрет продвижения табачных изделий в телевизионных и кинофильмах), жесткие законы, ограничивающие торговлю этими продуктами, запрет на открытую выкладку табачной продукции в пунктах продаж, запрет их продажи несовершеннолетним и другие меры.В августе 2020 года президент России Владимир Путин подписал поправки в антитабачное законодательство, которые приравнивают любые никотинсодержащие продукты, не являющиеся фармацевтической продукцией, – электронные сигареты, вейпы, кальяны, продукты нагревания табака, например, iqos, к табачным изделиям. Полностью запрещены никотинсодержащие леденцы, конфеты и подобные продукты. Федеральным законом от 28 апреля 2023 года внесены изменения и дополнения в закон 2013 года, согласно которым вейпы и жидкости для них нельзя продавать несовершеннолетним, а с 1 июня 2023 года – открыто выкладывать на прилавки магазинов и павильонов, продавать на ярмарках, через торговые автоматы и дистанционно, например, на маркетплейсах. Минимальные цены вейпов и жидкостей для них с 1 сентября 2023 года определяет правительство РФ, а скидки и акции на эти товары запрещены. 24 июля 2023 года был принят закон о внесении изменения в статью 18 закона 2013 года.В частности, введены ограничения на перемещение физлицами табачной продукции по территории РФ, они распространяются на подлежащую обязательной маркировке средствами идентификации никотинсодержащую продукцию, не маркированную такими средствами, согласно законодательству РФ. С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", который устанавливает правовые основы производства и оборота подобной продукции в России. С 1 апреля 2024 года установлена административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.3 февраля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым увеличиваются административные штрафы за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства до двух миллионов рублей. В настоящее время в России вводится поэтапный запрет на оборот некоторой табачной и никотинсодержащей продукции. В частности, с 1 марта 2025 года – для продукции, которая на 15 декабря 2022 года без маркировки участвовала в обороте и была промаркирована до 1 декабря 2023 года. Кроме того, с 1 марта 2025 года Росалкогольтабакконтроль может запрещать оборот табачных и никотинсодержащих товаров, сырья для их производства, если будет выявлено нарушение требований к изготовлению и обороту по итогам контрольно-надзорного мероприятия или не смогут его провести, о чем составят акт. Вместе с тем Минздрав России разработал и реализует стратегию по борьбе с потреблением табака или потреблением никотинсодержащей продукции на период до 2030 года. Цели стратегии – снижение распространенности потребления табака и потребления никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. По данным Росстата, число курящих в России в 2024 году составило 25,5%, что немного меньше показателя двумя годами ранее – 26,1%. При этом из них изредка курят 7,7%, а ежедневно - 17,8%. Никогда не курили 64,9% россиян, а бросили – 9,5%.Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет – об этом рассказали 65,3% бывших и нынешних курильщиков. Также часто приобретают эту привычку в 21-30 лет (22,8%). А вот после 30 лет начали курить лишь 2,5%.Заядлых курильщиков (порядка одной пачки сигарет в день) в России стало рекордно мало: их доля опустилась до 40% против 46,7% двумя годами ранее.Основная масса курильщиков в России – мужчины: среди них курят ежедневно или изредка 44,3%, а среди россиянок - 10,1%. При этом каждый день "смолят" почти треть (32,7%) россиян против 5,6% женщин.По данным президента Национального общества по изучению атеросклероза Марата Ежова, около трети взрослого населения России продолжает курить – это примерно 30 миллионов человек. По оценке Минздрава РФ, в России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, умирают от 300 до 400 тысяч граждан. Курение сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет, а жизнь женщины – на 11 лет.В 2025 году тема Всемирного дня без табака – "Что скрывается за маской привлекательности: разоблачим тактику производителей табачной и никотинсодержащей продукции!" Производители используют ряд приемов и уловок: гламурный маркетинг (элегантный дизайн изделий, яркие цвета и вкусы для привлечения молодежи); обманчивый дизайн (изделия имитируют сладости и образы персонажей мультфильмов, привлекая детей); охлаждающие добавки и присадки, делающие употребление изделий более приятным, снижая вероятность отказа от них.Цели кампании – повышение осведомленности о тактике и приемах производителей; пропаганда изменения политики (запрет на применение ароматизаторов и добавок, полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табака, в том числе на цифровых платформах, меры регулирования дизайна изделий и упаковки для снижения их привлекательности); разоблачение манипуляций производителей для снижения спроса на их продукцию, особенно среди молодежи.По оценкам, 37 миллионов молодых людей в возрасте 13-15 лет в мире употребляют табак. Во многих странах уровень употребления электронных сигарет среди молодежи превышает уровень их употребления среди взрослых.Ароматизаторы часто называют основной причиной начала употребления никотина и табачных изделий. Существует около 16 тысяч уникальных ароматизаторов.Контент, рекламирующий электронные сигареты, никотиновые подушечки и изделия с нагреваемым табаком, был просмотрен в социальных сетях более 3,4 миллиарда раз.В России растет потребление электронных сигарет. По данным Росстата, потребление электронных сигарет взрослыми старше 15 лет в 2021 году составило 2,2%, в 2022 году - 3,2%, в 2023 – 3,11%. В 2023 году доля потребителей вейпов и систем нагревания табака среди курильщиков составила 17,5%, количество пользователей электронных устройств для курения достигло 4,5 миллиона человек, увеличившись за год на 3,8%, а за пять лет – в 46 раз (рассчитала аудиторско-консалтинговая сеть "FinExpertiza" по данным Росстата). В России ко Всемирному дню без табака приурочена Неделя отказа от табака, которая в 2025 году проводится с 26 мая по 1 июня.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, курение, в мире, здоровье