https://ria.ru/20241024/tabak-1979766755.html
Отзыв на проект о запрете продажи сигарет готовится, сообщил Минздрав
Отзыв на проект о запрете продажи сигарет готовится, сообщил Минздрав - РИА Новости, 24.10.2024
Отзыв на проект о запрете продажи сигарет готовится, сообщил Минздрав
Проект официального отзыва правительства РФ на законопроект, предусматривающий запрет продажи сигарет всем родившимся после 31 декабря 2009 года, в настоящее... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:59
2024-10-24T11:59
2024-10-24T12:04
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Проект официального отзыва правительства РФ на законопроект, предусматривающий запрет продажи сигарет всем родившимся после 31 декабря 2009 года, в настоящее время прорабатывается с заинтересованными органами исполнительной власти, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России обсуждают возможность запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. По данным издания, соответствующий законопроект был разработан и направлен на отзыв в правительство в сентябре этого года фракцией "Новые люди" в Госдуме. "В настоящий момент проект официального отзыва правительства России находится в процессе проработки с заинтересованными органами исполнительной власти", - говорится в сообщении. Потребление табака, в том числе курение электронных сигарет, является причиной возникновения заболеваний, связанных с его воздействием на организм, приводящим к инвалидности и преждевременной смертности, и создает социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом, пояснили в пресс-службе. Минздрав России разработал и реализует стратегию по борьбе с потреблением табака или потреблением никотинсодержащей продукции на период до 2030 года, уточнили в министерстве. Основными задачами этой стратегии являются снижение распространенности потребления табака и потребления никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет, что внесет существенный вклад в увеличение ожидаемой продолжительности жизни наших граждан. "В этой связи Минздрав России поддерживает инициативы, направленные на сокращение потребления никотина, в том числе электронных сигарет, вейпов, систем нагревания табака", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20241017/murashko-1978426663.html
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Отзыв на проект о запрете продажи сигарет готовится, сообщил Минздрав
Минздрав: правительство готовит отзыв на проект о запрете продажи сигарет
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Проект официального отзыва правительства РФ на законопроект, предусматривающий запрет продажи сигарет всем родившимся после 31 декабря 2009 года, в настоящее время прорабатывается с заинтересованными органами исполнительной власти, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России обсуждают возможность запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. По данным издания, соответствующий законопроект был разработан и направлен на отзыв в правительство в сентябре этого года фракцией "Новые люди" в Госдуме
.
"В настоящий момент проект официального отзыва правительства России находится в процессе проработки с заинтересованными органами исполнительной власти", - говорится в сообщении.
Потребление табака, в том числе курение электронных сигарет, является причиной возникновения заболеваний, связанных с его воздействием на организм, приводящим к инвалидности и преждевременной смертности, и создает социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом, пояснили в пресс-службе.
Минздрав России разработал и реализует стратегию по борьбе с потреблением табака или потреблением никотинсодержащей продукции на период до 2030 года, уточнили в министерстве. Основными задачами этой стратегии являются снижение распространенности потребления табака и потребления никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет, что внесет существенный вклад в увеличение ожидаемой продолжительности жизни наших граждан.
"В этой связи Минздрав России поддерживает инициативы, направленные на сокращение потребления никотина, в том числе электронных сигарет, вейпов, систем нагревания табака", - подчеркнули в пресс-службе.