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Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака - РИА Новости, 03.02.2025
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15:24 03.02.2025 (обновлено: 16:03 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/zakon-1997112767.html
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака - РИА Новости, 03.02.2025
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака
Президент Владимир Путин подписал закон, которым увеличиваются административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:24:00+03:00
2025-02-03T16:03:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, которым увеличиваются административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Закон вносит изменения в статью 14.53 Административного кодекса. Документ устанавливает штраф за продажу детям табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч — для должностных лиц и от 1,5 до двух миллионов — для юридических лиц.За несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями гражданам теперь грозит штраф от десяти до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч, а юрлицам — от 90 до 120 тысяч. За повторное совершение правонарушения — от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 90 тысяч — для должностных лиц и от 120 до 150 тысяч — для юридических лиц.За оптовую или розничную продажу насвая, никотинсодержащих товаров, предназначенных для жевания, сосания или нюханья, или пищевой никотинсодержащей продукции, табака сосательного (снюса) штраф для граждан составит от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч, а для юридических лиц — от одного до 1,5 миллиона.Также увеличиваются штрафы за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и нанесения информации. Согласно подписанным нормам, для должностных лиц штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 700 тысяч до миллиона с конфискацией предметов административного правонарушения.За оборот алкогольной продукции или табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки, если она обязательна, штраф для граждан составит от 100 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч, для юрлиц — от одного до 1,5 миллиона с конфискацией.Также Путин подписал закон о штрафах за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения, в том числе баллончиков со сжиженным газом для заправки зажигалок.Законом вносятся изменения в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях.Теперь за продажу детям "потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, включенных в перечень, утвержденный правительством" установлены штрафы от 40 до 60 тысяч рублей для граждан, от 150 до 300 тысяч — для должностных лиц и от 400 до 600 тысяч — для юридических лиц. Как ранее отмечал спикер ГД Вячеслав Володин, принятых прежде решений недостаточно и закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и табака — важный шаг по наведению порядка в этой сфере. Он призывал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. По его словам, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет.Политик напомнил, что за 2023 год возбудили 6496 административных дел о нарушениях правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7 процента больше, чем за 2022-й.
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россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Путин подписал закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака

Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и табака

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, которым увеличиваются административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит изменения в статью 14.53 Административного кодекса. Документ устанавливает штраф за продажу детям табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч — для должностных лиц и от 1,5 до двух миллионов — для юридических лиц.
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За несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями гражданам теперь грозит штраф от десяти до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч, а юрлицам — от 90 до 120 тысяч. За повторное совершение правонарушения — от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 90 тысяч — для должностных лиц и от 120 до 150 тысяч — для юридических лиц.
За оптовую или розничную продажу насвая, никотинсодержащих товаров, предназначенных для жевания, сосания или нюханья, или пищевой никотинсодержащей продукции, табака сосательного (снюса) штраф для граждан составит от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч, а для юридических лиц — от одного до 1,5 миллиона.
Также увеличиваются штрафы за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и нанесения информации. Согласно подписанным нормам, для должностных лиц штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 700 тысяч до миллиона с конфискацией предметов административного правонарушения.
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За оборот алкогольной продукции или табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки, если она обязательна, штраф для граждан составит от 100 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч, для юрлиц — от одного до 1,5 миллиона с конфискацией.
Также Путин подписал закон о штрафах за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения, в том числе баллончиков со сжиженным газом для заправки зажигалок.
Законом вносятся изменения в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях.
Теперь за продажу детям "потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, включенных в перечень, утвержденный правительством" установлены штрафы от 40 до 60 тысяч рублей для граждан, от 150 до 300 тысяч — для должностных лиц и от 400 до 600 тысяч — для юридических лиц.
Как ранее отмечал спикер ГД Вячеслав Володин, принятых прежде решений недостаточно и закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и табака — важный шаг по наведению порядка в этой сфере. Он призывал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. По его словам, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет.
Политик напомнил, что за 2023 год возбудили 6496 административных дел о нарушениях правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7 процента больше, чем за 2022-й.
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