https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949540241.html
В Минздраве отметили серьезное снижение распространенности курения в России
В Минздраве отметили серьезное снижение распространенности курения в России - РИА Новости, 31.05.2024
В Минздраве отметили серьезное снижение распространенности курения в России
Распространенность курения в России с 2009 года снизилась более чем в два раза - 15 лет назад курили 39,5% взрослых, а в 2023 - 18,7%, сообщил заместитель... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:44
2024-05-31T00:44
2024-05-31T01:10
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Распространенность курения в России с 2009 года снизилась более чем в два раза - 15 лет назад курили 39,5% взрослых, а в 2023 - 18,7%, сообщил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков. Всемирный день без табака отмечается ежегодно в последний день весны. "Распространенность курения в России продолжает неуклонно снижаться. Так, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то в 2019 году распространенность курения составила 23,2%, в 2020 - 21,5%, в 2023 году - 18,7%",- сказал Зыков журналистам. Он отметил, что благодаря принятым мерам распространенность потребления табака среди российских подростков также снижается. При этом растет потребление электронных сигарет. По данным Росстата, потребление электронных сигарет взрослым населением старше 15 лет в 2021 году составило 2,2%, в 2022 году - 3,2%, в 2023 - 3,11%, уточнил Зыков. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что количество курильщиков сокращается в большинстве регионов России, но актуальной остается проблема курения вейпов - отмечается приобщение молодых людей к этой вредной привычке.
https://ria.ru/20240518/shtraf-1946863251.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
В Минздраве отметили серьезное снижение распространенности курения в России
Минздрав: распространенность курения в РФ c 2009 года упала более чем в два раза
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Распространенность курения в России с 2009 года снизилась более чем в два раза - 15 лет назад курили 39,5% взрослых, а в 2023 - 18,7%, сообщил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.
Всемирный день без табака отмечается ежегодно в последний день весны.
"Распространенность курения в России продолжает неуклонно снижаться. Так, если в 2009 году курили 39,5% взрослых, то в 2019 году распространенность курения составила 23,2%, в 2020 - 21,5%, в 2023 году - 18,7%",- сказал Зыков журналистам.
Он отметил, что благодаря принятым мерам распространенность потребления табака среди российских подростков также снижается. При этом растет потребление электронных сигарет. По данным Росстата, потребление электронных сигарет взрослым населением старше 15 лет в 2021 году составило 2,2%, в 2022 году - 3,2%, в 2023 - 3,11%, уточнил Зыков.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко
сообщил РИА Новости, что количество курильщиков сокращается в большинстве регионов России, но актуальной остается проблема курения вейпов - отмечается приобщение молодых людей к этой вредной привычке.